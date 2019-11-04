



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призвал молиться об усопших, передает VaticanNews (Ватикан). После молитвы «Ангел Господень» в пятницу 1 ноября понтифик приветствовал многочисленных паломников на площади Святого Петра, напомнив о значении Торжества Всех Святых и дня Поминовения всех усопших верных. Обращаясь к верующим, папа Франциск сказал: «В эти дни, когда, к сожалению, появляются также сообщения о негативной культуре смерти и умерших, я призываю вас не пренебрегать, если это возможно, посещением кладбища и молитвой. Это будет акт веры». Он приветствовал спортсменов, принявших участие в традиционном Забеге Святых, организованном Фондом «Миссии Дона Боско», и подчеркнул «духовную ценность Торжества Всех Святых» в рамках этого популярного спортивного мероприятия. Понтифик обратился со словами благодарности ко многим приходам и общинам, которые в эти дни проводят разнообразные молитвенные встречи: «Эти два праздника напоминают нам о связи между Церковью Земли и Неба, между нами и нашими покойными близкими».

אהרון מיכאלי Авраам Штейнберг

Совместную декларацию о конце жизни подписали в Ватикане 28 октября представители монотеистических авраамических религий. Идея разработки этого документа принадлежит сопредседателю израильского Национального совета по биоэтике раввину Аврааму Штейнбергу, который предложил её папе Франциску. Понтифик поддержал раввина и поручил Папской академии защиты жизни во главе с архиепископом Винченцо Пальей координировать работу совместной межрелигиозной группы, созданной для написания этого документа. Пациент в терминальной фазе — это человек, «страдающий неизлечимой и необратимой болезнью, смерть которого, предположительно, наступит в течение нескольких месяцев, несмотря на все диагностические и терапевтические усилия». В это время ожидания смерти человек нуждается в сострадании, сопереживании и профессиональной компетентности тех, кто за ним ухаживает и лечит. В связи с этим уточняется, что «принимаемые меры оправданы лишь с точки зрения возможной помощи, которую они могут оказать». Следует чётко понимать, в каких случаях это лечение, направленное на поддержание или продление жизни, достигает своей цели, а в каких оно уже исчерпало свои возможности. Таким образом, «когда смерть неизбежна, несмотря на используемые средства», вполне оправданным будет «принять решение об отказе от некоторых видов лечения, которые лишь продлят зыбкое, обременительное, полное страданий существование». Но и в этом случае необходимо «предпринимать всё возможное, чтобы уменьшить страдания, эффективно облегчить боль, оказать пациенту и его семье дружескую, эмоциональную и духовную помощь в подготовке к смерти». Врачи и общество, говорится далее в декларации, должны уважать «желание умирающего пациента продлить и сохранить свою жизнь, пусть даже на короткий период времени», используя соответствующие методы лечения. В связи с этим, гласит документ, «вопросы, касающиеся продолжительности и смысла человеческой жизни, не должны входить в компетенцию медицинского персонала», который несёт ответственность за «обеспечение наилучшего ухода и максимальной помощи больным». Монотеистические авраамические религии выступают против любых форм эвтаназии и самоубийства при врачебном содействии, поскольку это полностью противоречит «ценности человеческой жизни» и абсолютно недопустимо с нравственной и религиозной точек зрения. Всем умирающим должна быть гарантирована религиозная помощь. Далее в документе говорится о полной всесторонней паллиативной помощи терминальным больным, поддерживающей их физическое, эмоциональное, социальное, религиозное и духовное состояние. Паллиативное лечение обеспечивает умирающим лучшее качество жизни, давая им прожить оставшееся время в относительном покое. После церемонии подписания декларации, состоявшейся на вилле Пия IV, папа Франциск принял участников церемонии на аудиенции в Апостольском дворце Ватикана.

Sailko Вилла папы Пия IV

Аль-Багдади мертв, но ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается главной угрозой в Юго-Восточной Азии, констатирует AsiaNews (Рим, Италия). Филиппины, Индонезия и Малайзия готовятся к терактам со стороны групп, лояльных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также так называемых «одиноких волков». Юго-Восточная Азия долгое время была мишенью для исламистского терроризма. Считается, что в регионе существует более 100 джихадистских сетей, симпатизирующих аль-Багдади. Самозваный халиф был фигурой, способной привлечь десятки тысяч экстремистов из разных частей мира. Власти Филиппин, Индонезии и Малайзии обеспокоены тем, что сторонники джихадистов вместе с беглецами из Ирака и Сирии начнут искать убежища в отдаленных деревнях. Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что, несмотря на смерть аль-Багдади, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается дееспособным и опасным. Индонезийская разведка обещает придерживаться выжидательного подхода и продолжит внимательно наблюдать за внутренней ситуацией. В Малайзии службы безопасности также находятся в состоянии повышенной готовности. Заместитель комиссара специального подразделения Королевской полиции Малайзии по борьбе с терроризмом Айоб Хан считает, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет еще более решительно настроено на то, чтобы создать оперативный плацдарм в Юго-Восточной Азии.

