События последних недель, разворачивающиеся в Армении, могли бы стать блестящим сценарием для крутого голливудского триллера. Уже не приходится сомневаться в том, что, возьмись за экранизацию сценария, основанного на жизни Армении наших дней, к примеру, величайший кинорежиссер современности мэтр Мартин Чарльз Скорсезе, то, бесспорно, этот фильм принес бы очередной «Оскар» этому выдающемуся мастеру кино. По аналогии с фильмом М. Скорсезе «Отступники» фильм про Армению можно было пустить в прокат под названием «Отступник из Иджевана». Да, уважаемый читатель, Вы, наверное, уже догадались, что главным героем такого фильма по праву должен стать «народный премьер» Армении Никол Воваевич Пашинян, себя любимый. А что же такого героического совершил Пашинян, чтобы его деяния обессмертили, как в фильме «Подвиги Геракла», и тем самым скрасили бы сокровищницу мирового кинематографа. Увы, сей антигерой за полтора года после государственного переворота апреля-мая 2018 года и захвата власти в Армении преуспел во многом. Он нанес и продолжает наносить тяжелые раны самосознанию армянского народа, нашей национальной идентичности, на протяжении тысячелетий сформировавшемуся генетическому коду армянской нации. Не буду утомлять читателей напоминанием подробностей о хамских выпадах его сторонников в адрес Армянской Апостольской Святой Церкви, Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II; о циничных и кощунственных действиях николвоваевских обожателей, которые вот уже полтора года при попустительстве (читай при поощрении) властей творят на глазах сотен и тысяч наших граждан. Граждан Армении, которые пребывают в каком-то оцепенении, трансе от сатанинских действий антинациональных молодчиков, потакаемых их кумиром — Николом Воваевичем. Увы, оглядываясь в недалекое прошлое, приходишь к заключению, что творимое зло — это всего лишь первые проявления планомерного подрыва трепетно охраняемых традиций армянского народа, расшатывания незыблемых моральных устоев нашего общества, опирающихся на нашу веру в Армянскую Апостольскую Святую Церковь (ААСЦ). Теперь уже главенствующее место в повестке дня заняла новая антинациональная идея николвоваевского правительства. Так, днями ранее министерство образования, науки, культуры и спорта (далее МОНКС) Армении разработало проект закона «О высшем образовании и науке», по которому предметы «Армянский язык», «История Армении» и «Армянская литература» для студентов негуманитарных факультетов перестанут быть обязательными. К этому добавим, что на прошлой неделе заместитель МОНКС А. Анапиосян сказала в интервью, что нужно интегрировать предмет «История армянской церкви» в «Историю Армении». Все это было ожидаемо, во всяком случае для автора этих строк, который все действия «народного премьера» и Ко соотносит к известной пословице — «каков поп — таков и приход, а какова попадья — такова и кутья!».

Армения

Думается, что очень важно отметить, а как среагировал на эти благоглупости наш Никол Воваевич?

«Мы должны иметь общую историю, чтобы сами себя лучше изучали со всеми нашими удачами и неудачами. На заседании Верховного духовного совета (ВДС) (которое проходило днями ранее под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II) я сказал, что история армянской церкви должна быть должным образом представлена в общей истории Армении», — в ходе прямого эфира в Facebook 4 ноября т. г. сказал Н. Пашинян.

«Сегодня с утра хочу перевести английское выражение open minded (ничего не скажешь, занятой человек наш Никол Воваевич, притом с широким кругозором, поэтому приходится обращаться к английским выражениям. Ну что с того, что он с неполным высшим образованием, зато какой полет мыслей. Словом, знай наших — А. Г.). Мы должны находить ответы в обсуждениях, взвешивать аргументы, использовать удачный международный опыт».

Kremlin.ru Никол Пашинян

Он также призвал не называть перформансы «сатанизмом» (умен, ведь обо всем осведомлен) и терпимо относиться к язычникам (он имел в виду низкопробный спектакль, постановка которого была проплачена государством, который вызвал праведный гнев горожан). «Так мы постепенно докатимся до инквизиции, начнем жечь людей», — оседлал он водопад своих оценок на сей счет, совершенно не к месту ссылаясь в качестве примера на выдающегося армянского поэта Егише Чаренца, отдельные произведения которого в советское время считались вне цензуры. Что касается преподавания предметов «Армянский язык», «История Армении» и «Армянская литература», то Никол Воваевич отметил:

«Какую задачу мы ставим перед нашей вузовской системой? Ставим задачу, чтобы наша вузовская система была конкурентоспособной. В долгосрочной перспективе должна быть конкурентоспособной с ведущими вузами (изучение «Армянского языка», «Истории Армении» и «Армянской литературы» по мнению «народного премьера» видать «здорово» тормозят достижению этой цели — А. Г.). Теперь рассмотрим обязательное преподавание «Армянского языка», «Истории Армении» и «Армянской литературы» в наших вузах. Вопрос — считаются ли английский язык и история США обязательными предметами в Гарвардском университете (не зря же Никол Воваевича его приверженцы по праву считают политиком галактического масштаба, ну прямо как из фильма «Берегись автомобиля», когда режиссер самодеятельного театра в исполнении блистательного Евгения Евстигнеева, многозначительно заявляет: «Не пора, ли друзья мои, замахнуться нам на Вильяма, нашего Шекспира»: словом, Пашинян призывает равняться на Гарвард и никак не ниже — А. Г.) и все студенты обязательно должны их изучать вне зависимости от выбранной специальности?»

