31 октября на заседании Верховной рады плакала женщина…

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Анна Скороход, 29-ти лет, депутат-мажоритарщик, выдвинутая партией «Слуга народа» и летом триумфально победившая на 93-м избирательном округе в Киевской области. Член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Расплакалась она от обиды. В зале рассматривались поправки к законопроекту №2239−1, «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Мажоритарщица подала туда правку №161, которая убирает из законопроекта положение о том, что решения министерства финансов Украины не могут быть отменены кабинетом министров. Ее можно понять: как-то странно, что решения одного министерства не могут быть отменены государственным органом более высокого уровня — кабинетом министров.

Но в данном случае речь не о логике государственного управления в режиме ЗЕ-команды, а о нравах этой самой команды. Свое «выступление с места» Анна начала так: «Вы знаете, такое впечатление, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим поправкам, значит, я хочу пройти по своим поправкам. А не так, что ко мне кто-то подходит и говорит «Перестань их подавать!». И расплакалась… Почему? Очевидно потому, что «на комитете мы пришли к определенным договоренностям. Но сегодня, когда я перечитала весь текст — и договоренности не соблюдены».

Тут уж даже безмятежно-циничный спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден реагировать и запросить у председателя комитета, нардепа от, опять-таки, «Слуги народа» Андрея Геруса, какова позиция комитета по правке Скороход. Герус сообщил, что правка не была поддержана комитетом. И основная мотивация такого решения — это требование по «Третьему энергетическому пакету» Евросоюза.

Цитата из прямой трансляции заседания Верховной рады Анна Скороход

Ну, вообще-то целью Третьего пакета является разделение собственности, которое предусматривает разделение операций по производству и продаже энергоносителей. Собственно, это уже на Украине и происходит, споры идут уже не по сути, а по форме: отделить часть активов «Нафтогаза Украины» и передать их новосозданному оператору газотранспортной системы Украины, ОАО «Магистральные газопроводы Украины» (позиция правительства) или передать ГТС Украины независимому оператору, который будет пользоваться ею на правах концессии.

Проблема, которая «со слезами» возникла в зале Верховной рады в другом: возможно ли выведение из вертикали исполнительной власти одного, отдельно взятого органа. Ведь вертикаль — это всегда система, а система всегда иерархична. Особенно, когда речь идет о «выведении» министерства финансов. Ведь мысль финансиста Якоба Ротшильда — «Настоящее оружие хранится не в арсеналах безмозглых военных, настоящее оружие хранится у меня в банке» — с XVIII века так никто и не опроверг.

Спикер Дмитрий Разумков прикрылся от девичьих слез плащом ревнителя парламентской демократии. Он вынес вопрос 161-й поправки на голосование. Где она была благополучно провалена — ее поддержали только 158 народных депутатов, и она не была принята. Но никто не удивился. Потому что перед голосованием Разумков произнес: «Прошу определяться и голосовать».

А уже давно замечено, что такая фраза является «заклинанием смерти» для поставленных на голосование законопроектов. После нее депутаты правящего моноблока дружно проваливают законопроект — воздерживаясь или голосуя «против». «Заклинанием жизни» для результатов парламентского творчества является фраза «прошу проголосовать и поддержать».

Gov.ua Дмитрий Разумков

Управленческие символы в деятельности украинского парламента — это совсем не новость. Многие помнят «руку указующую» депутата-регионала Михаила Чечетова в позапрошлом составе Рады: вертикальный взмах — все голосуем «за», горизонтальный — давим законопроект на корню. Андрей Парубий, ставленник Порошенко в спикерском кресле, тоже «управлял» решениями парламента. Методом «зануды с точки зрения женщины»: когда проще отдаться, чем убедить, что ты не хочешь. Так и Парубий, который мог многократно и подряд ставить на голосование один и тот же вопрос (рекорд, насколько я помню — 17 раз), пока измученный депутаты, хм…, не «отдавались». Ныне же у депутатов «Слуг народа» новый метод — «заклинания».

Результат голосования по «правке №161», повторюсь, никого не удивил, но сам инцидент «девич-слез» убедил во многом. Потому что женские слезы — это всегда эмоция и между всхлипами потоком вырываются «оговорки по Фрейду», когда истина концептуализируется в обход сознания. В случае Скороход «концептуализировалось» что:

в комитетах Верховной рады существуют разногласия по отдельным вопросам, причем не только межфракционные, но и внутри правящего моноблока;

разногласия «снимаются» договоренностями, причем эти договоренности соблюдаются далеко не всегда;

депутаты, фрондирующие против одобренных комитетом решений, подвергаются прессингу со стороны, скорее всего, своих однопартийцев (ну кто другой сейчас осмелится «наехать» на слугу народа?).

Vadim Chuprina Сессионый зал. Верховная рада

А все это означает, что решения по будущему Украины, принятые минимальным количеством людей, и совсем не обязательно депутатов, верифицируются в комитетах парламента через уже сформированную систему давления (если есть пример «своих», то «чужих» и подавно), транслируются в зал Верховной рады и легитимируются управляемыми депутатами.

В «управлении», даже в управлении стадом, нет ничего порочного. И не зря Сын Божий говорил: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоанн, 10:11). Но наблюдение за событиями в украинском парламенте у меня вызывает совсем другие воспоминания.

Давным-давно, в антикварных уже 60-х, я часто гулял со своим дедом Фомой Саввичем по пологому берегу Днепра в районе Каменки-Днепровской. Дед однажды рассказал мне, как «при царе» грузили на баржи овец и отправляли на городские бойни. Сначала череду собирали в загоне. Потом, через коридор из досок или плетня, овец направляли к «сходам» (широкому трапу) баржи. А вел отару специально обученный козел с бубенчиком на шее. Овцы слышали звук и шли за ним. У самых сходов в заборе делали специальный «закут», крохотный карман. И козел, подходя к барже — шасть туда! И давай хрумкать свою честно заработанную капусту… Обученный… А отара овец, темп и направление движения которых были заданы козлом, покорно поднималась по сходам (задние подпирали впереди идущих) и на палубе ждала отправки баржи. На бойню.

Интересно, почему это мне вдруг вспомнился старый дедовский рассказ?