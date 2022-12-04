Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудило управление СКР по ХМАО в связи с обрушением жилого дома в городе Нижневартовске, сообщили 4 декабря в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО СКР

На данный момент известно, что примерно в шесть часов вечера по местному времени в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Мира произошёл хлопок, после чего второй и третий этажи в третьем подъезде обрушились.

«По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека погибли, не менее пяти получили вред здоровью различной степени тяжести, разбор завалов продолжается», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с места происшествия эвакуированы более 50 человек. В доме, предположительно, взорвался баллон с газом.