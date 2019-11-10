Эрдоган летит в Вашингтон

Иван Шилов ИА REGNUM

Как передаёт турецкий телеканал CNN Türk, поездка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, которая находилась под вопросом из-за письма американского президента Дональда Трампа, всё-таки состоится. Отношения между двумя странами обострились после того, как палата представителей США одобрила законопроекты «О признании Геноцида армян» и о санкциях против действий Турции в Сирии. В заявлении правящей турецкой Партии справедливости и развития говорилось, что консультации по вопросу поездки Эрдогана в США продолжаются, окончательное решение будет ясно после телефонного разговора двух лидеров. Трамп побеседовал по телефону с Эрдоганом. В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы, а также события в регионе. Эрдоган заявил, что после общения с Трампом по телефону принял решение посетить Вашингтон по приглашению президента США. Оба лидера подтвердили, что встретятся в американской столице.

Президент Эрдоган посетил Венгрию

Президент Турции посетил Будапешт, где встретился со своим венгерским коллегой Яношем Адером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает турецкий телеканал TRTHaber. Эрдогана пригласил Орбан. На официальной церемонии в администрации премьер-министра Венгрии президента приветствовал почётный караул, после чего были исполнены национальные гимны двух стран. Эрдоган и Орбан пожали руки перед телекамерами и перешли к встрече наедине. Перед встречей премьер показал президенту с террасы кабинета премьер-министра реку Дунай и некоторые достопримечательности Будапешта. На закрытой для прессы встрече Эрдогана сопровождал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. После Эрдоган и Орбан приняли участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Встреча Эрдогана с Адером в Сандорском дворце также прошла в закрытом для прессы режиме. «На заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, которое мы провели в Будапеште, мы обсудили наши политические, экономические, культурные отношения с Венгрией и региональные вопросы, в частности, Сирию. В 2018 году мы объявили о том, что объем товарооборота составит около 2,5 млрд долларов. Мы провели встречи с президентом Яношом Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. В общей сложности мы подписали 10 соглашений. Эти соглашения укрепят основу договора о стратегическом партнерстве и откроют для нас новые возможности», — прокомментировал Эрдоган свой визит в Венгрию.

Beto Barata Янош Адер

Заявление о визите в США

Как сообщает телеканал NTV, Эрдоган по возвращению из Венгрии рассказал журналистам о визите в США. По его словам, накануне он провёл беседу с Трампом. «После этого телефонного разговора мы приняли решение отправиться в США 13 ноября. В результате оценки, которую мы провели вместе с нашими друзьями, мы пришли к выводу, что этот визит важен, и было бы полезно лично рассказать американской стороне о результатах операции «Источник мира». Мы уже заявили об этом в нашем телефонном разговоре с господином Трампом. Мы считаем, что было бы полезно встретиться лицом к лицу и обсудить многие важные для нас темы. Конечно, мы будем обсуждать вопросы безопасной зоны в Сирии и возвращения беженцев на свою территорию. Мы также планируем обсудить купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, истребители пятого поколения F-35, и тему увеличения товарооборота в 100 миллиардов долларов. Кроме этого, мы обсудим ситуацию с HalkBank», — заявил турецкий президент.

Новое письмо от сенаторов США

Gage Skidmore Майк Помпео

Как передаёт издание Aktif Haber, пять американских сенаторов, возглавляемые Крисом фон Холленом и сенатором Линдси Грэмом, написали письмо государственному секретарю США Майку Помпео с просьбой изучить утверждения о том, что Турция действует за пределами безопасной зоны, выделенной на севере Сирии в результате договорённостей с США. Сенаторы призвали Вашингтон «принять меры» против Анкары, если эти утверждения верны. Они напомнили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «санкции будут возобновлены, если Турция выйдет на пределы безопасной зоны». Сенаторы, призывавшие Белый дом ввести экономические санкции в отношении Турции, если претензии реальны, также заявили, что Конгресс продолжит работу по принятию законопроектов, предусматривающих санкции.

