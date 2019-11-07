Увольнение премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Ведерникова случилось на фоне разговоров об изменении правил строительства возле аэропортов. Споры вокруг участков, прилегающих к воздушным гаваням, ведутся много лет. Они возобновились в 2019 году, когда, по данным СМИ, Минтранс РФ начал проводить совещания по теме сокращения приаэродромных территорий. Сообщалось, что в этих совещаниях принимали участие не только представители федеральных ведомств, но также столичные застройщики.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

До 2017 года приаэродромной территорией считался круг радиусом 30 километров от середины взлетно-посадочной полосы. Последние два года законодательство делит территории на семь подзон, в самой большой из которых, седьмой, можно строить жильё. Вместе с тем действуют ограничения по уровню шума от самолётов. При этом застройщикам необходимо провести согласования и выполнить дополнительные требования. Например, в домах используются окна увеличенной толщины.

Самолет над жилыми домами

В апреле 2019-го «Коммерсантъ» отмечал со ссылкой на источники, что власти регионов, в которых расположены крупные аэропорты, заинтересованы в сокращении приаэродромных территорий, занимающих большие площади. При этом Минтранс предложил законодательные поправки, в которых предусматривался переход на нормативы по эквивалентному уровню шума.

В результате аэропорты, работу которых курирует Росавиация, находящаяся в ведении Минтранса РФ, рассчитали территории по уровню шума, но они всё равно получились большими и не устроили застройщиков.

В октябре глава правительства Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума, создаваемого аэропортами, сообщают «Ведомости». Согласно действующим санитарным правилам, уровень шума оценивается по максимальному и эквивалентному (среднему) шуму. Медведев, отмечало издание со ссылкой на протокол совещания, поручил измерять уровень воздействия только по эквивалентному шуму.

По мнению адвоката Натальи Тарасовой, инициатива, позволяющая строительство возле аэропортов, могла быть пролоббирована застройщиками, поскольку это открывает большие перспективы по строительству жилья рядом с аэропортами. Она полагает, что новые квартиры будут сравнительно недорогими.

Новостройка

«Меняются правила определения уровня шума, а не сам уровень. Другими словами, шум от полетов будет ощущаться точно так же, как и всегда, но по документам он станет ниже», — сказала Тарасова корреспонденту ИА REGNUM.

По информации источников ИА REGNUM, в зоне конфликта оказались территории вокруг аэропортов Московской области. В частности, ввод в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы в «Шереметьево» увеличил приаэродромную территорию. В том числе в санитарную зону попали уже построенные дома, предусмотрены средства на их расселение.

Однако наиболее лакомыми оказались территории Новой Москвы возле аэропорта «Внуково». Московские власти планируют строительство линии метрополитена до аэропорта, что значительно увеличит стоимость земельных участков и спрос на них.

В деятельности аэропортов застройщики и выполняющие их волю органы исполнительной власти могли встретить неуместное сопротивление, и отставка Ведерникова станет явным сигналом для скорейшего изменения реальной ситуации с возможностью строительства возле авиаузлов.