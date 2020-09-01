Поощрение агрессора: японцы посетили Русские Курилы без виз
В отличие от МИД РФ, который не смог или не захотел разъяснить, на каких юридических основаниях японские участники первого «пилотного тура» на Русские Курилы — острова Кунашир и Итуруп — посетили эту территорию России, японская газета «Хоккайдо симбун» раскрыла зачем-то столь охраняемую «тайну». Хотя, откровенно говоря, еще до запроса в российский МИД было известно, что по договоренности лидеров двух стран Москва в нарушение существующего законодательного порядка въезда иностранцев на территорию РФ согласилась позволить высадиться японцам на острова без виз. Что, безусловно, является серьезной уступкой требованиям Токио, который, заявляя о суверенитете своей страны на южных Курилах, категорически запрещает своим гражданам при их посещении оформлять российские въездные визы. Что-де может быть истолковано как признание островов российскими.
То есть, соглашаясь на беспрепятственный въезд японских граждан на южные Курилы без разрешительных документов, российские власти, желают они того или нет, фактически признают и поощряют японские необоснованные территориальные претензии к нашей стране. Однако будет ли такая «практика» узаконена, и применяться в будущем, пока до конца не ясно.
Японская газета пишет:
Напомним, что разрешение престарелым бывшим жителям Курильских островов посещать могилы захороненных там родственников без виз было дано как исключительная гуманитарная акция. Причем такие безвизовые посещения осуществлялись, как и требует дипломатическая практика, на основе взаимности, а именно: возможность посещать Японию по «безвизовому обмену» предоставлялась и жителям Сахалинской области РФ. Нынешняя же поездка никакого отношения к гуманитарной акции для облегчения посещения могил не имеет, ибо в составе участников «пилотного тура» были японские граждане, ранее на островах не проживавшие и захоронений родственников на островах не имеющие. К тому же в состав «пилотного тура» были включены японские правительственные чиновники, которые выполняли какие-то другие, отличные от туристических функции.
Гладко переговоры не проходят, кроме всего прочего, оттого, что японское правительство недвусмысленно заявляет, что рассматривает подобные «визиты» японцев на «северные территории», как в Токио именуют Русские Курилы, как средство приближения разрешения «территориальной проблемы», то есть «возвращения 4-х островов Японии». В ходе пресс-конференции 30 октября генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга прямо заявил, что туры на южные Курилы — «одна из мер для урегулирования проблемы «северных территорий», — сообщает газета.
При этом «Хоккайдо симбун» предупреждает от излишнего оптимизма, отмечая:
От себя добавим, что, насколько известно, правительство России как раз выступает за безвизовый режим не только между Хоккайдо и Сахалинской областью, а между нашими соседними странами в целом. В этой ситуации сопротивление японского правительства введению такого режима и одновременное требование допускать на Курилы своих граждан без виз звучит по крайней мере странно и не логично.