



Иван Шилов ИА REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому при входе в помещение Тернопольской областной государственной администрации устроили «коридор позора», сопровождая его появление соответствующими возгласами, сообщает «За Збручем» (Тернополь). Не лучше были и проводы. Главу государства обступили несколько агрессивных молодых людей, заставляя отвечать на вопрос «Чей Крым?», «Чей Донбасс?», а также расспрашивая, как будут наказаны депутаты из президентской партии «Слуги народа», которые в Верховной раде Украины освистали во время выступления бойца-добровольца Яну Зинкевич и кричали ей «Позор!». Зеленский заверил, что с политической ориентацией у него все в порядке, Крым и Донбасс для него — это Украина. После не слишком теплого приема президент не поехал осматривать «Водную арену», как было запланировано, а сразу отправился в аэропорт и улетел из Тернополя.

Свою встречу с сотрудниками Харьковского авиазавода президент Украины начал со статистической информации и презентации, подготовленной председателем наблюдательного совета Укроборонпрома, передает «Редпост» (Харьков). Зеленского повергла в шок сумма средней заработной платы харьковских авиастроителей — 3500 гривен в месяц, и та с задержками. За такое вознаграждение «люди не только не могут работать на государство, но и не могут чувствовать себя людьми». Более 10% всех предприятий Укроборонпрома находится на Харьковщине. И результаты инспекции главнокомандующего Украины не порадовали. По данным, которые предоставили президенту, задолженность по зарплате на некоторых предприятиях тянется до четырех лет.

6 ноября кабинет министров включил Николаевский бронетанковый завод в число предприятий, которые не подлежат приватизации, информируют «НикВести» (Николаев). Теперь он внесен в перечень стратегических объектов государственной собственности и защищен от «недобросовестных атак» российских банков и компаний. В начале сентября завод обратился в концерн Укроборонпром с проблемой блокирования своих счетов по обращению российского «Проминвестбанка» по договорам 2007−2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы сотрудникам завода. Включение завода в список «стратегов» позволит ему избежать принудительного исполнения решений судов о взыскании задолженности в интересах юридических лиц Российской Федерации. Напомним, бывший заместитель директора Николаевского бронетанкового завода подделал документы и через тендер украл деньги государственного предприятия на общую сумму 862 тысячи 750 гривен.

На днях криворожский металлургический гигант «АрселорМиттал Кривой Рог», который является одним из основных загрязнителей атмосферы в городе, посетил Штефан Кайль, генеральный консул Германии в Донецке с временным размещением в Днепропетровске, рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Знаю, что у различных предприятий время от времени возникают сложности с продлением лицензий и разрешений. Но для меня странно слышать, что определенную роль может играть Служба безопасности Украины, что она каким-то образом может вмешиваться и влиять на решение экологических вопросов, в Германии это совершенно недопустимо», — цитирует сайт комбината немецкого консула. Он напомнил, что Кривой Рог — это не единственный город на Украине, где есть металлургические предприятия и который сталкивается с экологическими проблемами. Но очень важно, по его мнению, чтобы «отношение к иностранным и отечественным инвесторам было в равной степени объективным и непредвзятым». Представители предприятия сообщили о своих достижениях в борьбе за снижение вредных выбросов. Однако криворожские экологи считают, что инвестиции идут на увеличение производства, а не решение экологических проблем. А предприятие не спешит выполнять свои инвестиционные обязательства, взятые при покупке «Криворожстали».

Dogvillan ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Количество украинцев, работающих в Польше, за последние пять лет увеличилось в пять раз, констатирует «Панорама» (Сумы). Поляки попробовали с помощью смартфонов подсчитать, сколько украинцев пребывает на территории страны. Получилось, что в январе 2019 года их было 1,27 млн. При этом фактическое количество граждан Украины, которые живут в Польше, определить сложно. Точные данные отсутствуют как у польского правительства, так и Управления социального страхования (ZUS). Некоторые источники утверждают, что в Польше сейчас находится около 3,5 млн украинцев. Если раньше с Украины в Польшу на заработки уезжали в основном представители рабочих специальностей, то в последние пару лет туда же перебираются «белые воротнички», инженеры, айтишники и медики. Почему украинцы едут в Польшу — понятно, а вот почему поляки не жалуются на засилье трудовых мигрантов? Все потому, что в Польше — кадровый кризис. Поэтому украинцы призваны заменить поляков на их рабочих местах. Независимый польский исследовательский институт ARC Rynek i Opinia провел исследование «Украинцы в Польше — 2018» и выяснил, что 61% украинцев, проживающих в Польше, планируют остаться в стране на несколько лет, а некоторые — и на всю жизнь. Решение отправиться на работу в Польшу вдвоем принимает каждая четвертая семья, едущая с Украины в Польшу. С детьми отваживаются приехать только 13% украинцев.

