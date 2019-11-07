4 ноября в День народного единства и иконы Казанской Богоматери РИА «Новости» порадовало россиян «благой» вестью. Оказывается, что за них решено: искусственный интеллект (ИИ) будет диагностировать заболевания граждан на основе их медицинских анализов и сданного биоматериала. Именно такой проект планируется запустить в 2021 году, «сообщили РИА в пресс-службе компании CoBrain-Analytics». Но тут надо сразу отметить: это не компания, в лучшем случае — рабочая группа.

Рембрандт. Урок анатомии доктора Тульпа. 1632

Представитель этой группы пояснил, что ИИ будет изучать, в частности, образцы тканей, крови и мочи, полученные от пациентов с различными серьёзными заболеваниями, такими как наследственные онкологические синдромы, рак лёгкого, рак поджелудочной железы, а также тяжёлые нейродегенеративные заболевания. Эти данные будут сопоставляться с клиническими данными из различных медицинских учреждений и биобанков РФ. Затем пациенту будет предлагаться персональное лечение.

CoBrain-Analytics сообщила, что для запуска такой системы подписала соглашение с компанией «Национальный БиоСервис». Обе компании выполняют проекты в рамках дорожных карт HealthNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) — госпрограммы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России.

«В результате сотрудничества предполагается создание сервиса на базе ИИ для улучшения диагностики социально значимых заболеваний, что позволит оптимизировать их терапию, а также сделать её более персонифицированной. Пациент пройдет предварительные тесты и сдаст биоматериал, а затем получит персональное лечение. Возможности искусственного интеллекта будут использованы и для разработки новых препаратов», — добавил собеседник агентства.

CoBrain-Analytics предлагает «платформенные решения на основе ИИ». Группа располагается в Сколково, по адресу: улица Нобеля, дом 3. Компания новая, существует около года, и поэтому имеет на YouTube всего 15 (пятнадцать) подписчиков. Согласно официальным данным Сколково, CoBrain-Analytics — это проект самой НТИ, реализация которого осуществляется Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Проект направлен на создание информационно-аналитической платформы CoBrain-Analytics, предназначенной для работы со структурированными наборами данных (в том числе с большими данными) и алгоритмами их анализа и обработки. Отдельно стоит отметить, что к практике защиты данных этот институт не имеет никакого отношения.

Svetlov Artem Сколковский институт науки и технологий

Год назад руководителем проекта CoBrain-Analytics был Дмитрй Мацнев, а его заместителем — некая Сандра Бит-Варда. Со слов Мацнева,

«релиз функционала платформы происходит постепенно, т. к. для нас весьма ценна обратная связь от пользователей и мы нацелены выпустить качественный и востребованный продукт. Наша главная задача — создать полноценное рабочее онлайн пространство и мастерскую для работы с данными и алгоритмами их обработки и анализа, где каждый из пользователей-будь то data scientist, врач или технологический стартап, смогут найти необходимые инструменты для работы с ценными данными».

Деятельность проекта CoBrain-Analytics осуществляется в рамках «сколковской матрешки» — большого проекта CoBrain, являющегося, в свою очередь, подпроектом НТИ NeiroNet. Именно описание CoBrain может рассказать об истинных целях «младшего» проекта. Согласно официальным данным,

«CoBrain обеспечит преодоление технологических барьеров и поток патентоспособных разработок. В отличие от международных проектов по изучению мозга в центре внимания CoBrain находятся исследования, связанные с расширением ресурсов мозга человека, в первую очередь за счет интеграции его в техносферу. В рамках CoBrain планируется создать 10 НейроНет-центров, которые объединят десятки различных лабораторий. Это обеспечит междисциплинарность исследований и поможет создать единую базу нейроданных. В инфраструктуре CoBrain будут предусмотрены вопросы патентования и бизнес-акселерации».

Defense.gov Исследование мозга

Почувствуйте разницу: одно дело — помогать больным людям, пусть и путем сбора их личных генетических данных, которые предполагается непонятно где хранить, а совсем другое — встраивать их в техносферу. Создание единой базы нейроданных вообще переходит всякие границы, причем в прямом смысле этого слова. А ведь в своей работе CoBrain собирается кооперироваться и соревноваться с аналогичными проектами наших партнеров: европейским Human Brain Project (HBP), американским BRAIN, японским Brain/MINDS, китайским China Brain, другими проектами — ENIGMA, Blue Brain Project, Allen Brain Atlas, Human Connectome Project.

Интересен дифференс, который отличает российский CoBrain от партнерских исследований: у них нет задачи по исследованию ресурсов мозга, выявлению и устранению их дефицита, оптимизации их использования, их увеличения за счет применения новейших нейро-, фарма-, психо-, роботехнологий. А у нас в Сколково — есть, и нетрудно смекнуть, что рано или поздно это означает эксперименты над мозгом живого человека. Понятно, кто станет подопытными: простые люди, у которых не хватает денег на лечение. Но стоит подписать волшебную бумагу — и лечение будет оказано бесплатно…

Возвращаясь к «младшей матрешке» — CoBrain-Analytics, — стоит отметить, что она формально гарантирует владельцу данных (data-set) осуществление контроля доступа. В то же время в рамках проекта действует модный market-place данных, на котором компании-партнеры размещают собранные данные и для других. На самом деле, в рамках проекта, в соответствии с рынком — market’ом, собранными данными будут торговать. И неважно, кто этим станет заниматься — руководство проекта официально или программисты по собственной инициативе: утечка биометрических данных гарантирована. Мало того, проект предлагает «исследователям», «технологическим предпринимателям», «владельцам данных», «специалистам по анализу данных», «исследователям» заниматься обработкой и анализом размеченных данных BigData на собственных компьютерах. Они, скорее всего, вообще не будут защищены, поэтому утечка возможна через персонал владельца данных. Здесь даже не рассматривается возможность, связанная с навязыванием данных через перехват канала связи или их экспроприация через этот канал с помощью полученной тем или иным путем идентификационной информации.

Понятно, что в Сколтехе очень хотят денег. По имеющимся оценкам, только американский BRINE тянет на $7 млрд на 10 лет. У наших талантливых ученых из Сколково аппетиты поменьше, но все равно хорошие. Тем более, что сбор биометрических материалов у россиян, больных онкологией, очень интересует западные спецслужбы: это позволяет им на уровне современной генетики выяснить слабые места в геноме россиян, а при достаточной статистике и наличии экспериментального материала синтезировать генетическое оружие, благо современные технологии это уже позволяют.