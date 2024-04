7 октября весь мир обсуждал запись в Твиттере Дональда Трампа о том, что «пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой… Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией». Спустя два дня Турция начала военную операцию, вторгнувшись на территорию северо-восточной Сирии. А американцы начали выводить войска из района нового обострения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Но основным содержанием заявления Трампа, как оказалось, был не вывод войск, а совсем другая фраза: «WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT…» (Мы боролись — где наша выгода). А под выгодой понималась нефть. Короче, прошло совсем немного времени, и американцы сказали: «Ша, уже никто никуда не уходит!»

Нефтяные запасы Сирии составляют около 2,5 миллиарда баррелей, из которых около 75% расположены на левом берегу Евфрата, от города Дейр-эз-Зор и до иракской границы: нефтяные поля Коноко, Сабан, аль-Азрак — всего не менее семнадцати. Этот регион американцы (точнее, их антиигиловский (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) альянс «Сирийские демократические силы») окончательно взяли под свой контроль в январе этого года, выдавив оттуда боевиков Исламского халифата.

Добыча нефти

Но еще раньше, 7 февраля 2018 года, американцы и курды убедительно доказали, что туда «посторонним вход воспрещен», смешав с землей отряд сирийского племенного ополчения и российских солдат из ЧВК «Вагнера». Русские и бедуины попытались захватить нефтеперерабатывающий завод Коноко в Аль-Иксбе, в пригороде Дейр-эз-Зора. Поскольку эскалации межгосударственного конфликта не последовало, то есть все основания предположить, что уже в начале 2018 года территория Сирии уже была разделена на российскую и американскую зоны.

Рискну предположить, что старт этому процессу был дан еще администрацией Барака Обамы, когда 22 апреля 2016 года на встрече с редколлегией The New York Times госсекретарь США Керри достаточно откровенно предложил Путину разделить Сирию некой «красной линией»: «Вы не заходите туда, мы не заходим сюда, а все, что посередине, — это честная игра». В итоге так и получилось: «красной линией» стало русло Евфрата, левый берег которого ушел под контроль «американо-курдов», а правый — в основном русско-сирийцев. «В основном» потому, что на правобережье находятся американская военная база Ат-Танф и лагерь «беженцев от режима Асада» Эр-Рукбан. Но эти объекты, судя по всему, вынесены за скобки любых переговоров.

И русские, судя по всему, не против. Опосредованным доказательством «русского согласия» можно считать инцидент с сирийским штурмовиком Су-22, который американцы сбили 19 июня 2017 года. Тогда Россия заявила, что «любые летательные аппараты, в том числе самолеты и беспилотные летательные аппараты международной коалиции, обнаруженные (внимание!!! — А.Г.) к западу от рекиЕвфрат, будут сопровождаться воздушными и наземными средствами обороны в качестве воздушных целей». О левобережье — ни слова!

Mil.ru Зенитные ракетные комплексы С-300 на авиабазе «Хмеймим». Сирия

Свой «кусок» получила и Турция, которая изначально курировала значительную часть сирийской (или уже бывшей сирийской?) провинции Идлиб, а в результате двух военных операций в 2016—2017 («Щит Евфрата») и 2018 («Оливковая ветвь») годах взяла под контроль север провинции Алеппо (Халеб), в том числе и населенный преимущественно курдами район города Африн.

Ну и Израиль, куда же без него… В марте 2019 года Дональд Трамп признал суверенитет Тель-Авива над Голанскими высотами (до 1967 года — часть сирийской провинции эль-Кунейтра). Для израильтян владение Голанами критически важно, поскольку этот регион делает основной резервуар пресной воды — Тивериадское озеро — «внутренним водоемом» Израиля.

Но это уже история. А сейчас США делают контрольный «поцелуй в голову» самой идее унитарности сирийского государства. Под предлогом охраны нефтяных полей 15 октября американцы заявили, что небольшое присутствие сил США сохранится на базе в Ат-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать пресекать активность остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но не прошло и двух недель, как министр обороны США Марк Эспер провозгласил, что американские механизированные силы уже развернуты для защиты нефтяных месторождений в восточной части Сирии и «ответят подавляющей военной силой против любой группы, которая угрожает безопасности наших войск там». На вопрос, будут ли США потенциально отвечать силой против российских или сирийских сил, Эспер просто ответил «да».

(сс) The U.S. Army Солдаты США

А Трамп вообще не церемонится с сирийской нефтью. «Возможно, я собираюсь заключить сделку с Exxon Mobil или одной из наших великих компаний, чтобы пойти туда и сделать это правильно … и распределить богатство», — сказал Трамп на пресс-конференции, посвященной гибели лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Exxon Mobil Corp и Chevron Corp, две крупнейшие нефтяные компании США, пока ошеломленно молчат, поскольку искушение, конечно, велико, но пока все понимают, что «международное право стремится защитить именно от такого рода эксплуатации» (профессор Лори Бланк, Юридическая школа Эмори).

Все означает простой факт: Сирия уже разделена, и все мантры о сохранении ее территориальной целостности (а ими изъясняется даже начавшая военные действия Турция) являются не более чем песнями высокой дипломатии и политической демагогии. Американцы всего лишь умно ушли с севера страны на богатый нефтью юг, оставив русским, туркам, сирийцам и курдам замечательное поле для выяснения отношений.

И такая судьба теперь может быть суждена любой стране, чья территория на свою беду окажется в зоне американских интересов. Это касается и моей страны, Украины, сценарий конфликта в которой является «зеркальным отражением» сирийского. Да и желающих разрезать на ломти украинскую территорию более чем достаточно.

А судя по темпу развития событий, совсем нельзя исключить предположение, что между глобальными участниками игры существует пакетная договоренность по поводу формата решения конфликтов в ведущих евразийских транспортных коридорах. Сейчас такие пылают на Украине и в Сирии.

Kremlin.ru Владимир Путин дарит Дональду Трампу мячь. Хельсинки. 2018

Конечно, перед региональными союзниками получается «как-то неудобно». Все-таки, по факту, американцы предали своих курдских прокси на их «исторических землях (таковыми курды считают северо-восток Сирии). Такая же судьба может ждать и украинских амерофилов. Но! Вот совершенно трогательный фрагмент из THE HILL, американского печатного и интернет-издания, ориентированного на конгрессменов, лоббистов и других участников американской политики: «Курды были полезны в усилиях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это было взаимно выгодно. Курды также были полезным противовесом на севере Иракапосле падения Саддама Хусейна, обеспечивая политический противовес борьбе суннитов и шиитов. Но, как неоднократно подчеркивал Генри Киссинджер, у наций есть союзники (в данном случае курды в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), но нет друзей». А называется статья «Безупречная внешняя политика Трампа».