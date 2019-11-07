Счётная палата выступила с предупреждением, что Россия может не выйти на намечаемые в майском указе Владимира Путина демографические показатели. За 8 месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек, причём миграция замещает убыль в размере 76%. Общая численность населения России, по последним данным, составляет 145,7 млн человек, а в октябре 2020 года планируется провести очередную всеобщую перепись населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Специалисты отмечали, что практика замещения мигрантами убывающего населения приводит к изменению структуры коренного населения и размыванию культурных кодов, так как титульная государствообразующая нация, к которой принято относить русских, продолжает сокращаться. Высокая рождаемость на Северном Кавказе на фоне падения рождаемости у жителей других регионов России приводит к демографическому дисбалансу, чреватому изменением цивилизационного ядра.

Правительство долгое время во главу угла ставило материальные причины низкой рождаемости. В связи с этим был принят целый ряд национальных проектов, которые должны в совокупности по мере их реализации отразиться на демографическом росте населения. Однако денежные вливания не особо помогают в мотивации на увеличение семьи, при всей важности материальных факторов.

Во всём мире рождаемость высока у так называемых аграрных народов и низка у городских. Сельское население обладает архаичными, с точки зрения горожан, взглядами на семью и деторождение. Городская культура не ставит чадородие во главу угла и смысла жизни в продолжении рода не видит. Город плодит мещан и потребителей, где принято жить для собственного удовольствия, а детей рассматривать как обузу.

Vk.com/dorless Разрушенный роддом

Ни у одной цивилизации не удалось совместить урбанизацию и модерн с сохранением высокой рождаемости. С переходом сельского населения в города сразу меняется жизненная модель переселенцев, и они, стремясь побыстрее стать городскими, в первую очередь копируют отношение горожан к роли семьи.

Никакими деньгами не повысить мотивацию деторождения, ибо в городе стандарты потребления не знают уровня достаточности. Агрессивная культурная экспансия модерна довершает разрушение семейной мотивации молодёжи, которая оправдывает нежелание рожать детей материальными проблемами.

На самом деле снижение рождаемости отражает не экономический, а глубочайший духовный кризис. Высокая рождаемость в странах с преобладанием традиционной культуры показывает: для деторождения нужны не деньги, а общественные убеждения. В либеральном обществе государство не стоит на страже традиционных ценностей, что отражается в росте демографического кризиса.

Ablukovo.ru Заброшенный Пионерский лагерь имени Аблукова. Ульяновская область

Стараться компенсировать дефицит морали и культуры денежными вливаниями — это как стараться компенсировать деньгами ребёнку отсутствие родительской заботы и любви. Для изменения динамики сокращения численности населения в первую очередь важны не деньги, а главенствующие моральные ценности.

Если народ не хочет полностью вымереть, он должен вовремя опомниться и изменить своё отношение и к себе, и к государству, и к тем базовым ценностям, что распространяются в обществе с помощью СМИ. Иного способа решить демографическую проблему не существует.

Vk.com/dorless Опустевший МУЗ Роддом №3 г. Волгоград

Но и государство должно перестать транслировать идеологию бузовых и их «успеха», психологию девочек с Тверской, которые перешли с улиц в разряд собственниц дорогих бутиков и прочего, в общество как пример для подражания. Когда 70% общества борется за выживание, при том что порог этого выживания, понятно, очень разный — что в Москве, а что в Челябинске, то тут не до деторождения.

И, конечно, вишенкой на торте этого предупреждения со стороны Счетной палаты выступает то, что ею руководят те люди, идеология которых (ультраправый либерализм) и привела к демографической катастрофе России в 90-е.

Ситуация с очередным поучением от сислибов выглядит очередным издевательством над российским обществом и напоминает старый анекдот про 5-летнего Павлика — «и эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу?».