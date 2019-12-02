



Иван Шилов ИА REGNUM

Жёсткая реакция МИД Турции в отношении Франции

Как передает турецкая газета Sözcü, МИД Турции резко раскритиковал Францию. «Мы решительно осуждаем и отвергаем решения, принятые Сенатом Франции и Национальным собранием об операции Турции «Источник мира». Становится ясно, что Франция пыталась создать террористическое государство на территории Сирии и приняла это решение в результате разочарования из-за неудачи», — говорится в заявлении МИД Турции. Также отмечается, что французский парламент и правительство своими решениями в очередной раз показали всему миру, что поддерживают сирийское ответвление признанной в Турции террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), которая в свою очередь также считается Европейским союзом террористической. «Позиция парламента Франции, которую террористы признали на самом высоком уровне в Елисейском дворце, не вызывает удивления для Турции», — констатирует турецкое ведомство.

США изучат активы Эрдогана

Как сообщает турецкая редакция Euronews, в палате представителей США был одобрен законопроект о санкциях в связи с проведением турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Он подразумевает введение санкций в отношении Турции во многих областях. Будут изучены и деловые отношения, и активы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи. Резолюция в палате представителей была принята 403 голосами «за» и 16 «против». Она требует, чтобы все деловые связи, активы и источники доходов Эрдогана и его семьи были тщательно изучены в консультации с министром финансов и Управлением национальной безопасности, госсекретарём США и был бы подготовлен отчёт, не позднее чем через 120 дней после принятия закона. Текст был представлен 17 октября председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Элиотом Энгелем и членом-республиканцем Майком Маккоулом. Согласно ему, некоторые турецкие чиновники включены в санкционный список, он также ограничивает доступ турецкой армии к оружию и финансированию из-за рубежа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заводные. Сша. Эрдоган

Заявление России об отводеYPG

Согласно информации турецкого телеканала NTVHaber, Россия утверждает, что отвод формирований Отрядов народной самообороны (YPG), который в рамках договора между Москвой и Анкарой должен был завершиться в течение 150 часов, реализован. «Отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно. На эти территории вошли российские и турецкие военные», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Армению. С момента окончания отведённого срока начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Турция готовится купить у России истребитель Су-35

Как передаёт DailySabah, после того как США вывели Турцию из программы истребителя пятого поколения F-35, в которой Турция также являлась партнёром, Анкара предприняла новый критический шаг и решила использовать российский козырь. Согласно турецкой газете, Турция готовится приобрести у России истребитель Су-35. Источники газеты утверждают, что Анкара близка к тому, чтобы договориться с Москвой о покупке истребителей Су-35, а также о совместном производстве некоторых компонентов самолётов российского производства. «Стороны обсуждают детали продажи в общей сложности 36 истребителей Су-35», — пишет издание.

@mopictures Су-35

Сирийские демократические силы (SDF) начали отвод сил

Как сообщает газета Cumhuriyet, Сирийские демократические силы (SDF) начали выводить формирования и вооружения в рамках сочинского соглашения, подписанного между Россией и Турцией. Курдские формирования SDF, которые Турция считает «террористическими», заявили, что будут соблюдать сочинское соглашение и выведут свои силы к югу от турецких границ. Согласно меморандуму, SDF отойдут на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а процесс вывода будет контролироваться российской военной полицией, расположенной в этом районе.

Трамп: «Багдади убит»

Согласно интернет-изданию Samanyolu Haber, президент США Дональд Трамп рассказал о ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади словами: «Только что произошло нечто очень важное!» По словам американского президента, Багдади якобы был убит в ходе операции, организованной американскими войсками в Идлибе. Между тем, как иранские и сирийские источники подтвердили, что Багдади был убит, командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлум Абди заявил, что операция была проведена совместно с разведывательной работой SDF и США. Министерство национальной обороны Турции заявило, что в преддверии операции по ликвидации США обменялись информацией с Анкарой.

Иван Шилов ИА REGNUM Донльд Трамп

Салих Муслим: «Багдади находился под контролем Турции»

Как сообщает интернет-издание Ahval, спикер курдской сирийской партии «Демократический союз» (PYD) Салих Муслим в одной из телевизионных передач заявил, что его партия будет придерживаться прекращения огня. Он также поделился информацией касательно ликвидации Багдади. Спикер PYD отметил, что информация о том, что террорист находится в сирийском Идлибе, стала известна несколько месяцев назад. Он также добавил, что у него есть информация о том, что Багдади ранее посещал турецкий город Хатай. По словам Муслима, Багдади находился в Идлибе под контролем Турции. «Рядом с тем местом, где проживал Багдади, был турецкий наблюдательный пункт. Согласно нашим разведывательным данным, он несколько раз посещал Хатай. Возможно ли, что Турция не знала об этом? Турция знает и использует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Муслим.

