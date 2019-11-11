ИА REGNUM провело масштабный опрос, подобные которому статусные социологические институции проводят чрезвычайно редко. Его результаты свидетельствуют о свершившейся в России демографической катастрофе, плоды которой — если принципиально не изменится государственная демографическая политика — увидит каждый из нас. И плоды эти называются — самоуничтожение России и её народа.

Модест Колеров ИА REGNUM Жить или на кладбище?

На прямой вопрос: «А вы сами детей хотите?» ясно и положительно отвечает заведомое меньшинство: «У меня есть, хочу ещё» — 17,4%, «У меня нет, но хочу» — 11,8%, то есть всего в принципе готовы лично преодолевать порог естественного вымирания нашего народа — лишь не более 30%. При этом — и это как раз и составляет общенациональную катастрофу — только 22,4% женщин хотят рожать, и поэтому те самые 32,9% мужчин, готовых стать отцами — обычное пустословие как минимум у трети таких «отцов».

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Потому и ясно, почему лишь 20,9% всех опрошенных реально ожидают или допускают возможность пополнения в семье. При этом «в ближайшее время» из них — лишь 3,3%. Опрос показал, что 22,3% не имеют детей вовсе, одного-двоих (то есть в прямой перспективе быстрого вымирания нашего народа) — 65,4%, а дающих минимальную надежду на выживание (то есть троих и более) — лишь 12,4%. То есть при нынешних приоритетах деторождения шансов на выживание народа — нет.

Да, произошёл гитлеровский геноцид нашего народа. Да, мы потеряли миллионы наших защитников и освободителей. Да, перестройка и капитализм уничтожили целые поколения. Да, можно формально ссылаться на «демографическую яму». Но совесть и память, ответственность за будущее детей не позволяют на этом успокоиться и равнодушно наблюдать за смертью нашей страны, без которой — как правильно сказал один человек — нам не нужен и целый мир.

20 лет без СССР Труд

Теперь единственное спасение от самоуничтожения народа России — массовая многодетность нашего народа. И главное условие этой многодетности — срочное и радикальное возрождение конституционного социального государства в России. Главное условие — подчинение всей государственной политики России — обеспечению безопасности, экономического роста и создания миллионов новых рабочих мест, территориального развития, бесплатных для абсолютного народного большинства социальной поддержки, здоровья, образования. Категорический и срочный отказ от колониально-компрадорского капитализма и представляющей его либеральной монополии на социально-экономическую власть, которая более всего выражает себя в антиконституционной коммерциализации бюджетной сферы, уничтожении социального государства, выраженного более всего в бесплатных и качественных здравоохранении, образовании, социальной помощи и социальной пенсионной системе.

«Вахтовый» метод современного капитализма, который навязывается нашей стране и нашедший себе высшее выражение в депопуляции, в «освобождении» нашей земли от нашего народа, в паранойе мегаполисной концентрации, — прямое и шкурное убийство России.