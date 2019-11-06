Сколько стоит фальшивая подпись?
Такова суть искового заявления о преступлении, направленного конкурсным управляющим Татфондбанка от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». В заявлении указывается на факт фальсификации подписи генерального директора ООО «Монолит Капитал Строй» А. Кулапчина в договоре поручительства между этой компанией и подконтрольной Алексею Нусинову «Палтроум Инвестментс Лимитед».
Согласно информации, содержащейся в заявлении, ряд участников ООО «Монолит Капитал Строй», в том числе Алексей Нусинов, решили завладеть расположенным в г. Химки Московской области административно-складским комплексом площадью свыше 10,5 тысячи квадратных метров.
Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства. В апреле 2017 года ПАО «Татфондбанк» признаётся банкротом, и в отношении него открывается конкурсное производство. Конкурсным управляющим становится госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения. Возврат этой задолженности владельцем — ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества. Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов».
Вскрытый АСВ механизм прост. А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником подконтрольной им оффшорной компании «Палтроум Инвестментс Лтд.». Для этого оформляется договор поручительства по кредиту. Согласно этому договору владельцы складского комплекса в Химках отвечают своим имуществом не перед санируемым АСВ Татфондбанком, а сами перед собой. И при этом остаются «чистыми». Подпись на фиктивном документе должен был поставить наёмный гендиректор Андрей Кулапчин. Он же, в случае, если афера вскрывается, и ответил бы перед законом за похищенный актив. Но Кулапчин оказался «слабым звеном» — он свой автограф под липовым документом ставить не стал. На просьбу корреспондента ИА REGNUM прокомментировать ситуацию Андрей Кулапчин ответил отказом, ссылаясь на опасения подвергнуть себя и свою семью прессингу со стороны совладельцев «Монолиткапстроя». Он считает, что с этим случаем должны разбираться компетентные органы. Тем не менее прокомментировать ситуацию согласился его преемник на этой должности Евгений Татаренко.
В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Е. Татаренко подтверждает версию АСВ о механизме преступления.
В заявлении конкурсного назначенного АСВ управляющего ПАО «Татфондбанк» действия владельцев «Пэлтроум Инвестментс Лимитед» прямо квалифицируются как преступление. Насколько это обосновано?
Ряд акционеров, а именно господа Калинин и Нусинов, предъявили господину Кулапчину требования, чтобы он подписал фальшивые поручительства перед их офшорной компанией «Пэлтроум» на сумму около трех миллиардов рублей. Это позволило бы этой фирме занять основное место в ряду кредиторов компании, которая владеет складским комплексом на Вашутинском шоссе в Химках. Андрей Кулапчин, понимая незаконность этого требования и опасаясь понятных юридических последствий, отказался. После этого он был вызван в офис господина Калинина на Новорязанскую улицу, дом 30, на переговоры, где ему были в грубой форме высказаны угрозы «разобраться с ним с помощью правоохранительных органов и «солнцевской братвы».
Кулапчин после этих «переговоров» с Калининым и Нусиновым вернулся в подавленном состоянии и написал заявление об уходе. Через месяц, когда Андрей [Кулапчин] с дочкой своей 12 лет возвращался домой, к ним подошли криминального вида мужчины и заявили, что ему следует опасаться за здоровье ребенка, и что он должен исполнить все требования, которые ему были озвучены Калининым и Нусиновым. После этого он обратился в Московский уголовный розыск с соответствующим заявлением. Сотрудники МВД провели профилактические беседы с Калининым и Нусиновым, после чего угрозы криминальных элементов на время прекратились. Но, учитывая его моральное состояние, к работе в «Монолиткапиталстрой» он не вернулся.
Самого господина Калинина я знаю достаточно давно, где-то с 2010 года. Он, скажем так, представлялся неоднократно, особенно в состоянии алкогольного опьянения, генералом ФСБ и прочих спецслужб и бравировал своими разнообразными связями в правоохранительных органах. Чем он на самом деле занимается, мне не известно. Но могу подчеркнуть, что одно время он активно занимался организацией эскорт-услуг с элитными проститутками для различных чиновников и бизнесменов. Как он стал акционером «Монолиткапиталстроя» и совладельцем складского комплекса в Химках, я доподлинно не знаю. Но он всегда позиционировал себя как основного «решалу» по всем вопросам, связанным с этим складом.