«Эрдоган настаивал на нападении на Кобани»

Как передаёт турецкая редакция агентства ANF, иракец Таха Абдуррахим Абдуллах, один из руководителей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ближайший соратник убитого лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади, и который был захвачен в плен в Дейр-эз-Зоре 23 марта ополченцами Сирийских демократических сил (SDF), сделал интересные заявления. Абдуллах рассказал об отношениях Турции и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о нападении террористической организации на город Кобани. Так, по его словам, приказ о нападении на Кобани, несмотря на возражения многих ключевых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был дан лично со стороны Багдади. По словам Абдуллаха, на этом якобы настаивал Эрдоган. Он отметил, что организация готовилась к нападению на Дамаск, однако в последний момент боевики были перенаправлены Багдади в Кобани. «Багдади хотел, чтобы Кобани был атакован. Мы отговаривали его от этого решения, но он не согласился. Позже мы узнали, что оказывается на этом настаивал Эрдоган», — сказал Абдуллах. Между тем агентство напомнило, что Эрдоган в своём выступлении 7 октября 2014 года, примерно через месяц после начала нападений на Кобани, заявил о том, что «Кобани скоро падёт».

Заявления министра финансов США о санкциях в отношении Турции

Как передаёт агентство Reuters, министр финансов США Стивен Мнучин во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что администрация Трампа готова «при необходимости» применить санкции в отношении Турции. По его словам, США всё еще придерживают этот список подготовленных санкций. «Однако у меня нет оснований ожидать, что нам нужно будет их использовать», — сказал Мнучин. Он также добавил, что США довольны прекращением огня, который позволил им отменить санкции. Министр напомнил, что список дополнительных санкций был разработан для того, чтобы вице-президент США Майк Пенс использовал их на переговорах о прекращении огня в Анкаре. Он добавил, что, если бы переговоры не увенчались успехом, Америка бы ввела финансовые санкции.

United States Department of the Treasury Министр финансов США Стивен Мнучин

Больше всего Турцию посещают туристы из России

Как сообщила турецкая деловая газета Dünya, министерство культуры и туризма Турции и Турецкий статистический институт поделились данными касательно доходов страны в туристическом секторе. Согласно этим данным, за 9 месяцев 2019 года всего в страну прибыло 41 млн 564 тыс. 536 туристов. Россия, Германия и Англия стали первой тройкой стран, из которых Турцию посетило больше всего туристов. По данным Турецкого статистического института, число иностранных граждан, посетивших страну в третьем квартале, составило 5 млн 426 тыс. 818 человек. Между тем в тот же период (третий квартал 2019 года) доходы от туристического сектора достигли 14 млрд долларов, а за первые девять месяцев Турция заработала 26 млрд 634 млн 764 доллара.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

В Турции с 29 апреля 2017 года продолжается блокировка доступа к «Википедии», крупнейшей онлайн-энциклопедии. Европейский суд по правам человека дал турецкому правительству срок до 31 октября 2019 года, чтобы власти доказали, что блокировка «Википедии» в Турции соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако Турция попросила суд о дополнительном шестинедельном сроке. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о дополнительном сроке.

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору и министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявили о завершении работ над вопросом экспорта молока и молочной продукции в Турцию. Россельхознадзор также сообщил о согласовании с Турцией ветеринарного сертификата, необходимого для отгрузки молочной продукции. Кроме этого, Россия сможет экспортировать лошадей для разведения популяции в Турции.

Столичный муниципалитет Стамбула запретил продажу исторического и культурного символа района Эминёню — рыбу в хлебе. Владельцам лодок прислали уведомление о том, что до 1 ноября набережная, где находились продавцы рыбы в хлебе, должна быть полностью освобождена. В противном случае точки будут изъяты и эвакуированы при помощи полицейских.

Социальная сеть Twitter приняла курдский язык в качестве официального языка. Пользователи Twitter теперь смогут выбирать курдский из языковых опций.