Более 2,5 тысячи херсонцев не знают, позволит ли им государство жить завтра, пишут «Херсонцы» (Херсон). Все они больны диабетом и нуждаются в инъекциях инсулина, который закупают за счет госказны. Однако в нынешнем году минздрав выделил на него меньше денег, чем реально необходимо, и они закончились еще в августе. Горсовет двумя траншами добавил на эти цели еще 2,4 миллиона гривен, однако до конца ноября их также израсходуют. Что будет дальше — неизвестно, так как все зависит от доброй воли депутатов и наличия дополнительных средств в местном бюджете (более миллиона гривен до января). Точно так же неизвестно, что будет с инсулином в следующем году. С апреля 2020-го его приобретение будет финансировать Национальная служба здоровья по программе «Доступные лекарства». Но до апреля еще надо дожить. А с такой неразберихой это может получиться далеко не у всех диабетиков — с такими-то «играми» на их нервах.

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело по факту заявления депутата Верховной рады Софии Фединой («Европейская солидарность») в адрес Зеленского, передает Zaxid.net (Львов). Вместе с волонтеркой Марусей Зверобой она записала видео, где обсуждали варианты гибели президента Украины. Они резко раскритиковали манеру общения Зеленского с ветеранами, которые приехали в поселок Золотое на Луганщине, где планируется разведение войск. В частности, Федина заявила, что президент ведет себя так, будто считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли». Зверобой и Федина высказали предположение, что во время какого-то из таких визитов президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. «Мне очень хотелось бы, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», — говорила Федина.

Facebook.com/FedynaSofiya София Федина

«Как сообщает пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, оккупационный «суд» в Крыму арестовал 34-летнего закарпатца на два месяца за попытку пересечь административную границу Херсонской области с временно оккупированным полуостровом, — пишет Mukachevo.net (Мукачево). — Оккупанты обвинили мужчину в нарушении «границы», ведь ему вроде запрещено въезжать в Россию до 2020 года. В прокуратуре Крыма отмечают, что страна-агрессор не может запрещать гражданам Украины свободно передвигаться по территории нашего государства. «1 ноября 2019 года прокуратура АP Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного задержания и лишения свободы оккупационными «правоохранителями» гражданина Украины, — добавила Диденко».

«Думская» (Одесса) сообщает о том, как крушили барельеф маршала Жукова, который находился на стене здания областного военкомата. Работы по демонтажу провели представители общественной организации «Національний спротив». Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела министерства обороны Украины, в котором говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации и предлагает передать барельеф после демонтажа в надлежащем виде в хранилище музея Южного оперативного командования. Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны. Ранее активисты патриотических организаций демонтировали бюст маршала, стоявший на углу проспектов Небесной Сотни и Глушко, а мемориальную доску Жукову на стене дома по Дворянской улице, где жил советский деятель, разбили неизвестные. Затем барельеф Жукова передали в военно-исторический музей на Пироговской. Об этом сообщил депутат горсовета Александр Иваницкий, который организовал перевозку мемориальной доски. На месте демонтированного барельефа появится памятный знак жителям Одессы и области погибшим в российско-украинской войне. Ее планируют открыть 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины.

Демонтаж националистической группировкой барельефа маршала Жукова со стены здания военкомата Одесской области вызвал бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях, рассказывает «Таймер» (Одесса). Реакция на это событие свидетельствует: подавляющее большинство одесситов не в восторге от активности националистов и не приветствует «очистку» города от памяти о Маршале Победы. Мэр Одессы Геннадий Труханов продолжает хранить демонстративное молчание по идеологическим вопросам. В частности, до сих пор мэрия не выдвинула никаких инициатив в отношении пересмотра саакашвилиевской «декоммунизации» — даже там, где это было бы вполне оправданно и закономерно. Хотя вечером 31 октября Труханов опубликовал на своей страничке достаточно резкое заявление, в котором назвал действия активистов «плевком в лицо одесситам», а минобороны обвинил в содействии акту вандализма. Значит ли это, что Труханов решил добавить к портрету мэра-хозяйственника еще и черты борьбы за историческую память горожан? Пока что говорить об этом рано: еще неизвестно, перейдет ли «возмущение» в плоскость каких-то реальных действий, как в случае восстановления памятника Жукову в Харькове. Но за эти пять лет мэр Одессы мог бы понять: как бы ни старался он задобрить националистических активистов и сочувствующие им слои общества, по-настоящему «своим» для этой публики он не станет никогда. В то же время подобное соглашательство рано или поздно неизбежно повлияет на отношение к нему со стороны большинства избирателей. Ведь многие из них голосовали за Труханова не в последнюю очередь потому, что еще помнят, как мэр носил георгиевскую ленту и одевался в форму офицера Красной армии. Однако эти воспоминания уже постепенно изглаживаются из памяти, и в мэрии не могут этого не понимать. В преддверии судьбоносных для Труханова местных выборов 2020 года мэру Одессы действительно было бы выгодно предстать перед избирателями борцом за традиционные одесские ценности. И одними выражениями «крайней озабоченности» в социальных сетях здесь не ограничишься.