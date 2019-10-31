Авторитетный американский журнал Wall Street Journal анализирует возможные последствия первого посещения японскими туристами российских островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа. При этом авторы Энн М. Симмонс в Москве и Тиэко Цунэока в Токио в статье, названной «Япония и Россия предпринимают шаги к разрешению территориального спора», полагают, что «туристическая программа — это небольшой знак прогресса в нормализации отношений между Москвой и Токио, а также часть совместных экономических действий, о которых стороны договорились в 2016 году. Среди них также значатся разведение рыбы, выращивание овощей в теплицах, а также проекты в области ветроэнергетики и переработки отходов».

Иван Шилов ИА REGNUM Русские Курилы

Не считая нужным разъяснять читателю подлинную историю перехода Курильских островов по условиям Потсдамской декларации о капитуляции милитаристской Японии и подписанному главами стран-победительниц — СССР, США и Великобритании — Ялтинскому соглашению, а также зафиксированному в Сан-Францисском мирном договоре отказу японского правительства от островов Курильской гряды, авторы статьи называют эти острова «отобранными СССР у Японии в 1945 году».

Незнание истории проявляют американка и японка, утверждая о том, что «Россия и Япония после Второй мировой войны так и не подписали перемирие (?!) из-за спорных территорий, которые стали символом национального суверенитета обеих стран, а любая уступка приобрела политическое значение». В действительности СССР и Япония заключили не какое-то временное «перемирие», а, по сути, мирный договор, когда в 1956 году подписали и ратифицировали Советско-японскую совместную декларацию, первая статья которой торжественно провозглашает: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

В связи с этим еще раз напомним читателям, что Совместная декларация вместила в себя все положения, обычно составляющие содержание мирного договора, включая положение о территориальном размежевании. И за то, что окончательный мирный договор, к подписанию которого проявляло готовность правительство СССР, до сих пор не подписан, несет ответственность исключительно японская сторона, которая под давлением Вашингтона произвольно изменила условия подписанного и ратифицированного документа, потребовав новых территориальных уступок. Странно, что берущиеся писать для столь солидного издания авторы не удосужились ознакомиться с общеизвестными фактами.

Характеризуя сложившуюся на переговорах премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию, авторы статьи утверждают: «Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал разрешение конфликта своим приоритетным направлением в комплексе мер по улучшению отношений с Москвой. В то же время Владимир Путин заявил о своём желании идти на компромисс, но одновременно занимает жёсткую позицию у себя дома, обещая сохранить контроль над островами и желая привлечь японских инвесторов. В сентябре 2018 года Путин и Абэ договорились рассмотреть совместное управление островами, при этом президент России даже предложил подписать соглашение без каких-либо условий к концу года, а затем определить статус островов».

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин

Хотя переговоры в последнее время ведутся в закрытом от общественности и СМИ режиме, и нам, как и японцам, неизвестно их содержание, утверждение о «договоренности сторон рассмотреть совместное управление островами» требует серьезной проверки, ибо подтверждения этого не было ни в японской, ни в российской прессе, тем более в официальных сообщениях. Учитывая вольное обращение авторов статьи с фактами, можно предположить, что речь в лучшем случае идет о каком-то недоразумении или недопонимании. Ибо не хотелось бы думать, что это прямой вымысел.

А вот приводимое в статье мнение известного в Японии специалиста по «территориальному вопросу», профессора Хоккайдского университета Акихиро Ивасита заслуживает внимания. Он, в частности, считает, что «эта туристическая программа («пилотный тур» на Кунашир и Итуруп) вряд ли окажет какое-либо влияние на решение (территориального) вопроса, однако впервые простые люди, которые не являются бывшими жителями и не участвуют в решении территориального конфликта… приехали на острова», поэтому такая поездка «сама по себе интересна».

Sakhalin.gov.ru Первая туристическая группа японцев на южных Курилах

Выскажу предположение, что профессору Ивасита интересно в первую очередь не содержание поездки, а сам факт согласия российских властей ради осуществления этого тура беспрецедентно предоставить его участникам право въезда на территорию РФ без виз, что не предусмотрено российским законодательством.