Совет НАТО на уровне послов, а также генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 30 и 31 октября посетили Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первый день послы и генсек провели в Одессе, где осмотрели группу из четырех минных тральщиков (испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana), зашедших в порт накануне. И провели встречу с курсантами Одесской военно-морской академии. 31 ноября уже в Киеве Столтенберг выступил с речью в Верховной раде и провел заседание комиссии Украина — НАТО.

В целом это был совершенно банальный, «дежурный» визит на высоком уровне, который и закончиться должен был совершенно протокольно — публикацией итогового заявления-декларации. Но здесь-то и случилась неожиданность.

President.gov.ua Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Киеве. 31 октября 2019

В это же время в Будапеште проходил Евразийский форум, где Венгрия продавливала идею сотрудничества между Востоком и Западом, с Венгрией в качестве плацдарма. Эта амбициозная задача неизбежно поднимает перед Венгрией проблему укрепления сотрудничества с Россией и Китаем как ведущими центрами Востока Евразии. А «укрепление сотрудничества» всегда в истории обозначало оказание своему визави некоторых политических услуг.

Уж не знаю, можно ли определить то, что произошло во время визита послов НАТО в Украину, именно как «услуга», но это произошло. 30 октября в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что его страна, Венгрия, наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине. Поскольку в НАТО решения принимаются консенсусом, то это означало, что столь широко разрекламированная демонстрация близости Украины и НАТО превращалась в демонстрацию противостояния.

Мотивацией «вето» была неготовность Венгрии «пожертвовать интересами 150000 этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов». Напомню, что отношения Будапешта и Киева обострились после принятия на Украине закона о языке, по которому украинский язык становится обязательным для всех органов власти, общественных организаций и, что наиболее раздражает всех представителей, гм, «нетитульных наций», образовательного процесса. При подготовке текста декларации Венгрия представила несколько предложений о внесении поправок, но все они были отклонены. Поэтому «у нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на декларацию», резюмировал Сийярто.

Кроме того, венгры убеждены, что лишение прав меньшинства, принадлежащего к одной из стран — членов НАТО, должно, по крайней мере, заслуживать упоминания в таком документе. Очень интересное замечание и с большими последствиями. На Украине огромное число национальных диаспор, чьи «материнский платы» не имеют никакого отношения к Евросоюзу: от крохотной караимской до огромной русской. И открыто делить их по принципу «свой-чужой для Евросоюза» не позволят себе даже в Брюсселе. Зато исключение, сделанное для одной из диаспор, — будь то евросоюзовской, будь то божественной — будет немедленно использовано другими как прецедент.

Совместные упражнения войск Венгрии и США, во вреня учений НАТО «Железный меч»

И венгры своего добились. 31-го утром в Будапеште заявили, что «в последнюю минуту, уже после официального дедлайна» Будапешт снял свое вето с принятия Заявления, поскольку в Декларацию послов НАТО были внесены венгерские предложения: «Наши предложения были учтены, поэтому совместное заявлениерешительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций».

И действительно, шестой пункт принятой Декларации видит Украину как приверженную «общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств (курсив мой — А.Г.) и верховенства закона». А что касается «Закона об образовании, принятогоВерховной радой в сентябре 2017 года, союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина привержена этому». А чтобы Зеленский не забыл написанное, Столтенберг повторил вслух на заседании Комиссии Украина — НАТО: «Все союзники согласны с тем, чтоУкраина должна полностью реализовать рекомендации Венецианской комиссии». И прижатый к стенке украинский президент был вынужден заверить союзников, что Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии в отношении Закона об образовании. «Шесть из семи рекомендаций уже выполнены украинской стороной».

А что ему оставалось делать? Ведь Столтенберг, возможно, и не случайно, вспомнил, что на заседании комиссии Украина — НАТО был пересмотрен комплексный пакет помощи НАТО Украине, который осуществляется через десять трастовых фондов. И напомнил, что союзники НАТО уже выделили более 40 миллионов евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, а также медицинская реабилитация.

President.gov.ua Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019

А напоследок — о курьезе, имевшем место на заседании комиссии. Курьезе, но с некоторым привкусом унижения для моей страны. В конце своего выступления во время публичной части заседания Столтенберг, забыв, что Зеленский еще не выступил, объявил, что открытая для прессы часть заседания окончена. После этого, правда, генсек НАТО поспешил исправить оплошность и предоставил слово президенту Украины. Но «осадочек-то остался».

А что до Венгрии — то их действия, и реальные блокировки, и такие «недоскандалы» — скорее всего, не более чем «поза угрозы» в отношении Украины. Да, теперь они будут от души крутить руки Киеву в отношении своих соплеменников на территории Закарпатья (там самая крупная венгерская община Украины). А может быть, даже и в отношении самой территории, относительно которой Будапешт почти полтора года назад заявил о начале «венгерской культурной экспансии».

Но следует понимать, что в Евросоюзе есть политические течения, которые заинтересованы в участии Украины и в НАТО, а еще более — в ЕС. И Венгрия в их числе.

Однако это уже совсем другая история, с применением арифмометра…