Китайская дипломатия впервые проявила публичный интерес к Константинопольскому патриархату на его исторической родине. Как сообщается на сайте генерального консульства КНР в Стамбуле, генконсул Цуй Вэй в конце октября нанес визит константинопольскому патриарху Варфоломею, отправившись в Фанар. До того китайские правительственные чиновники этот исторический район бывшей турецкой столицы не посещали.

Pentapostagma.gr Цуй Вэй и патриарх Варфоломей

Митрополит Чкондидский

В заявлении генконсульства говорится, что Варфоломею рассказали о китайской этнической и религиозной политике, гармонизации религиозных отношений. На что было замечено, что патриарх высоко ценит защиту правительством КНР свободы вероисповедания граждан в соответствии с законом и выражает готовность поддерживать связь с китайскими религиозными сообществами. Различные информационные агентства, обратившие внимание на эту новость, делятся и другими подробностями. Инициатором встречи был генконсул, передает итальянский католический портал AsiaNews со ссылкой на пресс-службу Константинопольского патриархата. Цую Вэю была изложена история патриархата, его функции, проблемы, рассказано о служении за рубежом. Варфоломей проинформировал китайского дипломата «о православном присутствии в Гонконге». В свою очередь, генконсул заметил, что хотел бы, чтобы патриарх посетил Китай, и хозяин Фанара «тут же ответил, что готов приехать, как только получит официальное приглашение от правительства». Но интересно другое. Процитируем заключительный абзац сообщения AsiaNews:

«Некоторые аналитики считают, что этот визит, «возможно, связан с новым подходом Китая к религиозному вопросу. Однако в игру вступают и геополитические соображения. Встреча могла иметь антироссийскую направленность. Это могло бы помочь сдержать Россию, которая вызвала напряженность в отношениях с Европой и Японией. Китайцы, видимо, понимают, что Варфоломей способен противостоять московскому патриарху».

HKOrthodox Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Гонконге.

Итальянское католическое издание опубликовало свой текст 1 ноября 2019 года в 11:45. А когда в Италии было 11:22, материал с аналогичным абзацем появился на сайте греческого портала Pentapostagma.gr. То есть разница между выходом на ленту итальянского и греческого порталов составила 23 минуты, что выглядит загадочным. Ведь что такого Китай может иметь против Русской православной церкви и России, чтобы, по мысли анонимных «некоторых аналитиков», прибегать к услугам патриарха Варфоломея? На официальном сайте Московской патриархии можно прочитать, что православие появилось в Китае в XVII веке, когда в Пекин вместе с пленными казаками из Албазинского острога прибыл русский священник Максим Леонтьев. С 1713 года действовала Российская духовная миссия, которая продолжительное время исполняла функции и дипломатического представительства России. Сейчас в Китае насчитывается около 15 000 православных верующих. Большей частью они проживают в Пекине, Шанхае, провинции Хейлунцзян, автономных районах Синьцзян и Внутренняя Монголия. Есть и домовый храм Петропавловского прихода в специальном административном районе КНР Сянган (Гонконг).

Υπουργείο Εξωτερικών Митрополит Амвросий (Зографос)

В мае 2013 года состоялся визит в Китай патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он говорил тогда, что «мы вступили в полноценный диалог с китайской стороной, который осуществляется в том числе при участии отдела внешних церковных связей Московского патриархата. У нас есть план совместных действий и перспективы развития отношений с религиозными организациями Китая, что представляется очень важным для углубления отношений между народами двух стран. По словам патриарха, у Русской церкви есть планы по укреплению Китайской православной церкви. Конечно, с тех пор прошло несколько лет, но никаких проблемных ситуаций или конфликтов на треке Московский патриархат — Пекин не наблюдалось. Было другое: после того, как Константинопольский патриархат устроил в прошлом году церковную смуту на Украине, его недовольство вызвало русское православие в Корее. Об этом, например, в апреле 2019 года в интервью англоязычному порталу The Orthodox World заявлял митрополит Корейский Амвросий (Зографос). Конкретным поводом для раздражения послужило учреждение Московским патриархатом в декабре прошлого года экзархата Юго-Восточной Азии, руководить которым поручено митрополиту Сингапурскому и Юго-Восточно-Азиатскому Сергию (Чашину).

Столичный Благовестник Митрополит Сергий (Чашин)

Однако экзархат Юго-Восточной Азии географически никак не затрагивает Китай. Поэтому непонятно, как Пекин может помочь Константинопольскому патриархату «сдержать Россию». При этом, безусловно, визит генконсула в Фанар и приглашение патриарха Варфоломея посетить КНР — очень необычны и вызывают вопросы. Только вполне возможно, что дело не в «антироссийской направленности», а в геополитических процессах, которые затрагивают Турцию и вместе с ней другие страны. Греческий портал Crisismonitor. gr считает, что на Балканах и в Восточном Средиземноморье в настоящее время появился огромный вакуум власти, которые начинают заполнять США, Россия, Китай, и вынужденно втягивается Турция. Не исключено, что при определенных условиях роль Константинопольского патриархата может вырасти, отчего Пекин начинает внимательно присматриваться к религиозной карте региона. Но кто и зачем хочет натравить Китай на Русскую православную церковь?