В Париже завершился финал World Championship 2019 — чемпионата мира по League of Legends, самой популярной киберспортивной дисциплине на сегодняшний день. Это большой праздник не только для всех фанатов компьютерного спорта, но и для разработчиков из Riot Games. Ведь в этом году их детищу исполняется десять лет с момента релиза.

Иван Шилов ИА REGNUM League of Legends

Первый шаг на Поля Правосудия

За свой первый десяток Лига (как её называют сами игроки) прошла огромный путь от дебютной работы малоизвестных разработчиков до киберспортивного титана. У истоков студии Riot Games стояли два американских студента: Марк Мэррилл и Брэндон Бэк. Будучи заядлыми геймерами, в 2006 году молодые люди решили создать собственную студию по разработке видеоигр. Им хотелось создать многопользовательский проект, который сможет просуществовать множество лет, постоянно обрастая новым контентом.

Мэррилл и Бэк были большими фанатами игр от Blizzard Entertainment и многие часы проводили в популярной модификации DotA: Allstars для Warcraft III. Поэтому первым сотрудником только что появившейся студии Riot Games стал Стив Фик — дизайнер, помогавший в обновлении их любимого мода. Свой первый проект молодая команда назвала Onslaught. При этом от современной League of Legends он отличался как стилистически, так геймплейно. Подготовив первую демоверсию игры, в 2007 году Riot Games отправились на крупнейшую конференцию для разработчиков игр Game Developer Conference.

Как оказалось, крупных издателей не интересовала ни сама игра, ни модель её распространения. С самого начала Мэррилл и Бэк хотели создать бесплатный онлайн-проект, который будет зарабатывать деньги только за счёт необязательных микротранзакций. В 2007 году такая система заработка на видеоиграх казалась чем-то диким, а издателей интересовали только традиционные продажи коробок с дисками.

Вернувшись домой, Riot Games принялись серьёзно переделывать Onslaught. Именно в этот момент игра получила название League of Legends и свою «мультяшную» стилистику. Тогда же разработчикам удалось договориться с крупной китайской инвестиционной компанией Tencent — она должна была распространять Лигу в Поднебесной. Получив финансовую поддержку и уверенность в собственных силах, Riot Games сели доводить свою игру до блеска. Полноценный релиз League of Legends состоялся в 2009 году.

Как в это играть?

В геймплее League of Legends используются наработки из оригинальной DotA. В то время у подобных игр ещё не было какого-то конкретного названия, поэтому Riot Games окрестили этот жанр MOBA (многопользовательская онлайн боевая арена). Главная задача геймера в таких играх заключается в том, чтобы уничтожить главное здание на базе противника, управляя уникальным персонажем с необычными способностями.

В League of Legends сражения игроков проходят на трёх линиях (на двух в режиме 3×3 и на одной в режиме ARAM), соединяющих базу игрока с базой противника. Геймерам нужно уничтожить все башни на линии врага, ингибитор (здание, позволяющее призвать мощные осадные войска) и в итоге сломать вражеский нексус — главную постройку в игре.

Для этого игрокам на выбор были представлены более 40 чемпионов — управляемых персонажей со своими возможностями и тактикой управления. При этом в League of Legends есть собственные традиции игры на разных линиях, обусловленные особенностями карты. Так, на верхнюю линию обычно идёт мощный и не очень мобильный персонаж, на среднюю — сильный маг, на нижнюю — убийца дальнего боя и герой поддержки, а между линиями перемещается «лесник» (jungler), способный в одиночку уничтожать нейтральных существ и помогать союзникам на линии.

Помимо непосредственного управления своим чемпионом, игрок также может по-разному влиять на ход боя. Перед началом сражения каждый геймер выбирает для себя два заклинания и набор рун — пассивных улучшений для персонажей. На высоких уровнях мастерства правильный подбор «саммонерок» (заклинаний) и рун может серьёзно изменить ход матча с самого начала. При этом для каждого героя требуется своя особая сборка, позволяющая «выжать из него максимум».