Европарламент о доверии между Турцией и ЕС

Новый спецдокладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор после избрания в качестве спецдокладчика, чтобы дать оценку отношениям между Турцией и ЕС, побеседовал с турецким информационным агентством «Анадолу» в здании Европарламента в Брюсселе. По словам Амора, его предшественница Кэти Пэрри занимала эту должность в непростые времена, и ей пришлось нелегко. «Я намерен улучшить отношения Турции и ЕС. Турция и ЕС для улучшения отношений должны перестать критиковать друг друга по мелочам. Мы должны определить, в каких сферах можно достичь прогресса, а в каких стороны зашли в тупик», — сказал Амор. По словам спецдокладчика, вместо взаимной критики стороны должны поставить перед собой цель и решить имеющиеся вопросы совместными усилиями. Амор напомнил, что все страны Евросоюза единогласно раскритиковали операцию Турции «Источник мира» на севере Сирии. Он отметил, что намерен объективно выполнить свою работу и встретиться со всеми заинтересованными сторонами для улучшения отношений Турции и ЕС. «Я хочу понять Турцию. Я прекрасно помню о погибшем у берегов Турции мальчике Алане Курди, но я также помню погибшего в Акчакале маленького Мухаммеда. Я также в курсе курдских матерей, которые выступают против того, чтобы Рабочая партия Курдистана (РПК) забирали их сыновей в горы. Я знаю о ситуации в социальных сетях и журналистах, которые критикуют власти страны», — сказал Амор. По словам спецдокладчика, только таким образом он сможет увидеть всю картину и вернуть процесс в нужное русло. «Что касается будущего отношений между Турцией и ЕС, то хотелось бы напомнить, что, несмотря на то, что Европарламент принял решение приостановить переговоры о членстве Турции, комиссия и Совет ЕС не поддержали это решение», — отметил он.

Начо Санчес Амор

Поставка второй партии С-400 может быть отложена

Как сообщает турецкий телеканал NTV, руководство оборонной промышленности Турции заявило, что поставка в Турцию второго дивизиона российской системы ПВО и противоракетной обороны дальнего радиуса действия С-400 может быть отложена из-за переговоров о совместном производстве и передаче технологий. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал журналистам, что поставки С-400 могут быть смещены на конец 2020 года. Он также заметил, что Россия предложила Турции купить российские истребители, на что Анкара пообещала рассмотреть это предложение. Демир добавил, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято после «тщательного анализа».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Поезд из Китая отправится в Европу через турецкий Мармарай

Как сообщает турецкий телеканал CNNTürkçe, грузовой поезд China Railway Express из Китая попадет в Европу с помощью Мармарай — железной дороги, соединяющей европейскую и азиатскую части Стамбула подводным железнодорожным тоннелем под Босфорским проливом. После Казахстана, пересекая Азербайджан и Грузию, которые связывает железная дорога Баку —Тбилиси —Карс, поезд въехал на территорию Турции через город Карс. Первый грузовой поезд длиной около 850 метров из Китая в рамках проекта «Один пояс, один путь» прибудем завтра в Анкару. Затем его ждет Прага через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Профессор кафедры экономики и финансов Стамбульского университета Айдын Седат Айдар оценил важность проекта с точки зрения экономики Турции. Он пояснил, что это всего лишь часть огромного проекта «Шелкового пути». «Концепция, называемая «Шелковым путем», является очень всеобъемлющим проектом, объявленным президентом Китая Си Цзиньпином в 2013 году. Проект, направленный на создание современных железных дорог, соединяющих Тихий океан с Атлантикой. Это также проект, который развивается путём пересечения морских путей», — сказал Айдар.

