Мы видим, что и без того напряженные в последние годы отношения Турции и США стали более напряженными после операции Анкары «Источник мира» в Сирии. Отношения двух союзников по НАТО всё дальше отдаляются от понятия «стратегические».

Иван Шилов ИА REGNUM

Законопроект, принятый на прошлой неделе Палатой представителей США, предусматривает санкции от замораживания активов до отмены виз для всех турецких чиновников, связанных с операцией в Сирии, а также включает изучение активов и доходов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи. Кроме того, прекращение продажи оружия и другие наказания в рамках закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Если законопроект о санкциях, принятый большинством в две трети голосов в Палате представителей, наберет две трети в Сенате, тогда он будет принят и без подписи президента США Дональда Трампа. Законопроект также включает в себя дело Halkbank, являющееся «самым сильным козырем» в руках Вашингтона, которое грозит Турции штрафом в размере 20 миллиардов долларов.

Принятая в результате голосования Палаты представителей резолюция о том, чтобы признать убийства армян в Османской империи геноцидом, также расценивается как удар по дипломатическим усилиям Турции на международной арене против признания событий 1915 года геноцидом. Между тем турецкие дипломаты отмечают, что борьба в этом направлении продолжится. Также турецкая сторона призывает «взаимно раскрыть архивы», связанные с обвинениями в геноциде. Кроме того, по мнению турецких дипломатов, те, кто стоит за обвинениями в геноциде в США, отныне будут оказывать большее давление на Турцию, особенно на развитие турецко-американских отношений по сирийскому вопросу, что может заставить американского президента принимать более жесткие решения в отношении Анкары.

Решение Палаты представителей признать обвинения в геноциде стало главной темой обсуждения политиков. Лидер кемалистской Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что Палата представителей не может принимать резолюцию о геноциде только из-за того, что им не нравится руководство Турции. «Это решение негативно скажется на отношениях Турции и Армении, а также на отношениях Турции и США. Мы не хотим новой напряженности в нашем регионе», — сказал политик. После решения Палаты представителей МИД Турции срочно вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда. Турецкое руководство призвало администрацию Трампа выступить категорически против решения конгрессменов.

(сс) Erik Drost Капитолий

Анкара уверена, что за решениями Палаты представителей лежит недовольство тем, что Турция провела операцию «Источник мира», в то время как устранение этого недовольства жизненно важно как для администрации Трампа, так и для Анкары. Те же источники отмечают, что именно поэтому общественная дипломатия, проводимая в США в связи с операцией «Источник мира», будет усилена. Самым критическим этапом ее станет встреча Эрдогана и Трампа, которая, как ожидается, состоится в США 13 ноября. Отвечая на вопрос журналистов о решениях Палаты представителей, Эрдоган заявил, что Турция не признает их и считает бессмысленными. Это говорит о том, что во время возможной встречи с Трампом в ноябре Анкара может проявить более жесткую реакцию в отношении Вашингтона.

Еще одна причина, по которой Эрдоган не решился однозначно ответить на вопрос о том, состоится ли встреча 13 ноября, есть та, что Трамп объявил о ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакра аль-Багдади. После заявления Трампа стало ясно, что аль-Багдади был убит в ходе операции, организованной американскими военными в непосредственной близости от границы с Турцией. Более важным, чем убийство аль-Багдади, является то, что архив ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попал в руки американцев. Известно, что ранее Россия готовилась пожаловаться в ООН с имеющимися в её руках документами. До недавнего времени об отношениях Анкары с террористической группировкой было много конкретной информации и документов. Например, Москва даже фиксировала номерные знаки танкеров, которые доставляли нефть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула на нефтеперерабатывающий завод Юмурталык в Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Человек, представившийся послом джихадистов в Турции, который в настоящее время находится в тюрьме в Ираке, в своих показаниях американскому эксперту по борьбе с терроризмом рассказал на очень конкретных примерах о связях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с турецкой Национальной разведывательной организацией (MİT). Например, о том, что боевики пребывали в гостиницах Анкары в качестве гостей MİT, обсуждалась возможная встреча с Эрдоганом. Говорилось, насколько хорошо к боевикам относились в Турции после задержания. В турецком парламенте есть действующий депутат, который знает о переговорах между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Анкарой после захвата заложников в генеральном консульстве Турецкой Республики в Мосуле. В арсеналах террористов, захваченных в Сирии Сирийскими демократической силами (SDF), также было обнаружено турецкое оружие. Кроме того, всем известно, что боевики из стран Запада, совершавшие убийства и расправы, ездили в Сирию через Турцию.

Но тот факт, что Эрдоган на беспочвенных основаниях вторгся на северо-восток Сирии, вызвал негативную реакцию у всего мирового сообщества. Становится очевидным, что недавняя оккупационная атака против курдского народа приведет к его гибели. Потому что во время этой операции было совершено много преступлений против человечества. Нападения, начавшиеся 9 октября при помощи Национальной армии Сирии, стали причиной усиления нестабильности в регионе. «Банда, которую Эрдоган называет Национальной армией, — это члены ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которыми мы воевали на этих землях и которых мы очень хорошо знаем», — сказал в своем заявлении главнокомандующий Сирийских демократических сил Мазлум Абди.

В Конгрессе США заявили, что пакеты мер в отношении Турции и законопроект о признании геноцида могут быстро продвинуться. Наиболее правдоподобной возможностью для Анкары избежать американских санкций лежит через углубление отношений с Россией. А также через улучшение отношений с НАТО. Турции нужно постараться избегать любых действий, которые бы вели к обсуждению возможного исключения Турции из альянса. Но сможет ли Москва спасти Эрдогана? Покажет время.