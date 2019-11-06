Blizzard Entertainment переживает не лучший период в своей истории. Из любимца миллионов игроков по всему миру компания начала превращаться в «грушу для битья» — не ругает разработчиков из США сейчас только ленивый. И на то есть причины.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo IV

Уход руководителей со своих постов, жестокая политика компании в отношении собственных сотрудников, отсутствие новых релизов, закрытие киберспортивного направления в Heroes of the Storm — лишь цветочки. Окончательно «добил» некогда популярных разработчиков Blizzcon 2018.

Игроки ждали от ежегодной выставки важных новостей по любимым франшизам. И если World of Warcraft регулярно получает масштабные аддоны, то серии Diablo и StarCraft уже впору считать мёртвыми — создатели вспоминают о них только ради введения небольших патчей или сезонных обновлений. Больше всего на Blizzcon 2018 геймеры ждали анонс новой Diablo. И он случился.

Правда, вместо полноценной игры по франшизе разработчики из Blizzard показали проект для смартфонов. Да, Diablo Immortal выглядела и чувствовалась как продолжение популярной серии, но оставалась мобильной игрой. Со всеми достоинствами и недостатками этого формата. Геймеры были в ярости. Трейлер нового проекта на YouTube завалили дизлайками, создателей обвинили в наплевательском отношении к своим игрокам, а акции компании значительно упали.

Уже спустя некоторое время разработчики признались, что всё-таки работают над Diablo IV, но было поздно — гнев игрового сообщества не утихал. Тогда все в Blizzard дружно закатали рукава и начали готовиться к Blizzcon 2019. Работы было много: у представителей компании стояла задача не только не допустить ошибок 18 года, но и превзойти все выставки последних лет.

Стал ли Blizzcon 2019 лучшим в истории компании — большой вопрос. Но игроки всё же сменили гнев на милость благодаря новым анонсам. Итак, что же представила Blizzard на своей ежегодной выставке:

DiabloIV

Новая часть популярной франшизы Action-RPG возвращается к истокам. Графическую составляющую сильно переработали, добавив в неё готики и реализма — всё то, о чём просили фанаты ещё во время разработки Diablo 3. Да и представленные протагонисты пока полностью копируют классы из второй части: варвар, волшебница и друид (в релизной версии ожидаются пять героев).

Из Diablo 2 также перекочевали системы прокачки (богатая и ветвистая) и рун. Помимо изменения графики и кастомизации персонажей, у игроков появится возможность ездить верхом и пользоваться лестницами. Одним словом, в этой Action-RPG станет больше элементов от Action.

В Diablo IV игроки будут противостоять Лилит, королеве суккубов и дочери Мефисто. Пока неизвестно, появится ли в игре сам Диабло, но вряд ли Blizzard обойдутся без центрального антагониста всей серии.

При этом про многострадальную Diablo Immortal не забыли. Проект находится на стадии активной разработки, но дата релиза всё ещё не сообщается.

Overwatch 2

Любителей шутеров Blizzard порадовали новым сюжетным синематиком и геймплейным трейлером Overwatch 2. База у игры осталась той же, только к ней прибавились постоянный PvE-режим, возможность прокачивать умения своих персонажей, слегка обновлённая графика и несколько новых героев.

Разработчики также сообщили, что бросать оригинальный Overwatch при выходе сиквела необязательно. В обеих играх будут «кроссплатформенные зоны», позволяющие соревноваться в PvP-режимах обладателям разных проектов.

World of Warcraft: Shadowlands

Ещё не все игроки успели вдоволь насладиться «Битвой за Азерот», но Blizzard уже анонсировала очередной аддон к WoW. По сюжету изгнанная из Орды Сильвана Ветрокрылая отправляется в Нордскол для встречи с Королём-личом. Сражение заканчивается поражением последнего. Решив, что ей мало целого Азерота, Сильвана ломает корону предводителя Плети и открывает портал в Shadowlands — загробный мир.

Игрокам предстоит в очередной раз оплатить подписку, прокачаться до максимального уровня и исследовать новую масштабную локацию: со своими подземельями, рейдами и уникальными заданиями. Ещё одним нововведением станет возможность сделать персонажа любой расы Рыцарем смерти, что обусловлено влиянием загробного мира на приключения героев.

Hearthstone

Карточная ролевая игра Hearthstone также, уже традиционно, получит новое дополнение. Оно называется «Натиск драконов» и является финальным аддоном в масштабном обновлении «Возмездие теней».

По сюжету Рафаам и его Лига ЗЛА хочет воскресить древнего дракона Галакронда. А игрокам вместе с Лигой исследователей в очередной раз предстоит им помешать. В проекте появятся новые карты драконов (и самого Галакронда) и необычные механики, основанные на их способности дышать огнём (льдом, молнией и другими элементами).

StarCraftII

После громких анонсов Blizzard в достаточно камерной обстановке рассказали о небольших обновлениях. Так, в StarCraft II в ближайшее время появится новый командир — жестокий и коварный Артур Менгск.

Механика игры за Менгска отличается наличием дешёвых войск, мощной артиллерии и «вдохновляющих трансляций», которые позволяют увеличить боеспособность солдат. У героя также будет своя личная гвардия. Её представители могут накапливать бой в каждом сражении, становясь всё сильнее к концу партии.

Heroes of the Storm

Несмотря на восклицания недоброжелателей, MOBA-игра от Blizzard не умерла. Правда, и развивается она не так активно, как хотелось бы. Тем не менее разработчики решили выполнить давнее желание всех фанатов — добавить в игру дракона Смертокрыла.

Огромное чудовище станет самым большим героем в игре и будет отличаться особыми игровыми механиками. Так, у Смертокрыла есть две «стойки», позволяющие использовать непохожие друг на друга наборы способностей. Переключаться между ними можно в любой момент, что делает игру за дракона гибкой, позволяя подстраиваться под различные ситуации на поле боя. Сейчас похожая механика есть у Седогрива, который может выбирать один из двух обликов: человека и воргена.

В остальном Heroes of the Storm ожидают только небольшие сезонные обновления, вроде тематических ивентов и добавления новых скинов (обликов).

Что дальше?

Бросив все силы на Blizzcon 2019, компания поступила правильно. Пускай ей и не удалось заставить всех забыть о недавней дисквалификации китайского киберспортсмена на почве протестов в Гонконге, а также о провале прошлого года, но игроки определённо подобрели. Даже свежий геймплейный трейлер Diablo Immortal неожиданно получил больше положительных отзывов, чем негативных. А, вспоминая прошлый Blizzcon, это уже огромный успех.

В своё время Blizzard покорили игровой мир не только захватывающими дух фантастическими вселенными, но и своей работоспособностью, а также вниманием к деталям. Название компании многие годы было гарантом высокого качества, о котором другие студии могли лишь мечтать. Хочется верить, что руководство «Метелицы» наконец осознало свои ошибки и теперь приложит все силы для того, чтобы вернуть геймерам «то самое ощущение» от своих проектов. Даже если для этого придётся подождать несколько лет.