Евросоюз сократил финансирование Турции на 1,2 млрд евро

Согласно сообщению новостного интернет-издания TR724, Европейский союз сократил финансирование Турции на общую сумму более 1,2 млрд евро с 2017-го из-за нарушений прав человека. В качестве обоснования указывается «неспособность добиться прогресса в реформах и основных правах и свободах человека». Согласно информации высокопоставленного чиновника в Еврокомиссии, еще одним обоснованием сокращения финансирования является то, что Анкара не разрабатывает проекты, которые будут способствовать демократическим ценностям в стандартах ЕС. Представитель Еврокомиссии ранее заявил, что помощь Турции сократится на 40%, а в 2018—2020 годах финансирование сократится на 759 миллионов евро.

Китайская модель

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Как сообщает обозреватель газеты Cumhuriyet Мустафа Чакыр, в 2020 году министерство культуры Турции подготовит регламент, согласно которому операторы мобильной связи должны будут уведомлять власти о том, в каком городе и отеле находится их клиент. Эта ситуация вызвала споры о нарушении неприкосновенности частной жизни, в то время как некоторые граждане провели аналогию с китайской моделью. С другой стороны, есть и другие интересные моменты в готовящемся регламенте: правила налогообложения и использования кредита будут пересмотрены при покупке второго и последующего жилья. Увеличение денежного капитала компаний в приоритетных секторах будет стимулироваться дополнительными налоговыми послаблениями. В банках будут созданы специальные сберегательные счета для таких расходов, как образование, отпуск, и для товаров длительного пользования. К расходам для продуктов в этой категории будет применяться налоговое стимулирование.

Россия ответила на заявление Эрдогана

Как сообщает интернет-издание Sputnik Türkiye, Анкаре пришлось не долго ждать ответа от Москвы касательно комментариев Эрдогана на заседании парламентской группы о том, что, несмотря на достигнутое с США и Россией соглашение, курдские Отряды народной самообороны (YPG) все ещё не отступили от Тель-Рифаата и Манбиджа. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что курдские силы вышли за пределы 30-километровой зоны, созданной на севере Сирии и названной Турцией «зоной безопасности». Лавров подчеркнул, что нет никаких оснований усматривать скрытые замыслы в российско-турецких договорённостях по северо-востоку Сирии.

Чавушоглу за деньги лоббировал интересы Украины

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Турецкая редакция «Голоса Америки» сообщает, что Турция якобы могла быть причастна к лоббированию интересов Украины со стороны Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа. Согласно электронной почте, которая попала в руки журналистов, стало известно, что Чавушоглу за определенную плату от имени украинского правительства лоббировал интересы Украины во время своего пребывания на посту председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эти утверждения были опубликованы со стороны международной организации под названием «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), состоящей из журналистов-расследователей по всему миру. Утверждается, что Манафорт, который лоббировал интересы Украины в пользу пророссийского экс-президента Виктора Януковича, платил европейским лидерам в рамках этого лоббирования.

Белый дом критикуют из-за Турции

По данным турецкого новостного издания Ahval, самый авторитетный американский эксперт в вопросе Сирии Уильям В. Робак раскритиковал администрацию Трампа за то, что она не приняла более серьёзных мер для предотвращения нападения Турции. Робак также отметил, что боевики, поддерживаемые Турцией, совершили на северо-востоке Сирии военные преступления и этническую чистку. Как пишет TheNew York Times, во внутренней записке Робек поднял вопрос о том, могли ли более жёсткие угрозы американской стороны об экономических санкциях, а также усиление военного патрулирования удержать Турцию от нападений. По его словам, подобные меры отговаривали Анкару от военных действий раньше. Он отметил несколько причин, по которым не удалось удержать турок от военных действий: небольшое американское военное присутствие на двух пограничных постах, многолетнее положение Турции в качестве союзника по НАТО и большая армия, сосредоточенная на сирийской границе. «Военная операция Турции на севере Сирии, возглавляемая вооружёнными исламистскими группами в ее ведомости начисления заработной платы, представляет собой преднамеренную попытку этнической чистки», — написал Робак, назвав злоупотребления «тем, что можно назвать только военными преступлениями и этнической чисткой».