Цитата из х∕ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР «Не пора ли, друзья, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира»

Читая эту муру новоявленного грамотея Тараса, хотелось бы раскрыть ему азбучные истины о том, что сегодня, как никогда ранее, важно привитие нашим студентам способности осмысления эволюции армянского народа, проходившей на протяжении тысячелетий, тем более в наши дни глобализации и бурно протекающих цивилизационных процессов. Чрезвычайно важно формировать у них умение выработки навыков противодействия вызовам армянской идентичности. Но откуда знать сверхзанятому Facebook-овскими поделками Николу Воваевичу, что эти вопросы сегодня приобретают исключительную актуальность в условиях грубейшей фальсификации истории армянского народа, осуществляемой на системной государственной основе со стороны Турции и Азербайджана. Ведь именно в наше тревожное время особую значимость приобретают вопросы глубокого знания предыстории формирования армянской политической мысли, которая в XVII—XIX веках объективно привела армянский народ к судьбоносной политической ориентации, а именно на братский союз с Россией, с великим русским народом. Безусловно, что полноценное владение этим инструментарием обеспечения национальной безопасности невозможно без глубокого осмысления в этих процессах роли Армянской Апостольской Святой Церкви и армянского языка. В этом процессе трудно переоценить необходимость знания истоков возникновения армянского вопроса, его места в истории международной дипломатии в годы Первой мировой войны. В этой связи непременно следует говорить о необходимости овладения надлежащими знаниями для непредвзятого анализа исторических процессов, предшествующих Геноциду армян 1915−1923 гг. в Османской империи, особенно в свете Февральской (1917 г.) и Октябрьской (1917 г.) революций в России, истории образования и падения первой Республики Армения и навязанных Армении со стороны КавБюро РСДРП (б) территориальных аннексий в 1920—1921 гг. И наконец, очень важно для молодого поколения знание исторического значения Армянской ССР для всестороннего развития созидательного потенциала армянского народа, приведшего к процветанию ее науки и культуры, обеспечившего всеобщую грамотность и заложившую основы для бескровного становления третьей армянской государственности — Республики Армения, независимого суверенного государства, во многом содействовавшего всенародному национально-освободительному движению по спасению армянского населения Нагорно-Карабахской автономной области от геноцида и провозглашения Нагорно-Карабахской Республики.

Осознавая всю опасность потери своих должностных кресел, авторы законопроекта из МОНКС 6 ноября 2019 г. были вынуждены выступить с официальным заявлением, в котором говорилось: «После принятия проекта (речь о законопроекте «О высшем образовании и науке» — А. Г.) научный совет любого университета будет вправе решить, что эти предметы в обязательном порядке должны преподаваться на всех факультетах».

Армения, Азербайджан и спорные территории в Нагорном Карабахе

Читатель вполне уместно может задаться вопросом: неужели в столь сложной международной обстановке, складывающейся в регионе Южного Кавказа и Ближнего Востока, в условиях безудержной гонки вооружений в Азербайджане (заметим, что бюджетные расходы на оборону и укрепление национальной безопасности Азербайджана в 2020 году намечено довести до $2 млрд 266,8 млн, что на 20,9% больше показателя на 2019 год) и прямых угроз о военном решении Нагорно-Карабахского конфликта, вопросы преподавания истории армянского народа и религии, армянского языка и литературы являются наиболее актуальными? Отнюдь не умаляя их исключительную важность, думаю, что трудно не согласиться с тем, что для наиболее разумного разрешения этой навязанной властями задачи, необходимым условием является обеспечение безопасности существования двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. В любом другом случае нагнетание общественных страстей вокруг выше отмеченных вопросов, повторюсь, навязанных властями армянскому народу, чревато дальнейшим углублением раскола внутри армянского общества, что станет очередным вожделенным подарком апшеронскому султанату.

И вот на этом фоне посольство США в Республике Армения распространило заявление, согласно которому:

«В этом году помощь (имеется в виду со стороны США Армении — А. Г.) составила $60 млн, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Это финансирование, наряду со средствами, предоставляемыми Государственным департаментом США и Агентством по международному развитию, также включает программы министерства энергетики США, лесной службы США и министерства обороны США. Правительство США этими средствами оказало содействие развитию демократии по многим направлениям, в частности: борьбы с коррупцией, безопасность, энергетика, образование, обучение языку, лесные службы, права человека, гражданское общество, укрепление подотчетного и прозрачного госуправления, включая правоохранительные органы, правосудие и судебную систему».

Дальше — больше.

«США за последние 27 лет содействовали Армении в развитии демократических процессов и развитии демократических институтов, и мы не намерены менять это особенно сейчас, когда демократия как никогда крепка в Армении. Именно поэтому с гордостью сообщаем, что в этом году содействие составляет более чем $60 млн», — процитировали в диппредставительстве посла США Линн Трейси в Армении.

