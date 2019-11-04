Культурным шоком для россиян стало заявление Александра Лукашенко, сделанное им казахскому информационному агентству Хабар о том, что, оказывается, и Отечественная война 1812 года, и Великая Отечественная война с гитлеровским нацизмом — всё это были не войны Белоруссии. Это якобы абсолютно чужие для белорусов исторические события, в которые те, по версии Лукашенко, оказались втянуты по вине России, строившей свои отношения с Европой через голову Белоруссии и за счёт ее интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

И ни слова о том, что тогда никакой отдельной Белоруссии как государства не было и в помине, как и за сотни лет ранее. Ни слова о том, что Белоруссия и Россия были частями единой страны — федеративного СССР. Чистейший пример исторической лжи, манипуляции и фальсификации истории.

Московский Кремль, оказывается, всю историю Белоруссии после краха Речи Посполитой якобы держал её на коленях, указывал ей и стегал её плёткой. Если слегка продолжить тему, то тут и до требования репараций теперь рукой подать, что, впрочем, уже не раз делали белорусские необандеровцы.

Но этот вариант пока в резерве, а теперь наступил долгожданный момент «свободы». Единая страна распалась. Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться. Это не натяжка — за Лукашенко это сказали его националистические СМИ.

«Не кто-то там нам подскажет. Как раньше было — из Кремля и так далее. Хотя, конечно, большую самостоятельность и Казахстан, и Белоруссия имели в этом плане. Тем не менее где-то не распоряжались трудом своего народа, где-то чего-то не хватало, где-то надо было какие-то разрешения глупые спрашивать, когда надо было здесь принимать решения», — сказал Лукашенко, понимая, что он сейчас взрывает бомбу под отношениями с Россией.

«Мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное — Белоруссия, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Белоруссии. Все эти войны — не наши войны».

Но этого взрыва оказалось мало. И Лукашенко добавляет, что он копает глубже. И Отечественная война с Наполеоном, оказывается, тоже не его война.

Ежи Коссак. Отступление Наполеона из России

«Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошла России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Белоруссию стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?» — добил Лукашенко слушателей.

Интересно, на чью сторону стал бы Лукашенко во время войн Польши с Россией во время Речи Посполитой, когда никакой Белоруссии не было и в помине? Сегодня уже никто не скажет, что Лукашенко воевал бы на стороне Москвы.

Брошенные машины немецкой 9-й армии на дороге возле Титовки/ Бобруйск.1944

Если считать, что Лукашенко тем самым подавал знак солидарности украинским и казахстанским радикальным националистическим силам, то это будет не вся правда. Если подумать, что он таким образом вздумал нахамить Путину, и это ему удалось — то это тоже не вся правда.

Вся правда в том, что это заявление Лукашенко делал для Вашингтона и Лондона. «Я свой, спасите меня от Путина!» — вот о чём на грани истерики сигнализировал Лукашенко, как сигнализируют фонариком с чердака дома за линию фронта вражеские лазутчики, по следам которых идут следопыты СМЕРШа.

Когда собираются разрушить страну, начинают с разрушения её истории, отречения от её могил и проклятия тому общему прошлому, которое было создано предками. Для доказательства того, что твоя судьба иная, нужно вырвать тебя из твоей истории и погрузить в чужую. Или придуманную. Но война с собственной историей — это первое, с чего начинают разгром любого государства изнутри.

Все иллюзии о Лукашенко вместе с нами «гниющем в окопах» после этого заявления уже невозможно сохранять. Гробовая тишина со стороны Кремля и МИД РФ по поводу заявлений Лукашенко — это лучшее свидетельство того, что в России заявление услышали. И занесли в графу «итого». Даже нефть и газ туда уже не понадобилось заносить.

России теперь больше и делать ничего не надо — Лукашенко все сделал сам. И теперь абсолютно не важно, что там официальный Минск хочет получить 8 декабря. Теперь будет только так, как решат в Москве. А с Лукашенко будет дальше строиться Союзное государство или без него — белорусский народ решит сам.

Лукашенко встал на очень скользкий и опасный путь, и ответственность за результат всего сделанного в первую очередь ложится именно на него. Тот же Янукович знает это лучше других: тот, кто вздумал плюнуть в прошлое, лишается будущего и получает суровое и неотвратимое возмездие. Все бумеранги всегда возвращаются, особенно бумеранги, запущенные в прошлое. Других результатов в истории не зафиксировано. Предательство во все времена было одним из самых страшных грехов.