На просторах Рунтерры

События League of Legends развиваются в вымышленном мире Рунтерры. Для разрешения конфликтов между могущественными магами-призывателями (игроками) была придумана «Лига Легенд», особая магическая игра. По правилам «Лиги», каждый волшебник мог призвать в своё подчинение одного из величайших героев местной вселенной: воинов, колдунов, пиратов, демонов, оживших мертвецов и др. При этом у каждого чемпиона была своя прописанная история, рассказывающая о его характере, прошлом и личной драме.

Правда, со временем персонажей стало ощутимо больше сорока (в 2019 году в League of Legends больше 140 уникальных героев), и развивать их истории в рамках оригинальной концепции стало сложно. Поэтому в 2014 году сценаристы проекта «перезагрузили» вселенную League of Legends. Разработчики хотели уйти от концепции «игра о магах-призывателях и их чемпионах-марионетках» и сделать игру про глубоких и хорошо прописанных героев. В дополнение к этому Riot Games начали выпускать комиксы, сюжетные ролики и даже музыкальные клипы, посвящённые миру игру и отдельным персонажам.

Со временем мир League of Legends и его фан-база расширились настолько, что разработчики начали создавать виртуальные музыкальные группы внутри своего проекта. Сначала они анонсировали хеви-метал-коллектив Pentakill, потом K-Pop группу K/DA, а на World Championship 2019 состоялась премьера первого клипа True Damage — новой музыкальной единицы Riot Games. При этом подобные проекты остаются популярными и вне геймерского сообщества. Так, у клипа группы K/DA на песню POP/STARS более 280 миллионов просмотров на YouTube, чем может похвастаться далеко не каждый реальный коллектив.

Лига киберспортивная

Благодаря динамичному геймплею, требующему слаженной командной работы и стратегического мышления, League of Legends быстра обрела популярность у фанатов киберспорта. Первый World Championship прошёл ещё в 2011 году, собрав у экранов более 100 тыс. зрителей — абсолютный успех для тогда ещё малоизвестной игры.

После этого Мэррилл и Бэк поняли, что им стоит бросить дополнительные силы на развитие киберспортивной сцены League of Legends. Турниры стали масштабнее (в 2013 году World Championship стал самым большим и дорогим событием в мире компьютерного спорта), а большинство регионов мира получили собственные соревновательные лиги. В 2016 году Riot Games запустили «Континентальную лигу» (LCL) с офисом в Москве для всех желающих игроков из стран СНГ.

Турниры по League of Legends планомерно развиваются и становятся самыми ожидаемыми событиями года для многих геймеров. Церемония открытия World Championship — это эпичное шоу от профессиональных артистов, а матчи финала — ожесточённые сражения между лучшими киберспортсменами мира. В 2019 году призовой фонд чемпионата составил больше двух миллионов долларов. Победителем же стала китайская команда FunPlus Phoenix. В финальном матче они обыграли европейский коллектив G2 Esports со счётом 3:0.

Что дальше?

Riot Games — это редкая игровая компания, создавшая всего одну игру за десять лет своего существования. Тем не менее во время празднования годовщины League of Legends разработчики сделали заявление: новым проектам быть. Сейчас Riot Games заняты созданием карточной коллекционной игры о мире Рунтерры, портированием Лиги на мобильные устройства, разработкой шутера и файтинга, а также съёмками анимационного сериала о Вай и Джинкс (чемпионы из League of Legends). При этом про свою главную игру разработчики не планируют забывать. Лига продолжит получать регулярные обновления и новых чемпионов.

История Riot Games — это история двух энтузиастов, создавших самую популярную MOBA-игру в мире (несмотря на то, что российское сообщество всё ещё предпочитает играть в Dota 2). Вдохновляясь былыми успехами Blizzard, Мэрриллу и Бэку почти удалось занять место своих кумиров. И уже в ближайшие два года мы узнаем, умеют ли Riot Games делать что-то, кроме League of Legends.