Почему Индия просит Россию ускорить поставки комплекса С-400
6 ноября Индия и Россия сделали серьёзный шаг навстречу друг другу в области военного сотрудничества. Так, Индия уже сделала первый взнос в размере $850 млн за комплексы С-400 «Триумф», что составляет 15% от общей суммы контракта за пять комплексов систем ПВО С-400 «Триумф», и попросила ускорить график их поставок. Российско-индийское соглашение на поставку систем С-400 было подписано в октябре 2018 года.
Особое значение эта сделка приобретает потому, что специально для её обеспечения Россия и Индия создали платёжную систему, позволяющую обойти санкции США в отношении российских производителей вооружений. В связи с разработкой страховочного механизма даже на несколько месяцев было отложено перечисление первого транша. Однако сейчас все технические вопросы решены, и платёж успешно осуществлён.
Создан прецедент, обнуляющий способность США воспрепятствовать военному сотрудничеству России и стран, желающих приобрести её системы вооружений. Касается это тех государств, в отношении которых у США имеются намерения затормозить их военно-техническое развитие и поставить под контроль формирование систем вооружений. Ни Индия, ни Иран, ни Китай, ни Турция не будут теперь ограничены в реализации своих планов приобретения российского оружия. Монополия США на установление правил военного сотрудничества нарушена.
Кроме того, Индия всё больше становится ареной международного соперничества. США углубляют военное присутствие во всех интересующих их странах, развивая технологии беспилотных систем связи и обнаружения, выводя к 2025 году на рынок военных роботов продукцию на сумму до $67 млрд долл. Для защиты суверенитета Индии очень необходимы российские системы ПВО, и как можно скорее.
В Евразии создаётся новая военно-политическая ситуация, характеризующаяся тем, что ключевые страны региона получают возможность обеспечить свой суверенитет, защитив его от посягательств США. Индия теперь может перейти в лигу полноценных региональных военных сверхдержав, получая с помощью России надёжный щит от ракетно-ядерных конфликтов и потери контроля над своим воздушным пространством.
Учитывая непростые отношения Индии с Пакистаном и Китаем, а так же растущую непредсказуемость США, роль России в организации согласования интересов ключевых государств Евразии выросла, а роль США как мирового жандарма снизилась. Многополярный мир всё больше превращается в реальность.
Нюанс всей ситуации в том, что С-400 нужны Индии отнюдь не для защиты от Китая (по понятным причинам), а именно для защиты своей территории от США, которые намерены поставить ракеты средней и малой дальности на свои базы в Азии. И то, что Дели торопит с поставками Москву, говорит только о том, что угрозу своим интересам со стороны Вашингтона Индия уже ощущает весьма реально.