Արշավիր Американское посольство в Ереване

Весьма любопытная интерпретация и представление о «крепкости, как никогда, демократии в Армении» в представлениях американского посла видимо ассоциируется с хамскими нападками, имевшими место 6 июня 2018 года, на резиденцию Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго в Св. Эчмиадзине со стороны бесчинствующих молодчиков — сторонников «народного премьера», выступающих с лозунгами типа «Новая Армения, новый патриарх»; или же беспрецедентным налётом 14 августа 2018 года представителей ЛГБТ-сообщества на отделение полиции в Ереване с нанесением телесных травм двум сотрудникам полиции. Чем же, как не проявлением «крепкой демократии» по-американски, следует характеризовать действия приверженцев Никола Воваевича, незаконно проникших на территорию Национального собрания РА 2 октября 2018 года и блокировавших выходы из здания парламента РА. Апогеем же проявления демократии по-американски, безусловно, следует признать призыв Пашиняна 20 мая 2019 года блокировать здания судов, расположенных в г. Ереване. На этом фоне не приходится говорить о беспрецедентном давлении на председателя Конституционного суда Республики Армения (КС РА) Грайра Товмасяна, который не поддался шантажу властей, которые для достижения своих пагубных целей снизошли до иезуитских преследований членов семьи председателя КС РА лишь за то, что Грайр Товмасян проявил высокую гражданственность, политическую волю и честность в исполнении своего служебного долга по защите конституции РА от разного рода антинациональных по своей сути посягательств на основной закон страны. Можно привести и другие «жемчужины» проявления «крепкой» демократии в Армении по-американски, как-то: нападение 18 мая 2019 года сторонников Н. Пашиняна на одного из руководителей АРФ «Дашнакцутюн», патриота Армении и Арцаха Гранта Маргаряна, который в тот день прогуливался с внуками на площади, прилегающей к зданию Театра оперы и балета, или же заявление, прозвучавшее в тот же день там же, на митинге, из уст одного из его организаторов, активных и агрессивных сподвижников Пашиняна, с требованием пожизненного заключения второго президента РА Роберта Кочаряна. Причем сей бравый пашиняновский обормот заявил, что «камнем размозжит голову президента Арцаха Бако Саакяна». На этом фоне нападение николвоваевической шпаны на пресс-клуб «Аели» («Зеркало») покажется лишь небольшим ростком проявления «крепкости» демократии со стороны представителей пашиняновской «зондеркоманды». Поясним читателям, о чем разговор. Так, 5 октября 2019 г. группа из четырех человек устроила нападение на пресс-клуб «Зеркало», руководимый Анжелой Товмасян, чудом уцелевшей оппозиционной журналисткой, являющейся автором и ведущей популярной телепередачи «Перед зеркалом». Нападавшие молодчики, условно определим как особей мужского рода, забросали яйцами двери пресс-клуба и обклеили их плакатами. Низость сих особей вызывает омерзение, ведь напали на офис, руководимый женщиной. Сама Анжела Товмасян случившееся охарактеризовала весьма лаконично: «Это посягательство на сайт, пресс-клуб и меня лично связано с моей оппозиционной позицией. Меня предупреждали, что нашу семью могут начать давить (Анжела Товмасян является родной сестрой председателя КС РА Грайра Товмасяна — А. Г.), учитывая ситуацию вокруг моего брата. Это полностью в стиле нынешней власти. Сегодняшнее хулиганство доказало это. Все участники должны понести наказание». Думается, что в приведении дальнейших свидетельств неоспоримости вывода посольства США в РА о «крепкости, как никогда. демократии в Армении» нет нужды. Как говорится, доказательства налицо.

Гарегин II

В продолжение темы об американской помощи отметим и то, что на 30 сентября 2019 г. отдельно от вышеназванной суммы в $60 млн, полученных от правительства США, дополнительное финансирование в объеме более $2 млн получили из Фонда Сороса 34 разного рода общественные организации для реализации все тех же задач «по поддержанию демократии в Армении, становлению гражданского общества, борьбе с коррупцией и пр.». Не приходится сомневаться в искренности оценок посла США в Армении Линн Трейси, так как крепкость демократии в Армении, к счастью, пока не оборачивается трагедией, как это имеет место быть в Соединенных Штатах. Не сомневаюсь, что в посольстве Америки прекрасно осведомлены о том, что полиция США убивает больше американцев, чем их гибнет в Ираке, так озаглавлена и соответствующая статья, в которой, в частности, написано:

«Начиная с 2015 года полицейские в Штатах убивают в среднем трех граждан в день. В 2018 году полиция США убила 992 человека. Среди убитых было 452 белых и 229 чернокожих, а также 164 латиноамериканцев и 40 представителей других рас (в 107 случаях расовую принадлежность определить не удалось). Учитывая то, что чернокожих в населении США всего 12,3%, а испаноязычных 16,3%, оказывается, что в афроамериканцев полиция в 2018 году палила в три раза чаще, а в латиноамериканцев — в полтора раза чаще, чем в белых жителей. Эта цифра — около тысячи убитых полицией американцев за год продолжала оставаться стабильной вот уже пять последних лет. Однако за шесть с половиной месяцев текущего года полицией в США было убито уже 566 человек».

