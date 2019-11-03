Президент Сирии Башар Асад заявил вчера, что никакой ликвидации главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади вовсе не было и что весь шум вокруг него — американская инсценировка. Он также сказал, что ликвидации бен Ладена тоже не было.

Сирия

Его предварили некоторые российские телеполитологи. Они рассуждали в прямом эфире о том, что уже много раз сообщалось о гибели лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всякий раз выяснялось, что сообщения были необоснованными.

Мы решили проверить, сколько раз сообщалось на самом деле о возможной ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в прошлом.

Абу Бакр аль-Багдади

Из вышеуказанных примеров явствует, что о возможной гибели Абу Бакра аль-Багдади сообщения приходили из самых разных источников. Все они оказались ошибочными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Однако ни разу не было доныне заявления официального представителя США, в котором бы говорилось об этом. В заявлении президента Трампа рассказывалось подробно об операции. Информацию об успешной американской операции не подвергли сомнению ни в Тегеране, ни в Стамбуле. Но в Москве в гибели террориста усомнился глава СВР Сергей Нарышкин.

Поэтому заявление президента Сирии Асада вызывает недоумение, если оно не является простым повторением заявления Сергея Нарышкина. Комментарии телеполитологов на телетолковищах недоумения не вызывают.