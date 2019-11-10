Конгресс США признал геноцидом массовое истребление армянского населения в Турции в 1915 году. Это первый шаг на пути официального признания Вашингтоном армянского изложения кровавых событий Первой мировой войны. Лоббистам предстоит проделать еще немало работы в Сенате и в государственных учреждениях США для полного официального признания. Тем не менее в армянском мире видят в голосовании в Конгрессе большую победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Кнессет

Сразу после принятия американской палатой представителей резолюции по армянскому геноциду зачастился вопрос из Еревана израильским собеседникам: когда вы признаете наш геноцид? Надо сказать, что и до того любой словообмен между израильтянином и армянином включал в себя вопрос от последнего: как получилось, что переживший геноцид еврейский народ не признает геноцида другого народа?

Под «признанием геноцида» армянская сторона имеет в виду голосование в Кнессете, когда большинство рук будет поднято «за геноцид». То есть мы говорим не о помощи в исках против Турции, не о памятнике жертвам геноцида, не об общественной атмосфере и не о системе образования. Армянское лобби настойчиво требует голосования в Кнессете.

Резолюция Конгресса была в немалой степени вызвана негодованием американской общественности в связи с действиями Эрдогана на севере Сирии. Тема признания геноцида в Кнессете также всплывает в тех случаях, когда президент Турции говорит нечто грубое и возмутительное в адрес Израиля. Иными словами, все обсуждение страшной трагедии сотен тысяч людей 104 года назад сводится в первую очередь к политике Турции сегодня и ответа на нее. Следующим фактором является сама работа армянского лобби и старания азербайджанских противников армянских интересов мешать во всем своим соседям.

Последует ли Кнессет примеру Конгресса США сейчас? Этого нельзя исключить в качестве одного из шагов Израиля по укрощению Эрдогана, однако есть множество факторов, препятствующих принятию такой резолюции.

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В Израиле не понимают, почему признание исторического факта должно утверждаться каким-то парламентом. Кнессет Израиля никогда не голосовал за «признание Холокоста». Более того, Израиль никогда не просил ни один парламент мира голосовать «за Холокост». Парламент Армении никогда не «признавал Холокоста» и, хочется надеяться, что не будет делать этого. А Кнессет Израиля не признавал ни Великой французской революции, ни Гражданской войны в США, ни еврейских геноцидальных погромов на Украине в ходе Гражданской войны.

Не знаю, что думают армянские коллеги об уровне наших депутатов Кнессета, но я сомневаюсь, что среди 120 наших избранников найдется дюжина знатоков истории Первой мировой войны на уровне общих положений. И вовсе уж сомнительно, что кто-то там знает ход событий в Турции, приведший к безжалостному истреблению сотен тысяч армян в 1915 году.

В Израиле широко известно в целом о том, что в 1915 году в Турции был совершен геноцид или массовое убийство по национальному признаку. Историки могут спорить о том, какую именно роль сыграло армянское волеизъявление (или даже локальное восстание) в пользу воевавших с Турцией России и Англии. Неоспоримо то, что непричастные к конфликту армяне были уничтожены и изгнаны не за конкретные коллективные действия, а по факту принадлежности к своему народу.

Более того, мир знает об армянской трагедии благодаря четырем евреям. Свои голоса вознесли американский дипломат Моргентау, российский дипломат Мандельштам, немецкий писатель Верфель и польский юрист Лемкин. Друзьями и союзниками армян были также восставшие в ходе Первой мировой войны против турецкого владычества члены сионистской группы НИЛИ в тогдашней Палестине. В Израиле не понимают, почему признанный и известный факт армянской трагедии надо закреплять через голосование в парламенте.

Divot Мемориальный комплекс Цицернакаберд

Недоумение усугубляется тем фактом, что правительство Армении не подало ни одного иска против Турции с целью восстановления прав армянского народа. За все годы независимости Армении не было предпринято ни одного действия для возвращения имущества или получения компенсаций потомками жертв геноцида.

Напомним, что Израиль добивался компенсаций именно у властей Германии, где оставленного имущества убиенных было известное и подтвержденное документами множество. Попытки получения компенсаций за награбленное еврейское имущество в Польше, Румынии и Прибалтике и других странах Восточного блока начались после распада СССР и в целом не были успешными. Хотя с конца войны прошло тогда менее полувека.

Однако нельзя исключать возможность признания израильским парламентом геноцида армян. Это будет зависеть от дальнейшей зловредности президента Турции и степени активности правительства Азербайджана и его лобби.

Возможно, армянскому лобби стоило бы призадуматься просто о возведении памятника жертвам геноцида в Тель-Авиве при участии правительства Израиля и приурочить это к открытию посольства Армении там. Или о разъяснении стратегической важности Карабаха в свете растущей турецкой экспансии.

Кстати, о принятии резолюции Конгрессом США. Ее инициатор Адам Шиф и активнейший лоббист Элиот Энгель — разве они китайцы? Стоит также отметить роль Американского еврейского конгресса и Антидиффамационной лиги Бней Брита. Эти известные факты почему-то остались без внимания. Почему?

Иерусалим