Дельфин Лорензана

Не все сирийские христиане верят, что аль-Багдади мертв, сообщает L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия). Многие из них напоминают, что о смерти лидера джихадистов говорилось уже несколько раз. Тем более гибель аль-Багдади не означает распада ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и краха его идеологии. Благоразумие и осторожность. Именно так христианские общины северо-востока Сирии и района Идлиба на северо-западе, где находилось последнее убежище «халифа», отреагировали на известие о покушении на аль-Багдади, предположительно, убитого 26−27 октября американским спецназом. «Он был убит уже четыре раза, — говорит отец Антонио Айвазян, армяно-католический священник сирийского города Камышлы на границе с Турцией. — Те же российские военные, которые здесь дислоцируются, не верят в смерть «халифа». Что касается турецко-российского соглашения, то отец Антонио отметил, что в пограничной зоне ситуация относительно спокойная. Границу патрулирует сирийская армия, которая поставила полицейские посты. В случае возникновения проблем с турецкой армией, российские силовики вмешиваются и выступают в качестве посреднической силы, разделяющей воюющие стороны. «Тишина перед бурей» — такова атмосфера в районе Идлиба, все еще являющегося оплотом повстанцев и джихадистов. Смерть аль-Багдади не снимает опасений о возрождении джихадизма. Монсеньор Нидаль Томас, представляющий Халдейскую католическую церковь в Эль-Хасаке, отмечает, что «это возможность, которую мы должны принять во внимание». По его словам, многие боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как говорят, присоединились к Сирийской свободной армии, которая вошла в регион Рас-Эль-Айн, откуда бегут христиане.

Абу Бакр аль-Багдади

На встрече в Будапеште патриархов Сирии и Ирака с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным главы Церквей призвали к всеобъемлющим мерам по обеспечению присутствия христиан на Ближнем Востоке, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Участниками беседы были сирийский католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан, мелькитский патриарх Иосиф Абси, сирийский православный патриарх Игнатий Ефрем II и антиохийский православный патриарх Иоанн X. Халдейский католический патриарх Луис Рафаэль Сако отменил поездку в связи с беспорядками в Ираке. Встреча патриархов с Путиным была организована Орбаном в рамках программы Будапешта по оказанию помощи восточным христианам «Венгрия помогает». Главы Церквей поблагодарили российского президента за «позитивную роль» Москвы в борьбе с терроризмом и сохранении территориальной целостности Сирии. В то же время они подчеркнули необходимость увеличения гуманитарной помощи миллионам сирийских внутренних беженцев. Также главы Церквей выразили благодарность венгерскому премьеру за акцию «Венгрия помогает», которая поддерживает местные церкви в Ираке и Сирии. Проекты, продвигаемые этой инициативой, направлены на укрепление христианского присутствия в различных сферах жизни общества на Ближнем Востоке.

HazteOir.org Игнатий Иосиф III

Главы Церквей и христианских общин Ирака выразили свою поддержку демонстрациям протеста, которые проходят в стране, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). В совместном заявлении, подписанном и опубликованном во вторник, 29 октября, по итогам обсуждения, состоявшегося накануне в штаб-квартире Халдейского патриархата, представители Церквей сообщили, что разделяют требования участников мирных акций протеста и особенно молодежи, которые, выступив против центрального правительства, также смогли «преодолеть межконфессиональные барьеры, заявили о национальном единстве Ирака и потребовали, чтобы Ирак стал родиной для всех», основываясь на признании его многоликой идентичности.

Garzo Игнатий Эфрем II

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди столкнулся с массовыми протестами, в результате которых в октябре в стране погибло более 250 человек и 8000 получили ранения, пишет La Croix (Париж, Франция). В четверг, 31 октября, президент Ирака Бархам Салех пообещал провести досрочные выборы после принятия нового закона о выборах и заявил, что премьер-министр готов уйти в отставку, если будет найдена замена. Понять главу правительства может только парламент. Адиль Абдул-Махди сам попросил лидеров двух шиитских политических блоков договориться о другой кандидатуре на пост премьера, вместо того, чтобы проводить досрочные выборы. Глава блока «Фатах» Хади аль-Амери, как и Тегеран, считает, что «пустота» приведет к хаосу. И, напротив, лидер шиитского блока «Аль-Сайрун» Муктада ас-Садр хочет отставки премьера, опасаясь иначе «превращения Ирака в Сирию или Йемен». Именно эти два блока привели к власти Адиля Абдул-Махди год назад.

