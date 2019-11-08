Уж не знаю, как там насчёт «великодушия», но уж шума шут наделать может много. Украинское медиапространство это доказало.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джокер

30 октября на сайте Страна.ua появился персонаж, назвавшийся пранкером «Джокером». Это уже вызывало интерес, поскольку «Страна» — это проект Игоря Гужвы, талантливого менеджера, бежавшего в Вену от преследования режима Порошенко. И поскольку «Страна» — это один «из худших украинских СМИ по соблюдению стандартов журналистики. Страна.ua регулярно занимает последние места в исследованиях Института массовой информации (ИМИ), посвященных соблюдению профессиональных стандартов». Так было при прошлом режиме, так осталось и в ЗЕ-эпоху: по итогам второго квартала 2019 года, на который пришёлся разгар президентской избирательной кампании на Украине, Страна.ua заняла последнее место из 16 крупнейших онлайн-СМИ Украины. Медиаэксперты выяснили, что именно этот сайт наиболее часто нарушал принципы баланса мнений, разграничения фактов и комментариев в текстах, достоверности изложенного. Когда такую оценку дают эксперты, ставящие в качестве эталона «Украинскую правду», «Цензора» и «Гордона», то вывод может быть только один: ребята из «Страны» делают что-то интересное, и это стоит почитать.

Цитата из видео «Переписка слуг народа с Джокером. Что стало ЯсноПонятно ЯсноПонятно #364 by Олеся Медведева» На канале Страна.ru про Зеленского и слуг народа

И оно действительно того стоило… «Джокер» под именем генерального прокурора Руслана Рябошапки вступал в переписку с народными депутатами моноблока «Слуги народа» и, как детей, раскручивал их на такую информацию, опубликование которой в любой уважающей себя стране ведёт к немедленной отставке политика, если не к парламентскому кризису. Все переписки опубликованы на телеграмм-канале Джокера.

Сначала он «выволок на свет и приволок» информацию о Богдане Яременко, председателе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Яременко в это время находился на пике секс-скандала из-за переписки с проституткой во время пленарного заседания Рады. Как злостный гетеросексуал, я не могу, подобно многим, осуждать Яременко — он хотя бы девочек вызывал. Но и не могу не согласиться с автодиагнозом, который Яременко себе поставил в течение переписки: «Одним словом, м… к. Признаю».

Но если эпизод с Яременко был, скорее, обычным стёбом и персональной дискредитацией, то следующие две переписки — это уже явный политический скандал. Потому что после Яременко была опубликована переписка с Михаилом Радуцким, № 18 в списке «Слуги народа» и председателем Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Здесь уже не до девочек: из разговора становится понятно, что зарплата (немногим больше 40 000 гривен) — это не единственная добыча ординарного депутата, получаемая в стенах парламента. Доплачивают депутатам фракций Тимошенко, Порошенко, Вакарчука. А чем Слуги хуже? Стоит ли удивляться, что «они уже хотят $». Хотя «он (Зеленский? — А.Г.) хочет и белую поднять, но максимум 4 000$»

Chris Potter Коррупция

Следующий «заход» Джокера — в Николая Тищенко, нардепа от «Слуги народа», ресторатора, по данным коллекционеров компромата известного в «нулевых» годах, как «Коля-Облонский». Это оказался долгий разговор, но если «в сухом остатке», то:

депутатам от «Слуг народа» деньги в конвертах уже дают: «Депутаты все больше бабок хотят, с. ки»;

«Слуги» — это далеко не тот партийный монолит, которыми они хотели казаться: «Предатель на предателе»;

существование в среде «Слуг…» становится токсичным: «Сначала я дурак, потом насос, потом наркоман, потом Добкин, потом с АТО — Ярошем за закон 2045−1 зарубился, теперь я смотрящий («смотрящий за Киевом» — А.Г.), скоро в п… запишут»;

политические перспективы слуг народа вызывают эмоциональные сомнения: «Но смотрю на б… во это и понимаю, что если не сплотимся нам п…»;

президент Зеленский теряет качества лидера. На реплику «генпрокурора Рябошапки»: «Они его в Петю (Порошенко — А.Г.) превратили. Ездит, как Петя», Тищенко ответил просто: «Да. Пеленают».

Все эти три захода были сделаны до 30 октября, и они не единственные. По информации зам. главного редактора «Страны» Светланы Крюковой, Джокер сейчас готовит к публикации около тридцати пранков: «Среди них будет один министр и несколько достаточно маститых депутатов».

В целом сюжет «Украинский Джокер» получается преинтереснейший. Не менее интересна и реакция власти на Джокера. Казалось бы: шут за ухо извлёк на свет Божий проблему. Ну ладно, не проблему (ибо кого сейчас в Украине удивит коррупция и компрадорство?), а доказательства этой проблемы. Что доказывает одно — не шутите с шутами! Тот же Шико когда-то взял в плен Анри де Муи, вождя Святой Лиги, потомока прославленного дома Лотарингии, брат великого герцога де Меркура — брата французской королевы!

Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина У президентского дворца

Но нынешняя власть, вместо использования этих доказательств (или хотя бы инициирования расследования), занялась совершенно другим: «Служба Безопасности Украины получила команду из Офиса Президента найти и установить личностьчеловека, который стоит за телеграмм-каналом Джокер». Поиск поручен Департаменту оперативно-технических мероприятий СБУ (ДОТЗ), так что найдут. Ведь нет трафика, который невозможно проследить. Но только вопрос: зачем? Пранкер и его методика установления справедливости вызывают уважение.

Власть хочет получить остаток информации? Так Джокер и так готовит её публикацию… Или власть хочет скрыть остаток информации? Или власть возмущена методами, причём настолько, что она даже не замечает информации? Но тогда прав уругвайский писатель Эдуардо Галеано: «Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое».

Галеано повезло. Он умер в 2015 году и не узнал, каким дерьмом потчуют человечество из самых изысканных упаковок. Что в США, что на украинской земле…