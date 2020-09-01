В отличие от МИД РФ, который не смог или не захотел разъяснить, на каких юридических основаниях японские участники первого «пилотного тура» на Русские Курилы — острова Кунашир и Итуруп — посетили эту территорию России, японская газета «Хоккайдо симбун» раскрыла зачем-то столь охраняемую «тайну». Хотя, откровенно говоря, еще до запроса в российский МИД было известно, что по договоренности лидеров двух стран Москва в нарушение существующего законодательного порядка въезда иностранцев на территорию РФ согласилась позволить высадиться японцам на острова без виз. Что, безусловно, является серьезной уступкой требованиям Токио, который, заявляя о суверенитете своей страны на южных Курилах, категорически запрещает своим гражданам при их посещении оформлять российские въездные визы. Что-де может быть истолковано как признание островов российскими.

Антон Привальский ИА Красная Весна Министерство иностранных дел

То есть, соглашаясь на беспрепятственный въезд японских граждан на южные Курилы без разрешительных документов, российские власти, желают они того или нет, фактически признают и поощряют японские необоснованные территориальные претензии к нашей стране. Однако будет ли такая «практика» узаконена, и применяться в будущем, пока до конца не ясно.

Японская газета пишет:

«В рамках совместной хозяйственной деятельности (на южных Курилах — А.К.) правительства России и Японии стремятся к тому, чтобы с будущего года осуществлять туристические поездки японцев на южные Курилы на постоянной основе. Между тем пробный тур состоялся в рамках уже существующей программы безвизовых поездок для бывших жителей островов. То, что туристам удалось побывать на южных Курилах, — это особый случай. Такая возможность была предоставлена только один раз. Для проведения постоянных туров необходимо создать новую структуру поездок, однако российско-японские переговоры по этому вопросу не проходят гладко».

Sakhalin.gov.ru Туристическая группа японцев. Курильские острова. Россия

Напомним, что разрешение престарелым бывшим жителям Курильских островов посещать могилы захороненных там родственников без виз было дано как исключительная гуманитарная акция. Причем такие безвизовые посещения осуществлялись, как и требует дипломатическая практика, на основе взаимности, а именно: возможность посещать Японию по «безвизовому обмену» предоставлялась и жителям Сахалинской области РФ. Нынешняя же поездка никакого отношения к гуманитарной акции для облегчения посещения могил не имеет, ибо в составе участников «пилотного тура» были японские граждане, ранее на островах не проживавшие и захоронений родственников на островах не имеющие. К тому же в состав «пилотного тура» были включены японские правительственные чиновники, которые выполняли какие-то другие, отличные от туристических функции.

Гладко переговоры не проходят, кроме всего прочего, оттого, что японское правительство недвусмысленно заявляет, что рассматривает подобные «визиты» японцев на «северные территории», как в Токио именуют Русские Курилы, как средство приближения разрешения «территориальной проблемы», то есть «возвращения 4-х островов Японии». В ходе пресс-конференции 30 октября генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга прямо заявил, что туры на южные Курилы — «одна из мер для урегулирования проблемы «северных территорий», — сообщает газета.

Ёсихидэ Суга

При этом «Хоккайдо симбун» предупреждает от излишнего оптимизма, отмечая:

«Что касается новой структуры поездок, которая предоставит туристам возможность посещать Южные Курилы, то правительства России и Японии отказались от внедрения безвизовой системы между островом Хоккайдо и Сахалинской областью. 6 ноября в Москве планируется провести консультации на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии. Есть вероятность, что в ходе этой встречи стороны обсудят другую систему, однако перспективы пока туманны».

От себя добавим, что, насколько известно, правительство России как раз выступает за безвизовый режим не только между Хоккайдо и Сахалинской областью, а между нашими соседними странами в целом. В этой ситуации сопротивление японского правительства введению такого режима и одновременное требование допускать на Курилы своих граждан без виз звучит по крайней мере странно и не логично.