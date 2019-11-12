В своём недавнем интервью агентству ТАСС глава Счётной палаты России Алексей Кудрин попытался поймать «социальную волну», показать, что, в отличие от Дмитрия Медведева (личностный момент здесь явно присутствует), способен реагировать на современный запрос общества. Кудрину, однако, не веришь, и дело не только в том, что он был среди создателей такой системы в России, которая и произвела эту массовую бедность. Дело в том, что система-то, основанная на господстве крупного капитала, как была в 1990-е, так и остаётся сегодня. Она способна рисовать себе красивую витрину, но в жизни ведёт к вымиранию народа.

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Кудрин в этом интервью много рассуждает о «ресурсах», которые идут на борьбу с бедностью, называет крупные цифры. Деньги, судя по всему, действительно тратятся, и немалые, а толку нет. Почему?

Во-первых, тратятся они неумно. Глава Счетной палаты прав, когда говорит о необходимости повышения качества государственного управления. Даже нынешняя политика могла бы проводиться более умно, но — не проводится.

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И вот тут мы подходим к главной причине. А она в том, что нам, простым гражданам-труженикам, нужны не цифры и даже не собственно деньги (хотя материально большинство граждан России следует отнести к нуждающимся). Нам нужно человеческое отношение.

В чём суть такого отношения? Она известна: «Относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Но это в социуме с таким социальным неравенством, которое наличествует в современной России, просто невозможно.

Это очень характерно прозвучало один раз у Владимира Путина, когда он обосновывал высокие зарплаты госчиновников и менеджеров в экономике. «Высокие зарплаты российских чиновников и руководителей госкомпаний обусловлены ситуацией на рынке труда и вызваны необходимостью нанимать на эти должности квалифицированных специалистов».

Но разве нам не нужны квалифицированные специалисты в «поле»: в школах, больницах, на заводах, в сельхозпредприятиях? Нужны. Разве в этих областях ситуация на рынке труда благоприятная? Нет, ситуация плохая. Но отношение к одним, первым, и к другим, как мы знаем, — разное. Зарплаты (доходы) у них различаются в десятки и сотни раз.

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У президента также как-то прозвучала мысль, что за меньшие деньги «первые» просто работать не будут, разбегутся. Но мы-то, другие, работаем, не разбегаемся! А я ведь помню время, когда руководитель крупного промышленного объединения получал столько же, сколько слесарь высшего разряда на одном из его предприятий.

Вот это разделение — и по факту, и по отношению, — мне думается, важно преодолеть, и тогда бедность мы точно преодолеем. А без этого — никаких денег не хватит.