Не приходится сомневаться, что реализация всех предложенных рекомендаций, которые щедро финансируются правительством США и разного рода соросовскими и подобными «благотворительными» фондами, приблизят нас к «заветному» идеалу, к наглядному олицетворению победы демократии и гражданского общества, становлению независимой судебной системы, словом, сделает Армению ближе, роднее Соединенным Штатам Америки. Пишу эти строки, и сердце наполняется гордостью за то, что благодарный народ Армении в меру своих скромных сил старается смягчить бремя американских властей. Да-да, уважаемый читатель, я не оговорился. Так, в январе-июле 2019 года по банковской линии денежные поступления из США в РА составили $151 млн 67 тыс., а отток денежных средств из Армении в США за тот же период составил $163 млн 188 тыс., то есть чистый приток финансовых средств в РА из США составил минус $12 121. Для сравнения заметим, что в январе-июле 2019 г. по банковской линии денежные поступления физическим лицам из России в Армению составили $556 млн 135 тысяч, а отток финансов в Россию составил $232 млн 880 тысяч, таким образом, чистый приток составил $323 млн 255 тысяч (Вестник ЦБ РА, июль 2019 г., стр. 24). Такая вот статистика, уважаемый читатель.

State.gov Хиллари Клинтон вручает Линн Трейси (в центре) награду госдепартамента США «За героизм». 7 декабря 2009

При этом, естественно, возникает вопрос, а собственно, чем обусловлено столь заботливое отношение наших американских коллег к Николу Воваевичу, себя любимому. Попробуем разобраться.

Итак, 18 января 2018 года в Кракове сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджейем Каспшиком после встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана распространили предложения по нагорно-карабахскому урегулированию. В них, в частности, отмечалось:

Возвращение Азербайджану семи районов — Агдама, Физули, Джебраила, Зангелана, Кубатлы, Кельбаджара и Лачина, при условии, что сохраняется коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией.

Решение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения всеобщего голосования, являющегося свободным волеизъявлением всего населения Нагорного Карабаха под эгидой ООН и ОБСЕ в согласованные между сторонами сроки, которые будет обязательными в правовом плане и будут соответствовать нормам и принципам международного права, учитывая, что поставленный на голосование вопрос или вопросы не должны ограничиваться и могут включить все варианты, касающиеся статуса.

Полное урегулирование политических, торговых, экономических и гуманитарных связей в регионе.

Восстановление добрососедского сотрудничества.

Обеспечение полной стабильности региона Южного Кавказа.

В предложениях также отмечается, что:

«Переселенцы (имеются в виду переселенцы из Армении — А. Г.) при содействии международного сообщества покинут территории пяти районов (Агдама, Физули, Джебраила, Зангелана, Кубатлы). Гражданские власти Азербайджана войдут на указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и выведены находящиеся сейчас в этих районах вооруженные силы. Международные миротворческие силы будут размещены вдоль административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), за исключением частей, входящих в состав Кельбаджарского и Лачинского районов. Кельбаджарский район останется под переходным мониторингом ОБСЕ».

Далее отмечалось, что: «В то же время, параллельно с принятием вышеуказанных мер, до определения окончательного статуса, Нагорный Карабах должен быть наделен временным статусом, гарантирующим организацию его повседневной жизнедеятельности».

Osce.org Анджей Каспшик

Напомним читателям, что за восемь месяцев до распространения указанных предложений Минской группы ОБСЕ в Армении состоялись выборы в Национальное собрание РА VI созыва, по итогам которых в парламент прошли Республиканская партия Армении, которая получила 49,12% (771 247 голосов), партия «Дашнакцутюн» — 6,57% (103 173), блок «Царукян» с 27,32% (428 965) и блок «Елк» — 7,77% (122 049). Так вот, в предвыборной программе ни одной из этих партий и блоков по части нагорно-карабахского урегулирования трудно найти положения, схожие по содержанию с предложениями МГ ОБСЕ. Отдельные формулировки, общие с предложениями МГ ОБСЕ, подходы по урегулированию конфликта были лишь у оппозиционного блока Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (АНК-НПА). Заметим, что по итогам выборов в НС РА VI созыва блок АНК-НПА получил 1,65%, или 25 975 голосов избирателей. Я вовсе не случайно привел эти данные. Они убедительно свидетельствуют о крайней непопулярности предложений МГ ОБСЕ среди избирателей Армении. Вместе с тем особо отметим, что содержащееся в этом распространенном документе положение: «Международные миротворческие силы будут размещены вдоль административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), за исключением частей, входящих в состав Кельбаджарского и Лачинского районов», — по сути предполагали размещение миротворческих сил вдоль 105-километровой границы, контролируемой вооруженными силами Республики Арцах, с Исламской Республикой Иран. Можно представить, какой бы была реакция дружественного Ирана, согласись армянская сторона с этими предложениями МГ ОБСЕ, в случае реализации которых Иран на своих границах увидел бы миротворцев из США, страны, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Не трудно было бы угадать и реакцию нашего стратегического союзника России, окажись американские миротворцы в этом регионе. Однако мы вправе предположить, что на это власти Армении не могли бы пойти. Окажись же в зоне конфликта лишь российские миротворцы, что, по моему глубокому убеждению, в сложившихся условиях является единственно разумным выходом, не приходится сомневаться, что такой ход развития событий вызвал бы острую негативную реакцию с американской стороны. Подобное утверждение, вне всякого сомнения, имеет под собой основу. В обоснование сказанного, приведу выдержку из интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, которое косвенно подтверждает сказанное. Так, 14 декабря 2018 года президент Беларуси на встрече с российскими журналистами рассказал о предложениях по участию России и Беларуси в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта. Обращаясь к президенту Армении Сержу Саргсяну, он отметил:

