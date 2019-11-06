Внесенный мэрией проект бюджета вызвал горячие споры в стенах столичного парламента, а кроме того породил широкую дискуссию об участи москвичей в принятии подобных документов. Столичные власти решили лишний раз не раздражать и без того обозленную общественность и провели публичные слушания по проекту бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. И пусть никого не смущает тот факт, что нулевые слушания прошли после того, как законопроект был принят в первом слушании в Мосгордуме. Как говорится, уж лучше поздно, чем никогда.

Свирин Игорь ИА REGNUM С москвичами обсудили бюджет

Операция по профанации общественного участия в жизни города была выполнена блестяще. Накануне приуроченных Дню народного единства длинных выходных, было объявлено о том, что слушания пройдут в первый постпраздничный день 5 ноября. А замечания по проекту бюджета можно вносить до 18:00 6 ноября. Но несмотря на так «удачно» подвернувшиеся праздники, прошедшее под эгидой Общественной палаты Москвы (ОП) мероприятие собрало более 1100 участников, как депутатов всех уровней, так и рядовых москвичей.

Надо отдать должное главе ОП Москвы константину Ремчукову, слушания прошли без сучка и задоринки, регламент был соблюден и все, кто пришел, смогли задать вопросы и высказать свое мнение. Могут ли тысяча с лишним человек за 5 часов предметно обсудить такой сложный вопрос, как проект бюджета многомиллионного мегаполиса, вопрос, скорее, из разряда риторических.

Свирин Игорь ИА REGNUM Наш бюджет развития еще и социальный

Первой слово взяла глава департамента финансов Елена Зяббарова. Министр обстоятельно, с использованием инфографики рассказала о том, как будет наполняться бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и на какие цели и в каких пропорциях будут направлены средства. Поскольку ничего нового к ранее сказанному в стенах Мосгордумы и в многочисленных интервью СМИ добавлено не было, подробно на докладе останавливаться не будем.

Подробнее о проекте бюджета читайте здесь: Презентация по проекту бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Обстоятельный доклад госпожи Зяббаровой можно свести к нескольким тезисам. Московский бюджет остается социально ориентированным, и вместе с тем нацелен на развитие. Вместе с тем, никто не намерен отказываться от ранее начатых преобразований, несмотря на то, что более 53% средств направляются на «социалку», бюджет сформирован так, что обеспечивает необходимыми ресурсами реализацию 13 государственных программ города. Власти и далее намерены расходовать сотни миллиардов рублей на подсветку города, благоустройство, создание рекреационных зон.

Выступившая следом с экспертизой проекта бюджета руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова, высоко оценила бюджетную политику столичных властей. По словам эксперта, бюджет сбалансированный и соответствует нормам федерального законодательства. Кроме того, полностью соответствует заявленным целям.

Забегая вперед, отмечу, что вот с этими самыми целями так до конца разобраться и не удалось. Эксперт пояснила, что цели заключаются в госпрограммах, здесь у чиновников все хорошо, понятны источники поступления средств, расписано, на что они будут использоваться. Однако даже столь высококлассный специалист не смогла объяснить, для чего реализуются эти программы, ограничившись тем, что федеральное законодательство не требует уточнения, для чего реализуются госпрограммы. Требуют от региональных чиновников осуществлять разные проекты, они их и осуществляют, а для чего это делается — сие есть великая тайна российского нормотворчества.

Вторая часть собрания, если не считать ряда курьезных высказываний, также не принесла сюрпризов. Львиная доля вопросов была посвящена строительству, благоустройству, транспортным проблемам и бедам малообеспеченных социальных групп москвичей. И столичные депутаты всех уровней, и рядовые жители требовали от властей остановить гигантоманию и вернуть лечебные учреждения в зону непосредственной доступности. Замечу, что вопросов как таковых и не было, скорее, граждане воспользовались случаем, чтобы высказать свое негативное отношение к политике московских властей.

В частности, граждане требовали отменить нескончаемый, по их словам, «бордюринг», остановить неконтролируемую застройку, внести, с учетом мнения местных жителей, коррективы в планы по строительству новых веток метро, отменить строительство Юго-Восточной хорды. Вместо этого пустить освободившиеся средства на дополнительные выплаты пенсионерам и нуждающимся.

Из курьезных вопросов стоит отметить обеспокоенность москвича проблемой суверенизации Рунета. Гражданин настойчиво требовал объяснить ему, что намерены в этом случае предпринять московские власти. На что представитель департамента информационных технологий, заверил обеспокоенного товарища в том, что будут приняты все соответствующие меры.

Вновь отличилась неудачливая соискательница депутатского мандата МГД Любовь Соболь. Барышня не смогла совладать с обуревающими ее эмоциями, не смогла сформулировать вопрос и не уложилась в отпущенную на него регламентом мероприятия минуту. Продолжила кричать в выключенный микрофон, высказав накипевшее, и вовсе покинула слушания. Третья часть мероприятия, на которой в течении трех минут можно было высказать свое мнение, прошла без оппозиционной барышни. Что, впрочем, не помешало Соболь заявить, что ее вновь лишили права голоса. Добавлю, что все, кто не уложился в отведенную на вопросы минуту, смогли дождаться заключительной части и высказаться.

Однако наиболее ярко проявили себя чиновники московского правительства, призванные отвечать на вопросы горожан. Модератору слушаний главе ОП Москвы Фадееву не раз приходилось указывать им, чтобы они отвечали на заданные гражданами вопросы, по существу. Более того, чиновники проявили вопиющую некомпетентность: мало того, что отвечали не по существу, но и в значительном ряде случаев их ответы сводились к тому, что «мы не в курсе, подойдите после собрания, будем разбираться».

В заключительной части публичных слушаний москвичи еще раз продемонстрировали свое несогласие с градостроительной и социальной политикой проводимой мэрией. Можно сказать определенно, что предложенный план развития столицы категорически не устраивает значительную часть жителей. По мнению граждан, безудержный прирост населения уже привел к необратимым экологическим последствиям и, если не ограничить количество проживающих в Московской агломерации людей, ситуация будет стремительно ухудшаться. Социальные и экологические издержки, которые чиновники и строительное лобби переложили на горожан, таковы, что Москва давно перестала быть городом для жителей.

Добавлю, что все озвученные предложения и рекомендации должны быть включены в протокол и переданы в Мосгордуму для учета мнения жителей города. Памятуя о том, что данные рекомендации являются не обязательными к учету, не понаслышке знаю, что в градостроительных конфликтах чиновники не уступают жителям ни на пядь, всеми правдами и неправдами продавливая принятые решения. Нет никаких сомнений в том, что и в этом случае сущностные замечания никто не примет в расчет.

Примечательное другое: затеянное для «галочки» мероприятие особо сознательные горожане смогли превратить в плебисцит недоверия деятельности «социально ориентированного» правительства Москвы.