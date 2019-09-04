Призрак оперы, или Рецепция античного мифа в Пермском театре оперы и балета
Есть одна очень древняя и страшная история, повествующая о женщине, одержимой ревностью, гневом и болью, приводящими ее к жуткой идее убийства собственных детей. Таким образом, как ей кажется, она мстит за собственную отверженность.
Эта история во все времена привлекала внимание многих творцов, вероятно, потому что раскрывала с одной стороны, как кому-то казалось, несправедливость бытия, а с другой — присущую человеческой природе звериную жестокость, скрывающуюся под маской культуры. Эта легенда есть архетипичная притча, вновь и вновь повторяющаяся в той или иной форме.
Разумеется, притчу не следует понимать буквально, она иносказательна, но если над ней хорошенько подумать, то можно извлечь полезный урок. Вспоминая о древнем античном мифе, я обнаружил, что он как будто бы создавался под впечатлением от той истории, которую я собираюсь поведать.
В этом и состоит непреходящая ценность мифа, в этом и состоит трагедия человека, не способного извлекать уроки из прошлого.
В Пермском театре оперы и балета последние восемь лет разыгрывалась трагедия поистине древнегреческого масштаба. Столкновения титанов и олимпийцев завершилось низвержением в Тартар Тифона. Казалось бы, аполлоническое начало одержало верх над дионисийским, если бы не одно обстоятельство. Ничто не проходит бесследно, уничтожение Титана не избавило эллинов от его змеиных щупалец, продолжающих сжимать в своих удушающих объятиях хрупкое тело Пермского музыкального театра.
Подобно древним мистериям, остававшихся уделом узкого круга избранных, оперная трагедия в Перми также разыгрывается вне глаз общественности, отчужденной от этого таинства волей новых божков, пытающихся сохранить свою власть, опираясь на тайну, чудо и авторитет.
Разглашать тайну мистерий категорически запрещено под страхом изгнания. Вероятно, поэтому был в свое время изгнан из Афин отец трагедии Эсхил. Именно поэтому был изгнан из Пермского театра оперы и балета заслуженный артист России Александр Сергеевич Агапов, который помог мне в работе над этой статьей, повествующей о директоре оперной труппы нашего театра Медее Ясониди.
Госпожа Ясониди давно привлекала мое внимание, потому что о ее разрушительной роли в театре ходят легенды.
Медея приехала в Пермь вместе с Теодором Курентзисом и очень быстро освоилась в новом качестве «смотрящего» за оперными певцами.
Несмотря на свой талант концертмейстера, Ясониди (это чувствуется по ее комментариям в СМИ, а также по отзывам тех, кто имел несчастье с ней столкнуться в реальной жизни) всегда мечтала петь. К сожалению, на этом поприще, как убеждены многие профессионалы, она оказалась бездарна.
Данные отзывы подтверждают и профессионалы: кандидат культурологии, композитор Петр Куличкин отмечает, что Медея Ясониди всегда была наименее компетентным членом команды Курентзиса, за что была даже изгнана на некоторое время из Перми.
Как отмечает Александр Агапов, вторжение Медеи в вокальные дела вызвало ярость со стороны Курентзиса и Марка де Мони, которые с позором выгнали несостоявшуюся оперную звезду из театра, однако даже они не смогли довести дело до конца, и спустя какое-то время она вернулась.
За свою, как мне кажется, неспособность петь Медея начала мстить. Отчуждение от сонма муз приводило ее в ярость, она жаждала крови детей Аполлона, не понимая, что это и ее дети тоже, коль скоро она посвятила себя творчеству.
Месть ее проявляется в уничтожении крупных голосов. Как отмечает Александр Агапов, имевший «счастье» проработать с Ясониди долгих шесть лет, она их не любит и портит своей странной техникой.
Пагубность ее методики очевидна многим, но, если ты решишься отказаться работать с ней или позволишь себе хотя бы минимальную критику в ее адрес, жди, что попадешь в немилость.
Конечной же, своей целью Медея видит, по словам заслуженного артиста России, создание вокруг себя хора безгласых прихлебателей, неспособных творить и возмущаться. Людей, свободных от таланта, как и она сама.
Кроме того, госпожа Ясониди, не имея российского гражданства, вынуждена регулярно продлевать свою визу, ходят даже слухи, что она работает по туристической визе. Лично мне это представить крайне сложно, ведь она уже здесь столькие годы. Но зная в каком мире мы живем, я понимаю, что возможны любые чудеса, но это вопрос, скорее, для компетентных органов.
Медею Ясониди давно прозвали «серым кардиналом» Пермского театра оперы и балета, с ней не мог справиться сам Курентзис. В то время как влиятельный дирижер был изгнан из управляемого им учреждения культуры, Медея по-прежнему остается у власти. В чем же причина такой непотопляемости? Вероятно, в меньшей публичности Ясониди — она редко мерцает в СМИ, мало кто видит ее профессиональные провалы, зачастую они связываются не с ее деятельностью. Поэтому данную несправедливость необходимо устранить.