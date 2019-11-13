Президент США Дональд Трамп стремится одержать победу на президентских выборах 2020 года. Один из самых противоречивых и вызывающих многочисленные разногласия президентов за всю американскую историю приближается к предвыборной гонке на фоне возможного импичмента, пишет Найджел Грин в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Было предоставлено немало данных и проведено достаточно исследований в рамках изучения так называемой непоколебимой электоральной базы Трампа. Это люди, которые поддержали бы Трампа, несмотря ни на что. По собственным словам президента Соединённых Штатов, это люди, которые проголосовали бы за него, даже если бы он кого-нибудь застрелил на Пятой авеню Нью-Йорка.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

Широко распространено мнение, согласно которому ключевыми сторонниками Трампа являются белые мужчины с низким заработком и малообразованные рабочие из штатов, входящих в «Ржавый пояс». Однако фактический опрос избирателей на всеобщих выборах 2016 года указывает на то, что указанное выше предположение является неточным и не может ответить на вопрос о том, кто на самом деле голосовал за Трампа. Нынешний президент получил поддержку со стороны большей части избирателей среднего класса с высоким уровнем доходов, большинство которых составили женщины.

Однако у Трампа есть ещё один неожиданный сторонник. Это Китай. Подобное утверждение может показаться очень странным или вовсе ошибочным. В конце концов, именно этот президент решил сделать себе репутацию первого лидера США, который хочет и может вести жёсткую политику в отношении Китая.

Именно Трамп провёл телефонные переговоры с тайваньским президентом Цай Инвэнь. Именно этот американский президент спровоцировал торговую войну с Китаем, которая привела к серьёзным последствиям для мировой экономики. Именно этот президент запретил китайскому технологическому гиганту Huawei принимать участие в создании американской инфраструктуры 5G и ввёл ограничения на выдачу виз китайским правительственным чиновникам.

Так почему же Китай поддержал бы переизбрание Трампа в 2020 году? Это связано с тем, что политика и риторика президента Трампа оказались полезными для Китая с точки зрения достижения его долгосрочных целей.

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Американская администрация приняла целый ряд серьёзных и далеко идущих решений, которые в конечном итоге подорвали глобальный авторитет Вашингтона, а также таких международных органов управления, как Организация Североатлантического договора (НАТО) и Всемирная торговая организация (ВТО), которую Трамп в значительной степени игнорирует, предоставляя тем самым другим странам, в том числе своему торговому конкуренту, Китаю, бесплатную лицензию на то, чтобы поступать точно так же, когда речь заходит об урегулировании важных глобальных вопросов.

Действия администрации Трампа также подорвали ключевые американские альянсы. Например, отказавшись от поддержки своих курдских партнёров в Сирии, американская администрация направила своим союзникам сообщение о том, что им не стоит доверять Вашингтону. Кроме того, Белый дом проявил безразличие по отношению к основным торговым соглашениям, таким как Транстихоокеанское партнёрство.

Транстихоокеанское партнерство

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Пока Трамп был занят разрушением ключевых договорённостей, которые представляли чрезвычайную важность для США, поскольку они превратились в крупнейшую экономику мира, Пекин не терял времени зря, продвигая Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое позволит Китаю, совместно с Индией, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и десятью членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сформировать крупнейший торговый блок на Земле.

Все перечисленные факторы ставят под угрозу положение США как главной мировой сверхдержавы и предоставляют Китаю все необходимые возможности в сфере глобального влияния и заключения международных торговых соглашений, которых у него раньше никогда не было. Поэтому разумно было бы предположить, что, несмотря на грозные заявления президента США, направленные в адрес Пекина, китайские чиновники, вероятно, хотели бы, чтобы Трамп добился переизбрания в следующем году.