«Откровенно сказал: слушай, как они говорят (имеет в виду азербайджанскую сторону — А. Г.), оккупировали семь районов. И мы с В. Путиным заняли консолидированную позицию (это было 14 октября 2016 г. в Ереване на сессии ОДКБ с участием глав государств-участников — А. Г.): Серж, отдай эти пять районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с В. Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем. Мы этого не хотим» .

Okras Александр Лукашенко

Что же, уважаемый читатель, делать какие-то выводы лишь на основании доступной нам информации в столь сложном вопросе, думаю, что будет контрпродуктивно. Я уверен лишь в одном: что ни второй президент Армении Роберт Седракович Кочарян, ни третий президент РА Серж Азатович Саргсян в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта ни при каких обстоятельствах не пошли бы на какой-либо компромисс, который не гарантировал безопасность Республики Арцах. Ведь с обретением Нагорным Карабахом независимости связаны самые светлые страницы не только их биографий, но и новейшей истории армянского народа. Однако по аналогии с тем, как выразился в своей речи в Палате общин 1 марта 1848 года лорд Палмерстон:

«Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им».

Лорд Палместерон

Так вот, «вечные интересы» США, почему бы нет и Израиля, диктуют им следовать по курсу, обеспечивающему размещение американских миротворцев вдоль 105-километровой границы соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах, сосредоточенных в зоне безопасности, с Ираном. И именно в этом свете следует рассматривать один из главных побудительных мотивов, поддержанного Западом, государственного переворота, совершенного в Армении в апреле-мае 2018 года. Надо полагать, что заокеанскими стратегами была поставлена задача любой ценой привести к власти своего, образно выражаясь, «сукиного сына», который без оглядки подмахнет и поставит свою подпись под документом, открывающим путь к размещению американских миротворцев в зоне конфликта. А такого «лидера» и искать-то не пришлось, так как его готовили загодя, рукотворно «творили» его революцию и биографию на протяжении последних десяти лет. Оговоримся, что из действующих политиков на сие действо были готовы лишь соратники первого президента РА, лидера АНК Левона Тер-Петросяна. И как тут было не вспомнить Никола Воваевича, который 22 мая 2001 года в своей статье под заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте» в газете «Айкакан Жаманак» написал:

«Меня удивляет, что в стране есть люди, которые питают иллюзии касательно взятых, если хотите освобожденных, если хотите оккупированных территорий. Я не принимаю точки зрения, что хорошая дипломатия может добиться того, чтобы эти территории не были сданы Азербайджану. Оставив свое, хотим быть хозяевами чужого».

(сс) Мелик Багдасарян Левон Акопович Тер-Петросян

Заметим, что от этих своих крамольных мыслей Никол Воваевич и в дальнейшем публично так и не отрекся, в отличие от «обличительных» определений касательно членства Армении в ЕАЭС и ОДКБ. Словом, Никола Воваевича при самом деятельном участии многочисленных соросовских выкормышей, активистов ЛГБТ-сообщества, членов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и десятков тысяч жаждущих перемен граждан Армении далеко не случайно привели к власти. В должности премьер-министра, когда вопрос касался урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, он изворачивался как уж в сковородке. Сперва сварганил глупость, сказав, что граждане Республики Арцах за него не голосовали, а стало быть, не наделили его полномочиями вести от их имени переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию. В скором времени, поняв, что этот номер не проходит, он уже в августе 2019 года в Степанакерте заявил о том, что «Карабах — это Армения, и точка», тем самым определив ненужность МГ ОБСЕ, то есть нанеся сокрушительный удар по переговорному процессу. Заметим, уважаемый читатель, что неделей ранее, 3 ноября т. г. в прямом эфире на своей странице Facebook «народный премьер» превзошел самого себя разными витиеватыми предложениями, ничего общего не имеющими с действительностью. Так, ему показалось, что сработает испытанный прием, а именно: озвучить в эфире далекие от реальности постулаты в надежде, что само их озвучивание окажет на подсознание зрителей нужное ему самому, Николу Воваевичу, себя любимому, воздействие. Ему померещилось, что, разглагольствуя на тему:

«Сейчас вводят в обращение тезис о том, что, поскольку правительство или премьер-министр, я лично, не соглашаются пойти на уступки, или, извините, если скажу очень грубо, не соглашаются сдать земли, это означает, что переговоры зашли в тупик, и вот начали пугать людей войной, и конкретно под эти темы выделяются конкретные бюджеты, проводится пропаганда и так далее».