Тем не менее подпись Кулапчина на договоре поручительства появилась. Можно ли утверждать, что она поддельная? Ведь в этом случае фальсификаторам вместо вожделенных миллиардов грозит тяжкая уголовная статья. Известно, что совладельцы «Пэлтроум» пытались в арбитражном порядке подтвердить законность своих претензий на основании этой подписи.
Мы дали соответствующие показания в суде, и Арбитражный суд принял решение отказать в удовлетворении этих требований. В ближайшее время состоится апелляционное заседание, и, готовясь к нему, Нусинов с Калининым предприняли очередную попытку добиться своего.
В августе этого года контролируемая ими офшорная компания «Ассеншн Инвест Лимитед», зарегистрированная на Британских Вирджинских островах, подала заявление в УВД города Химки о том, что, якобы, средства «Монолит Капитал Строй» тратятся нецелевым образом и расхищаются. Интересный вопрос — отчитываются её хозяева перед российскими налоговыми органами за эту контролируемую иностранную компанию. Я как исполняющий обязанности генерального директора давал пояснения, что все средства тратятся исключительно на официальную заработную плату, налоги и текущие расходы. Я считаю, что подобного рода заявлениями пытаются использовать правоохранительные органы для давления на меня и на Кулапчина с целью, чтобы мы отозвали свои показания в Арбитражном суде. И таким шантажом нас пытаются заставить подписать заведомо неправомочный документ.
Господин Калинин не скрывал от нас, что он имеет обширные связи среди нечистых на руку сотрудников подмосковной прокуратуры, которые настояли на возбуждении уголовного дела по этому заведомо ложному заявлению.
Что происходит сейчас с этим складским комплексом в Химках на фоне судебных баталий?
Калинин и Нусинов с помощью подконтрольного им ООО «Лис — Логик» и коррумпированных судебных приставов фактически захватили этот складской комплекс. Они продолжают его незаконно эксплуатировать, сдавая в «чёрную аренду». Тем самым они наносят прямой ущерб интересам государства. Следует отметить, что это — объект повышенной опасности. В частности, без согласования с Ростехнадзором эксплуатируется котельная на газе высокого давления. Как господам Калинину и Нусинову удалось закрыть на это обстоятельство глаза контролирующих органов — для меня большой вопрос.
Упомянутый в интервью Алексей Нусинов — личность известная. После крушения принадлежавшего ему холдинга «Независимость» он занимает «почётное» девятое место в списке Forbes крупнейших должников России. Его суммарные долги кредиторам составляют более 2,5 млрд рублей. На этом фоне участие Нусинова и его бывшей жены певицы Ирсон Кудиковой в долговом скандале на сумму 20 миллионов рублей с Аллой Пугачёвой выглядит как капля в море. Кудикова выманила эти деньги у Пугачёвой в процессе работы над проектом детской школы FutureStar. Тем не менее у его сына Антона, проживающего в Лондоне, есть средства на роскошный образ жизни. В «Инстаграме» сын банкротного чемпиона кичится люксовыми авто Bentley и Range Rover ориентировочной суммарной стоимостью 17 миллионов рублей и коллекцией часов, инкрустированных бриллиантами, марки Rolex. На каникулы этот студент университета на частном самолёте отправляется на роскошные курорты.
Пока отец «золотого мальчика» также прожигает жизнь на фешенебельном отдыхе, ещё один соучастник этого сообщества — Алексей Калинин — продолжает усердно конвертировать в свою пользу их сомнительный альянс. В общении он обычно представлялся генералом российских спецслужб. Самозваный генерал Калинин на самом деле уроженец Запорожья Алексей Калачёв. Этот гражданин уже давно в российском банковском стоп-листе с общей задолженностью свыше 120 млн рублей. Ряженый генерал был крупным заемщиком банка «Унифин». Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов. Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова.
Мошенничество с фиктивной подписью не просто уводит от Агентства по страхованию вкладов значимый сверхдоходный актив и проносит гигантские средства мимо кармана государства. Это — миллиарды денег вкладчиков санируемых АСВ банков, гарантированные государством. По сути, наносится удар по репутации государственной системы компенсаций пострадавшим вкладчикам. Сможет ли государство обеспечить люксовым паразитам иной, гораздо более скромный стандарт бездельного существования и защитить честных вкладчиков рухнувших банков — вопрос не риторический.