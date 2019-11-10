Сложилась в стране удивительная ситуация. Государство придумало, как помочь прежде всего молодым семьям улучшить свое материальное положение и тем, пусть и косвенно, стимулировать рост рождаемости в стране. При рождении или усыновлении второго и последующих детей родители получают так называемый материнский (семейный) капитал. По федеральному закону №131-Ф3 от 23 мая 2015 года он может направляться в качестве первоначального взноса по ипотеке при покупке или строительстве жилья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

На первый взгляд, все вроде хорошо, но, как показывает практика, закон почему-то не работает. Множество российских банков отказывают принимать маткапитал в качестве даже частичного, а тем более полного первого взноса. И ладно бы речь шла о каких-то мелких банках с сомнительной репутацией. Однако в открытых источниках постоянно и массово фигурируют жалобы на отказы в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке.

При попытке разобраться в причинах очевидного нарушения действующего законодательства начинается классический бюрократический волейбол. Банки переводят стрелки на застройщиков, отказывающихся подписывать документы о передаче прав собственности на недвижимость без денег.

Субсидию на второго и последующих детей, как маткапитал называется официально, технически переводит ПФР, но делает это неспешно, порой за десять и более дней. Застройщики столько ждать не хотят, мотивируя отказ высоким риском мошенничества. Квартиру они отдадут, а деньги могут и не прийти. Например, если ПФР сочтет сделку подозрительной. С кем тогда судиться?

В то же время крупные банки влезать в эту неопределенность собственными средствами не желают тоже. Возникает парадокс. Ситуацию проблемной не считают как раз небольшие банки, принимающие маткапитал вполне спокойно, но федеральные программы повышения доступности жилья, благодаря которым становится возможной ставка по ипотеке в 6% годовых, в подавляющем большинстве ориентированы не на них, а на ведущие крупнейшие банки страны. Как раз на тех, кто от маткапитала отворачивается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

И что забавно, пресс-служба ЦБ такое положение вещей называет законным. Мол, «условие о внесении первоначального взноса в размере 20% и более от стоимости приобретаемого жилья достигается «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать».

Хотя на лицо обыкновенные бюрократические игры, лишь прикрываемые заботой о защите детей от мошенничества и перекладыванием ответственности на контрагентов. Обратиться за ипотекой в банк можно только при наличии на руках сертификата на маткапитал. Если он не подтверждает деньги, то для чего он тогда нужен вообще? В качестве картинки на стенку?

Стремление банков работать только с обеспеченными клиентами, и без маткапитала располагающими 40−50% от суммы кредита, в целом понятно. Однако программа господдержки вообще-то создана в первую очередь не для них, а в качестве помощи менее обеспеченным категориям. И тут встает вопрос, кто у нас в стране главнее, банки или государство? Федеральный закон обязан исполняться всегда или некоторым ушлым его обходить можно?