Расчет Пашиняна прост — ведь удалось же ему единожды своими популистскими заявлениями оболванить сотни тысяч наших граждан, более того, полтора года пудрить их мозги разного рода «сенсационными» разоблачениями и заявлениями о заговоре против него, «народного премьера», то в Арцахе, то в Армении некими реваншистами. Обуреваемый подобными мыслями, наш герой, видать, призадумался: а почему бы не попробовать сделать это еще раз, теперь уже спекулируя на Карабахском конфликте. В том же прямом эфире он сказал: «Переговоры ведутся по той логике, что любое решение вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана, а его задача — достижение решения, приемлемого для армянского народа». Обратите внимание, уважаемый читатель, что его последнее утверждение напрочь перечеркивает в том же предложении ранее выраженную мысль. Но ему важно другое — уйти от какой-либо ответственности в этом вопросе.

«Решения должны приниматься в общенациональном формате, вплоть до проведения референдума, но эти обсуждения не столь уместны, поскольку мы говорим о стратегии (согласитесь, уважаемый читатель, что, бесспорно, это слова стратега галактического масштаба — А. Г.), то есть наша задача — добиться в переговорном процессе такого решения, которое будет приемлемым для нашего народа», — подчеркнул Никол Воваевич.

Признаемся, уважаемый читатель, что это «новое слово» в карабахском урегулировании. По его логике второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, прошедшие через горнило Нагорно-Карабахской национально-освободительной войны и внесшие неоценимый вклад в победу, в течение 20 лет руководства РА били в баклуши и даже не могли представить себе, догадаться, что решение должно быть приемлемо для армянского народа — граждан Республики Арцах и Республики Армения, более того, оно не должно разочаровать армянскую диаспору, которая в 1992—1994 годах, сплотившись воедино, оказала существенную помощь в достижении победы.

European People's Party Серж Саргсян

Заметим уважаемому читателю, что примитивные художества Никола Воваевича, преследующие цель всеми способами увиливать от конкретных шагов, которые заокеанские кукловоды от него ждут, по нагорно-карабахскому урегулированию, изначально были обречены на провал. Так, 1 марта 2019 года сопредседатели МГ ОБСЕ вновь выступили с совместным заявлением, в котором, как и в заявлении от 18 января 2019 года, говорится:

«Ссылаясь на некоторые противоречивые недавние публичные заявления по существу процесса Минской группы (видимо не без участия Никола Воваевича — А. Г.), сопредседатели подтверждают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинского заключительного акта, включая, в частности, неприменение силы или угрозу силы, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов. В него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009—2012 годах, в том числе: возвращение территорий, окружающих Нагорный Карабах, под контроль Азербайджана; временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления; коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом; будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством юридически обязательного волеизъявления; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои прежние места жительства; международные гарантии безопасности, которые будут включать миротворческую операцию».

При этом сопредседатели подчеркивают, что эти принципы и элементы должны быть основой любого справедливого и прочного урегулирования конфликта и должны рассматриваться как единое целое. Особо подчеркивается, что любая попытка поставить одни принципы или элементы над другими сделает невозможным достижение сбалансированного решения. То, что это заявление было распространено еще в марте 2019 года, далеко не случайно. Месяцами ранее, 9 декабря 2018 года, состоялись внеочередные выборы в Национальное собрание РА VI созыва, по итогам которых блок «Мой шаг», руководимый Николом Пашиняном, получил 88 мандатов, или 66,67% от общего числа депутатов, и, естественно, те силы, которые, собственно, и привели его к власти, ожидали долгожданного решения, о котором еще 24 октября 2018 года на пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон:

«Я приехал сюда, чтобы более детально ознакомиться с вопросом. США понимают, что урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта представляет стратегическую важность … Мой визит не означает изменения позиции США, или что я привез новые предложения (подчеркнуто мной — А. Г.) … Если Пашинян и его политическая партия по итогам выборов получают сильный мандат, это будет хорошей возможностью для решительных шагов в вопросе урегулирования».

Gage Skidmore Джон Болтон

Думается, что дальнейшие комментарии излишни, и именно с этих позиций следует рассматривать последние заявления посла США в РА Линн Трейси, которая восторженно отозвалась «о крепкости, как никогда, демократии в Армении», особо отметила о 40-процентном росте финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Армении в 2019 году. Складывается впечатление, что продление ареста второго президента РА Роберта Кочаряна было вполне ожидаемым, как впрочем и посещение Республиканской партии Армении, критика со стороны лидеров которой популиста Никола Воваевича, видимо, недопустима, так как ослабляет его волю «для решительных шагов в вопросе урегулирования».

