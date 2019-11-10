Обретение в центре Смоленска могилы и останков французского генерала Сезара Шарля Этьена Гюдена де ла Саблонньер, участника революционных и наполеоновских войн, любимца императора Франции, приобретает сегодня характер чуда с политической подоплекой. И последствиями. Так, французская газета Le Point написала на днях:

Гюден

«Согласятся ли французские власти на просьбу прямого потомка Гюдена Альберика д'Орлеана о перезахоронении праха генерала в Доме инвалидов в Париже? Это очень заманчивая инициатива, и французы рассчитывают на присутствие Владимира Путина на торжественной церемонии. Это стало бы хорошим проявлением мягкой силы для российского президента и возможностью для Макрона заложить основы для более тесного франко-российского сотрудничества. По информации журнала, этот вопрос обсуждался главами государств 19 августа во время визита Путина во Францию, в годовщину смерти Гюдена в битве при Валутиной горе более двух веков назад… Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва пристально следила за этой историей. «Французские и российские археологи отлично поработали», — сказал он. Добавив, что в случае, если французская сторона обозначит свою заинтересованность на этот счет, то Путин готов оказать всяческое содействие в передаче останков генерала Гюдена».

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время прогулки по официальной резиденции Президента Франции на юге страны – Форт Брегансон. 19.08.2019

Эта интерпретация делает интригующим ход многолетних поисков могилы генерала, который во время Валутинской битвы, сражения 7 (19) августа 1812 года русского арьергарда против французов вблизи деревни Лубино (20 км восточнее Смоленска на правом берегу Днепра), был смертельно ранен. Его перевезли в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Генералу ампутировали ногу, однако он скончался от гангрены. Сердце Гюдена извлекли и похоронили во Франции. Тело генерала осталось в Смоленске, но где? В 2010—2012 годах этот вопрос активно обсуждался на смоленских форумах. Как сообщалось, по данным французских источников, Гюден был похоронен 21 или 22 августа в Смоленске в крепости или рядом с ней. Сведения о точном захоронении не были выявлены. В первой половине 1960-х годов прошлого века «между башнями Никольской — Зимбулкой — Долгочевской висела каменная плита с текстом, в котором речь шла о захоронении некоего французского генерала», утверждали другие.

Затем смоленская газета «Рабочий путь» рассказала о загадочных раскопках, которые в сентябре и ноябре 2018 года в районе смоленского парка «Лопатинский сад» вели какие-то люди, предположительно, «черные копатели». Похожие свежие раскопы нашли и на восточном участке Смоленской крепости. Директор парка Дмитрий Самохвалов заявил, что его сотрудники обнаружили место, где саперной лопатой орудовал «археолог-мародер». «Мы написали заявление в полицию, участковый составил протокол. Проводится проверка. Что именно ищут «черные копатели», предположить сложно. Никаких артефактов XVII века, времен наполеоновского нашествия и даже времен Великой Отечественной войны там нет. Но раскопки на памятнике федерального значения настораживают», — пояснил изданию начальник территориального управления Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Андрей Рожков.

По неподтвержденной информации, которая больше похожа на просто слухи, целью «черных археологов» могут быть останки французского генерала Гюдена, констатировал «Рабочий путь». Однако в марте 2019 года стало известно, что в мае с экспедицией на поиски места захоронения ближайшего соратника Наполеона приедут французские археологи во главе с Пьером Малиновским. С российской стороны участие собирались принять археологи Академии наук, представители Российского военно-исторического общества и студенты Калужского университета. В первых числах июля во время работ на Королевском бастионе в Лопатинском саду была обнаружена могила неизвестного французского генерала. По всем признакам им был Гюден. Но чтобы это точно подтвердить, требовался генетический анализ. И вот в ноябре Малиновский заявил французской католической газете La Croix по итогам ДНК-теста: «На 100% точно». То есть это он, Гюден. «Я делаю только историю, — продолжил французский археолог. — Это поможет сблизить Францию и Россию. Обретение Шарля Этьена Гюдена де ла Саблонньер является событием огромной важности: мы впервые обнаруживаем останки французского генерала».

(сс) Ирина Печкарёва Королевский бастион в Лопатинском саду

Только уж очень вовремя с политической точки зрения оказалась эта находка. Можно сказать, что Гюден в данном случае «нашелся» по тем же лекалам, по которым «находились» мощи ряда христианских святых. Например, можно вспомнить обретение святых мощей великомученицы Екатерины, они пребывали в неизвестности и были открыты лишь через двести с лишком лет после ее кончины, когда братия Синайской обители «была чудесно извещена свыше, что мощи святой великомученицы Екатерины почивают нетленно недалеко от них». В некоторых случаях, мощи показывают себя в важный исторический момент. Как останки пропавших в 1918 году святых мощей преподобного Александра Свирского, повторно найденных в Санкт-Петербурге летом 1998 года. Событие это знаменательно тем, писал один из православных сайтов, что именно с вскрытия раки преподобного началась в 1918 году затеянная большевиками «сатанинская кампания по ликвидации и дискредитации русских православных святынь… Милостью Божией все они сегодня, спустя восемьдесят лет, обретены. Не означает ли это, что соборными молитвами Русской православной церкви Благодать Господня возвращается в многострадальную Россию?»

Конечно, генерал Гюден — это не прославленный соборно Божий угодник. Но то, что его могила была найдена именно в то время, когда президент Франции Эммануэль Макрон выдвигает серьезные инициативы геополитического характера, отдавая важное место в них Москве, можно усмотреть и некий промысел. Как минимум Париж поддерживает идею создания памятника генералу, о чем заявила посол Франции в России Сильви Берманн. А вот на что можно рассчитывать как максимум, зависит уже от французского и российского глав государств.