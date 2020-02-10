6 ноября Индия и Россия сделали серьёзный шаг навстречу друг другу в области военного сотрудничества. Так, Индия уже сделала первый взнос в размере $850 млн за комплексы С-400 «Триумф», что составляет 15% от общей суммы контракта за пять комплексов систем ПВО С-400 «Триумф», и попросила ускорить график их поставок. Российско-индийское соглашение на поставку систем С-400 было подписано в октябре 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Особое значение эта сделка приобретает потому, что специально для её обеспечения Россия и Индия создали платёжную систему, позволяющую обойти санкции США в отношении российских производителей вооружений. В связи с разработкой страховочного механизма даже на несколько месяцев было отложено перечисление первого транша. Однако сейчас все технические вопросы решены, и платёж успешно осуществлён.

Создан прецедент, обнуляющий способность США воспрепятствовать военному сотрудничеству России и стран, желающих приобрести её системы вооружений. Касается это тех государств, в отношении которых у США имеются намерения затормозить их военно-техническое развитие и поставить под контроль формирование систем вооружений. Ни Индия, ни Иран, ни Китай, ни Турция не будут теперь ограничены в реализации своих планов приобретения российского оружия. Монополия США на установление правил военного сотрудничества нарушена.

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Кроме того, Индия всё больше становится ареной международного соперничества. США углубляют военное присутствие во всех интересующих их странах, развивая технологии беспилотных систем связи и обнаружения, выводя к 2025 году на рынок военных роботов продукцию на сумму до $67 млрд долл. Для защиты суверенитета Индии очень необходимы российские системы ПВО, и как можно скорее.

В Евразии создаётся новая военно-политическая ситуация, характеризующаяся тем, что ключевые страны региона получают возможность обеспечить свой суверенитет, защитив его от посягательств США. Индия теперь может перейти в лигу полноценных региональных военных сверхдержав, получая с помощью России надёжный щит от ракетно-ядерных конфликтов и потери контроля над своим воздушным пространством.

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Учитывая непростые отношения Индии с Пакистаном и Китаем, а так же растущую непредсказуемость США, роль России в организации согласования интересов ключевых государств Евразии выросла, а роль США как мирового жандарма снизилась. Многополярный мир всё больше превращается в реальность.

Нюанс всей ситуации в том, что С-400 нужны Индии отнюдь не для защиты от Китая (по понятным причинам), а именно для защиты своей территории от США, которые намерены поставить ракеты средней и малой дальности на свои базы в Азии. И то, что Дели торопит с поставками Москву, говорит только о том, что угрозу своим интересам со стороны Вашингтона Индия уже ощущает весьма реально.