Вместе с тем, уважаемый читатель, хочу обратить Ваше внимание на то, что я не готов утверждать о полном отсутствии консенсуса между вторым и третьим президентами РА с одной стороны и «народным премьером» — с другой во всех без исключения вопросах. Консенсус такой имеется. Да-да, уважаемый читатель, я не оговорился. Политика Никола Воваевича в некотором роде перекликается с политикой Роберта Седраковича и Сержа Азатовича в одном, правда, при разных побудительных мотивах, а именно: в полном нивелировании политического поля Армении, создании обстановки, формирующей в сознании хотя бы думающей общественности ошибочного мнения, что будущее Армении обусловлено исключительно тем, на кого из них троих сделает выбор наше общество. Именно этой цели в конечном итоге служит создание все новых и новых партий, причем в основном с весьма образованными учредителями, которые, однако, в силу объективных причин не смогут в короткие сроки заручиться поддержкой существенной части армянского общества. Такое положение дел, безусловно, на руку Пашиняну, который уже возомнил, что является этаким единственным, безальтернативным лидером нации. Уже не приходится говорить о том, что динамика политических процессов, сложившаяся в Республике Армения и Республике Арцах, позволяет нашему стратегу галактического масштаба оправдаться перед заокеанскими кукловодами за затягивание процесса «для решительных шагов в вопросе урегулирования» Карабахского конфликта. Конечно, можно было более детально остановиться на этих вопросах, но это тема отдельного анализа. А так Никол Воваевич, подобно калифу на час, продолжает кайфовать в должности премьер-министра Республики Армения.

Limegirl Роберт Кочарян

А где же выход! Естественно, что в весьма сложных условиях, в которых оказалась Республика Армения, единственно приемлемый выход из сложившегося положения заключается в консолидации всех здоровых сил Армении и Арцаха на основе совместно выработанной программы инклюзивного экономического развития двух армянских государств с широким использованием в них SMART-технологий с четким определением:

1) поставленных перед двумя армянскими государствами конкретных целей социально-экономичного развития;

2) доступных для широких слоев населения разъяснений возможности их достижимости;

3) обоснований первоочередности и важности поставленных целей;

4) указаний этапов и сроков достижения поставленных целей;

5) оглашением конкретных результатов, на которые может рассчитывать наше общество в случае достижения поставленных целей.

Не хочется сомневаться, что такой подход будет по душе и послу США в РА уважаемой госпоже Линн Трейси, так как при реализации подобного подхода в решении назревших задач мы станем свидетелями, как-то: укрепления демократии в Армении не на словах, а на деле; дальнейшего развития гражданского общества, придания системности в борьбе с коррупцией. Использование $60 млн американской помощи для осуществления и воплощения в жизнь подобной программы, уверен, что убедит даже ныне колеблющихся наших граждан, которые сомневаются в бескорыстности этой помощи, наглядно покажет всем сомневающимся, что США на самом деле готовы содействовать достижению ими же задекларированных благородных целей, не буду повторяться, каких именно. Все остальное, не созвучное сказанному, воспримется сознательными гражданами Армении не иначе, как перенятие столь уважаемой страной, каковой являются Соединенные Штаты Америки, николвоваевского популизма. Увы, сказанное не есть преувеличение.

Уверен, что читатель может вполне резонно задаться вопросом: а как же с обеспечением вопросов безопасности двух армянских государств? И он, конечно, будет прав. Что же, визит в Армению министра обороны России Сергея Шойгу и достигнутые 29 октября т. г. договоренности с министром обороны РА Давидом Тонояном об увеличении мощности и боевого потенциала 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении, почти в два раза, говорят сами за себя. Более того, в случае принятия Пашиняном «решительных шагов в вопросе урегулирования» Карабахского конфликта по лекалам Джона Болтона не приходится сомневаться, что роль 102-й российской военной базы для реализации исчерпывающей миротворческой миссии, исключающей допущение в зону конфликта вооруженных сил стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, одновременно являющихся членами НАТО, трудно будет переоценить. Что же касается вопросов обеспечения безопасности Республики Арцах, то я убежден, что одновременное вступление Азербайджана и Республики Арцах в качестве самостоятельных субъектов международного права в ОДКБ и ЕАЭС явится гарантией безопасности и альтернативой войне. Более подробно с моими подходами по данному вопросу читатель может ознакомиться в статье, опубликованной 14 октября 2019 г. в ИА REGNUM под заглавием «Азербайджан и Арцах в ЕАЭС и ОДКБ — гарантия безопасности. Альтернатива войне».

