1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

В октябре 2019 года выработка государственной политики в отношении регионов была связана прежде всего с вопросами социального и инфраструктурного развития малых населенных пунктов и проблемных территорий. Можно выделить несколько значимых тем.

Во-первых, обсуждение проблем первичного звена здравоохранения. Эта проблема в октябре поднималась на встрече Владимира Путина с Дмитрием Медведевым, а также на заседаниях президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и президиума Госсовета в Светлогорске. Хотя претензии к качеству здравоохранения в той или иной мере высказывались и жителями крупных городов, именно для малых населенных пунктов проблемные аспекты работы медицинских учреждений создают наиболее тяжелые социальные последствия. Показательно, что ситуация в системе здравоохранения становится важным критерием устойчивости положения губернаторов (можно вспомнить хотя бы обсуждение политических перспектив главы Ивановской области Станислава Воскресенского в связи с комментариями Дмитрия Медведева по поводу манипуляций со статистикой смертности в этом регионе).

Во-вторых, планы развития спортивной инфраструктуры (проблема обсуждалась в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, а также на рабочей встрече Владимира Путина с вице-премьером Ольгой Голодец). Этот вопрос также рассматривался в контексте решения проблем малых населенных пунктов. Показательно, что президент поручил подготовить и принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта именно в сельской местности. Такая политика, в частности, может создать условия и для противодействия распространению среди молодежи криминальной субкультуры. Примечательно, что «спортивные» приоритеты пересекаются с рядом инициатив и партпроектов «Единой России», поэтому внимание президента к этой сфере может в итоге создать возможности для дополнительного роста влияния партии.

Kremlin.ru Владимир Путин на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы»

В-третьих, важным акцентом политики федеральной власти также становится создание научно-образовательных центров в регионах. Как отметила в ходе рабочей встречи с президентом вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в 2019 году пилотные проекты в данной сфере реализуют Пермский край, Белгородская, Кемеровская, Нижегородская области и консорциум Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

В-четвертых, совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности (этой теме в октябре было посвящено совещание Владимира Путина с членами правительства). Внимание Кремля к этой теме в перспективе может способствовать изменению конфигурации влияния и на региональном уровне. Важное значение может иметь эксперимент по созданию единой службы контроля, в которой будут сосредоточены все виды регионального надзора.

В-пятых, избрание губернаторов секретарями 13 региональных отделений «Единой России» становится важным сигналом для влиятельных политических игроков. Этот шаг напоминает региональным элитам, что «Единая Россия» остается одним из основных институтов российской политической системы, и Кремль именно на нее делает ключевую ставку при подготовке к парламентским выборам 2021 года. В краткосрочной перспективе этот сигнал сработает на рост интереса со стороны потенциальных кандидатов к внутрипартийным праймериз 2020 года, в более долгосрочной — усиливает конкурентные преимущества партии в борьбе за перспективных и ресурсных политиков накануне выборов в Госдуму.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Главным поводом для внутриэлитной напряженности в регионах оставались в октябре противоречия между властями субъектов Федерации и муниципальными элитами.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

В ряде регионов потенциальным катализатором таких конфликтов становятся муниципальные реформы (связанные прежде всего с укрупнением муниципальных образований). Среди регионов, где в сентябре 2019 года завершились губернаторские кампании, критика в отношении подобных планов региональных властей заметно усилилась, например в Курганской области. Степень политических издержек для губернаторов при реализации подобных планов оказывается тем выше, чем выше уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований и лоббистских возможностей местных элит. Так, для руководства Приморского края вероятность более активного сопротивления муниципальных образований таким планам несет больше рисков, чем, например, для команды губернатора Курганской области, где вероятность вовлечения в такие протестные кампании широкой общественности заметно ниже. Вероятно, рост интенсивности протестных кампаний против муниципальных реформ в таких регионах будет наблюдаться весной 2020 года.

Продолжающаяся протестная кампания в Элисте (с конца сентября по конец октября здесь состоялось четыре крупных митинга за отставку и. о. мэра города Дмитрия Трапезникова), будучи формально приурочена к теме муниципального уровня, по сути является формой давления региональных оппозиционных игроков на республиканские и федеральные власти (этим объясняются и выдвинутые митингующими требования отставки недавно избранного главы Калмыкии Бату Хасикова). На этом фоне ряд кадровых решений властей региона и его административного центра (назначение на пост первого замглавы администрации Элисты сделавшего карьеру в республике Константина Шурунгова, делегирование в Совет Федерации экс-главы Калмыкии Алексея Орлова), насколько можно судить, призваны продемонстрировать готовность команды Бату Хасикова не ограничиваться работой с «варягами» и расширить свою опору среди региональных элит. В ближайшей перспективе протестная кампания в Элисте, вероятно, продолжится, однако к концу 2019 года можно ожидать постепенного снижения протестной активности в регионе.