LaGrandeOurs Адиль Абдул-Махди аль-Мунтафики

Crux (Денвер, США) задается вопросом: не пора ли Ватикану расширить связи с Тайванем? Святой престол хотел бы наладить полноценные дипломатические отношения с Китаем. Хотел бы видеть большей религиозной свободы в Китае, причем, не только для небольшого католического меньшинства, но и для других религиозных групп, включая мусульман-уйгуров в северо-западной части страны. Хотел бы окончательно залечить раскол между подпольной и проправительственной частями Католической церкви в Китае. Но какие у Ватикана есть инструменты? Апостольская дипломатия могла бы подумать о том, чтобы «удвоить» свои отношения с Тайванем. Например, расширить культурные обмены или объявить о создании совместных предприятий по вопросам, представляющим общий интерес, например, чистой энергетики. Возможно, тайваньского священника можно было бы назначить на видный пост в Ватикане. Все это могло бы показать Китаю, что у Ватикана все еще есть свои собственные карты, которые он может разыграть, когда неизбежно наступит день и папское посольство переместится из Тайбэя в Пекин.

Gusjer Уйгуры в Кашгаре

В третьей из четырех католических российских епархий прошел семинар по защите несовершеннолетних, передает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Его организовал Институт святого Фомы по поручению Конференции католического епископата России (ККЕР). Глобальная цель семинара — создать в Церкви безопасную среду как для несовершеннолетних, так и для тех, кто работает с ними. Задача — донести до священников, монашествующих и мирян, работающих с детьми и подростками, принципы работы и правила поведения с несовершеннолетними, разработанные ККЕР в прошлом году, познакомить с симптомами сексуального насилия и научить работать с его последствиями. Все члены поместной Церкви, осуществляющие пастырскую работу с детьми и подростками, в первую очередь священники и монашествующие, обязаны ознакомиться с документом ККЕР и донести эти нормы до катехизаторов, аниматоров, волонтеров и других, вовлеченных в работу с несовершеннолетними. Ведущими семинара выступили ректор Института святого Фомы отец Штефан Липке, отец Андрей Качмар из Словакии, который закончил курс по защите несовершеннолетних в Григорианском университете и является руководителем центра по защите несовершеннолетних Конференции католического епископата Словакии, а также Анна Соколова, психолог из Санкт-Петербурга, с большим опытом работы с зависимыми и с жертвами насилия. Отдельно была рассмотрена возможность клеветы, фальшивых обвинений и выстраивание отношений в таких случаях. Ведь цель документа — защитить не только несовершеннолетних, но и служителей Церкви, работающих с ними. Семинар состоялся в Москве, предыдущие два прошли в Калининграде и Санкт-Петербурге. Аналогичные встречи состоялись в Саратовской и Иркутской епархиях, а завершится цикл в ноябре двумя встречами в Преображенской епархии с центром в Новосибирске. При этом работа по защите несовершеннолетних не прекращается. Впереди — разработка понятной схемы сообщения о случаях злоупотреблений в поместной Церкви, чтобы сделать эту процедуру прозрачной и доступной для всех. Также предстоит доработка существующего документа о нормах поведения и принципах работы с несовершеннолетними, в котором остаются «серые зоны» и некоторые размытые формулировки.

jesuit.ru Штефан Липке

Под Новосибирском прошла встреча семей Преображенской епархии, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Вот что говорит священник Марек Ящковский (Сургут): «Наша встреча организована Епархиальным центром семьи, которым в настоящее время руководит сестра Юлиана Гостковска. Мы — священники, сестры-монахини, миряне, супруги — работаем, и это прямо касается организации начинающейся встречи, коллективно, а поскольку расстояния между нами бывают очень велики, активно используем формат скайп-конференций. Центр семьи сам стал своего рода «семьей». В последние годы был принят план организации форумов католических семей в трехлетнем цикле, по аналогии с соответствующими встречами молодежи: встреча всемирная, встреча всероссийская и, наконец, встреча епархиальная. Всероссийская встреча семей проходила в 2017 году в Новосибирске, в последней декаде августа 2018 года в Дублине прошла Всемирная встреча семей, а вот теперь настал черед встречи епархиальной. Между тем в Католической церкви первая октава ноября — это дни особого поминовения усопших, и это обстоятельство, безусловно, наложит свой отпечаток на атмосферу встречи. Мы, в том числе и в ходе работы в группах, будем размышлять о важности семейных традиций, об уважительном отношении к памяти дорогих нашему сердцу усопших близких. Будет поставлен и такой, вызывающий неоднозначные реакции, вопрос: нужно ли брать детей на кладбище, на похороны? Кто-то говорит, что не стоит травмировать детскую психику, но, с другой стороны, детям следует постепенно узнавать, что смерть — это неотъемлемая часть земного пути, у них должна пробуждаться и развиваться вера в жизнь вечную. Определенное место в нашей встрече займет обсуждение вопросов сексуальной этики. Актуальность данной темы подсказана тем обстоятельством, что, как показывают результаты проведенного нами анонимного опроса, даже в практикующих католических семьях порой бытует терпимое отношение к контрацепции, абортам (что, правда, случается значительно реже), к зачатию in vitro».

Sib-catholic.ru Священник Марэк Ящковски

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».