Mardanyan Aleksandr Гандзасарский монастырь

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на тревожной ноте. Благо в Армении еще не перевелись люди, которые черпают в себе силы, осмысливая жизненный подвиг выдающихся сынов армянского народа, которые в суровые годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. ковали победу, затем своим самоотверженным трудом созидали будущее могучей страны — Союза Советских Социалистических Республик. Уважаемый читатель, это не ностальгия к годам моей молодости, а внутреннее убеждение в том, что осмысление ратного и трудового подвига советского народа поможет нам понять все происходящее сейчас. Так вот, на днях состоится презентация второго издания книги воспоминаний выдающегося государственного деятеля Советской Армении, ветерана Великой Отечественной войны с честью прошедшего боевой путь со скамьи курсанта военного училища из подмосковного Нахабино до Будапешта, Алексана Матевосовича Киракосяна под заглавием «Воспоминания и раздумья на пороге заката». Я имел счастье со школьных лет быть знаком с Алексеем Матвеевичем (так его величали родные и близкие ему люди), так как после окончания войны он работал и дружил с моим отцом, Мамиконом Арташесовичем Гегамяном, известным партийным и государственным деятелем Советской Армении. Алексей Матвеевич, этот незаурядный армянин, занимая высокие государственные должности (министра, заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КП Армении, первого заместителя председателя Совета Министров Армянской ССР), воспринимался в народе как ревностный защитник наших семейных, христианских традиций, как ангел-хранитель талантливых армянских деятелей культуры — писателей, поэтов, художников, артистов, а также начинающих политиков. Запомнился связанный с ним примечательный случай. Как-то захворал талантливый народный поэт Армении Амо Сагиян. Мастера пера поместили в небольшой палате бывшей в советские времена престижной больницы. Алексей Матвеевич позвонил мне, к этому времени отставному мэру г. Еревана (дело было летом 1991 года), и попросил заехать за ним, чтобы мы вместе навестили в больнице Амо Сагияна. Будучи не ахти каким водителем, зато за рулем собственных «Жигулей» 07-й марки, мы с Матвеичем поехали навестить незаурядного воспевателя земли армянской. По дороге в больницу от Алексея Матвеевича я узнал, что Амо Саакович сильно хандрит и находится в полной апатии, и передо мной была поставлена задача суметь каким угодно способом убедить его выйти на свежий воздух, благо рядом с больницей было живописное ущелье реки Раздан. При встрече с мастером я прибегнул к хитрости, за что все еще каюсь, хотя мое лукавство пошло во благо, и сказал мастеру, что нуждаюсь в совете старших, а больница — не лучшее место для откровенных бесед. Видимо Амо Сааковичу показалось, что я тяжело переживаю свою отставку, когда будучи полон энергии и планов по развитию города Еревана я подал заявление об увольнении с должности мэра г. Еревана. Однако разговор сейчас не об этом. Амо Сагиян поверил мне и буквально преобразился на глазах, сказав: «Матвеич, Арташесу надо помочь, поедем куда-нибудь посидим и обсудим, что будем делать». Мы провели более трех часов вместе и при этом обсуждали животрепещущие проблемы. Нет-нет, уважаемый читатель, не касательно меня, а Республики Армения в целом. Ведь время было тревожное. К власти в Армении пришли АОД-овцы во главе с Левоном Тер-Петросяном. Не скрою, что из общения с этими великими армянами я извлек большой жизненный урок. За плечами Алексея Матвеевича к тому времени были сотни созданных предприятий легкой, пищевой и местной промышленности, десятки, если не сотни, построенных сельских школ, детских садов, домов культуры, десятки тысяч гектаров освоенных земель. А самое главное — большая плеяда воспитанных им партийных, советских и хозяйственных руководителей. Про подлинно национальную, идущую из глубины веков мудрую поэзию Амо Сагияна написана не одна диссертация. Я всего лишь могу сказать, что напиши он свое одно стихотворение «При слове Армения» («Հայաստան ասելիս»), то уже этим обессмертил бы себя, ну прямо, как Маргарет Митчелл, которая обессмертила себя своим единственным романом «Унесенные ветром».

Алексан Матевосович Киракосян

И сейчас, раздумывая об этой незабываемой встрече, хочу передать свои ощущения, сравнить их с чем-то понятным и родным для советского, русского человека, россиянина. И на память приходит глубоко философский советский художественный фильм «Всё остается людям». Так вот до последней минуты своей жизни оба этих выдающихся сынов армянского народа, Алексан Киракосян и Амо Сагиян, как и герой фильма академик Дронов, роль которого блестяще исполнил Николай Черкасов, боялись не успеть довести дело всей своей жизни до конца — увидеть сильную духом, сплоченную воедино армянскую нацию, безопасно созидающую в двух армянских государствах — Республике Армения и Нагорно-Карабахской Республике. В случае с Алексеем Матвеевичем имеем то, что его жизненный подвиг описан в книге «Воспоминания и раздумья на пороге заката», причем в этой книге непредвзято описаны документальные факты из его военных и трудовых будней. Убежден, что прочитав ее второе издание, приуроченное к 100-летию со дня рождения А. М. Киракосяна, у читателей возбрезжит на душе солнце. Читая же стихи Амо Сагияна, невольно будешь испытывать чувство гордости за то, что ты армянин, за тернистую, но всепобеждающую историю, историю армянского народа, который на протяжении веков черпал силу в армянском языке, в своей незыблемой вере в Бога, в Армянскую Апостольскую Святую Церковь, не будь которой, наш народ не смог бы столь достойно пройти сквозь тернии истории и создать свою независимую государственность — Республику Армения и Республику Арцах. И в конце хотелось бы сказать: «С 100-летним юбилеем, Алексей Матвеевич!»