Region08.ru Бату Хасиков (справа)

Также можно предположить, что в конце 2019 — первые месяцы 2020 года значимой темой в целом ряде регионов, влияющей на конфигурацию элит и позиции губернаторов, вероятно, останутся антикоррупционные процессы, фигурантами которых могут стать чиновники регионального и муниципального уровня, прежде всего отвечающие за имущественные отношения и социальную сферу (включая систему здравоохранения).

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

В октябре 2019 года на позиции губернаторов в рейтинге оказали влияние мероприятия с участием первых лиц государства и международные форумы, деятельность по привлечению инвестиций, финансовая поддержка регионов Центром, а также протестные кампании и антикоррупционные процессы местного уровня.

Визит Владимира Путина в Нижегородскую область и проведение в регионе форума «Россия — спортивная держава» становятся позитивным информационным поводом для губернатора Глеба Никитина (перемещается с 12-го на 9-е место). Проведение в Калининградской области расширенного заседания президиума Госсовета РФ по проблемам здравоохранения незначительно укрепляет позиции главы региона Антона Алиханова (с 17-го на 16-е место). После прошедшего в Ленинградской области X Балтийского форума российских соотечественников усиливается влияние губернатора Александра Дрозденко (с 15-го на 13-е место).

После подписания между руководством Тюменской области и топ-менеджментом «Газпром нефти» соглашения о создании регионального нефтепромышленного кластера укрепляются позиции губернатора региона Александра Моора (с 9-го на 7-е место). Несколько усиливается Евгений Савченко (с 14-го на 12-е место) — на фоне сообщений о том, что возглавляемому им региону в 2020 году будет выделено около 2,1 млрд рублей по программе «Стимулирование жилищного строительства» на развитие социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры. Заметно укрепляются позиции губернатора Саратовской области Валерия Радаева (с 44-го на 35-е место) — в частности, регион в соответствии с соглашением с «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства» должен получить около 4,5 млрд рублей на завершение строительства проблемных домов, а также предоставление денежных компенсаций собственникам квартир.

Admtyumen.ru Александр Моор

Переходит в группу с сильным влиянием врио главы Севастополя Михаил Развожаев (с 58-го на 41-е место), представивший новый состав регионального правительства. Избрание главы Брянской области Александра Богомаза (с 61-го на 53-е место) секретарем регионального отделения «Единой России» было оценено многими представителями экспертного сообщества как позитивный сигнал для этого деятеля накануне губернаторских выборов 2020 года. После проведения опроса о выборе площадки для строительства храма Святой Екатерины в административном центре региона укрепляются позиции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (с 31-го на 27-е место).

Укрепляются позиции ряда губернаторов, представляющих парламентские оппозиционные партии, в том числе губернатора Смоленской области Алексея Островского (с 40-го на 38-е место), главы Хакасии Валентина Коновалова (с 83-го на 78-е место), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (с 75-го на 73-е место).

После жесткой критики Дмитрия Медведева по поводу манипуляций со статистикой об уровне смертности в Ивановской области теряет позиции глава региона Станислав Воскресенский (с 25-го на 28-е место). Заявление вице-премьера Ольги Голодец на встрече с Владимиром Путиным о проблемах с координацией между властями различных уровней во Владимирской области по вопросам финансирования учреждения дополнительного образования негативно сказывается на позициях губернатора региона Владимира Сипягина (с 80-го на 85-е место).

На фоне задержаний главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева, а также продолжения расследования в отношении находящегося под арестом вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша теряет влияние глава региона Василий Голубев (с 53-го на 59-е место). После задержания вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова теряет позиции глава региона Александр Никитин (с 70-го на 72-е место).

Donland.ru Василий Голубев

Отзыв губернатором Приморского края ранее внесенного им законопроекта о прямых выборах глав муниципальных образований региона ухудшает позиции Олега Кожемяко (с 11-го на 14-е место). На фоне скандала со ставшим публичным частным разговором губернатора и его заместителя Андрея Алексеенко о перспективах «Единой России», а также серии обращений жителей Краснодарского края к Владимиру Путину (в том числе из-за покупки земель для расширения аэропорта «Краснодар») теряет позиции глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 16-го на 18-е место). Продолжение протестной кампании против назначения на пост и. о. мэра Элисты Дмитрия Трапезникова способствует развитию нисходящего тренда для главы Калмыкии Бату Хасикова (с 78-го на 81-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).