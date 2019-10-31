Социальные и политические последствия, которые последуют за принятием закона о семейно-бытовом насилии (СБН), бэкграунд инициаторов новации и коммерческие интересы НКО, активно лоббирующих поправки в российское законодательство, обсудили в Общественной палате РФ (ОП) на круглом столе «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности».

Петр Данилов ИА Красная Весна Круглый стол в Общественной палате РФ «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности»

В последние месяцы в масс-медиа развернулась широчайшая кампания против домашнего насилия. Радетельницы женских прав, представители вовлекшихся в процесс НКО и присоединившиеся к ним поборники гендерного самоопределения, запугивая общественность самыми садистскими проявлениями человеческих отношений, манипулируя статистикой, требуют принять закон о противодействии домашнему насилию. Реагируя на «запрос», в работу активно включились депутаты и сенаторы, как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму 1 декабря 2019 года.

Читайте также: Фальшивая борьба с «семейно-бытовым насилием»

О содержании законопроекта в виду того, что оно известно лишь его соавторам и парламентариям, семейным и мужским ассоциациям, против которых он и направлен, неизвестно ничего. Однако того, что успели наболтать по этому поводу феминистки, анализ прошлых законов о профилактике семейно-бытового насилия и международных конвенций, калькой с которых он и является, достаточно, чтобы понять истинные цели инициативы.

Вот что говорит его соавтор — общественница Алена Попова: «Закон закрепляет три основные новации… Во-первых, он дает определение домашнего насилия и всех его видов: психологическое, экономическое, сексуальное, физическое — все они есть в градации ВОЗ, это не наша придумка, а реально существующие закрепленные понятия. Второе: закон вводит охранные ордера — полицейские и судебные. Полицейские выдаются полицией на месте, судебные, соответственно, судом. Ордера — это предписания, которые запрещают насильнику приближаться к жертве, преследовать ее, угрожать, применять насилие, преследовать и угрожать родственникам, близким людям, что очень важно, потому что насильник может перестать преследовать жертву, но продолжить угрожать близким», — цитата из интервью порталу «Реальное время».

Ольга Шматова ИА Красная Весна Алена Попова

Столь странную расстановку приоритетов объяснила на слушаниях в ОП детский клинический психолог, эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова. По словам которой: «Одного лишь физического насилия в семье не хватает, поэтому лоббисты закона об СБН меняют саму концепцию насилия».

Тачмамедова также рассказала о социологе Эване Старке, чьи изыскания легли в основу многих законов по борьбе с семейно-бытовым насилием. В ходе исследований Старк пришёл к выводу, что лишь 5% из всех случаев домашнего насилия сопровождаются легкими ранениями. И только в 1−2% есть серьезные травмы. А убийствами домашнее насилие кончается в ничтожном количестве случаев.

«Поэтому, если вы для вмешательства ждете убийства или серьезных травм или даже легких травм, вы пропустите 90−99% случаев домашнего насилия», — процитировала социолога эксперт и отметила, что Старк со своими соратниками уже совершил революцию, создав свою концепцию насилия. — «Насилие часто невидимо. Поэтому концепция принуждения и контроля играет очень важную роль», — подвела итог психолог.

Петр Данилов ИА Красная Весна Жанна Тачмамедова в ОП РФ на круглом столе «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности»

Познакомиться подробнее с международным законодательством, которое навязывают российскому обществу феминистки, можно здесь: Важнейшие черты международных документов о домашнем и гендерном насилии

Также на круглом столе был развеян миф о том, что в России чуть ли не ежегодно гибнут 14 тысяч женщин. Председатель московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Анна Кульчицкая заявила о значительном снижении уровня преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

«За последние пять лет отмечается значительное снижение числа фактов домашнего насилия, в том числе в отношении женщин», — процитировала официальный ответ МВД РФ Кульчицкая.

Общественницу поддержала криминолог, эксперт ВНИИ МВД России Елена Тимошина. По ее словам, данные статистики значительно отличаются от цифры, которую вбрасывают в общество лоббисты закона о семейно-бытовом насилии, безусловно это много, но это не такие цифры, которыми надо запугивать общество.

«В 2018 г. в сфере семейных конфликтов, бытовых (не со стороны супруга, а все конфликты имеются ввиду) было совершено 253 убийства женщин», — озвучила официальные данные статистики МВД Тимошина.

Петр Данилов ИА Красная Весна Елена Тимошина в ОП РФ на круглом столе «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности»

Закрывая тему фейков о миллионах жертв и тысячах убитых, приведём слова председателя РВС Марии Мамиконян. Она указала на то, что благодаря публикации в газете «Известия», выяснилось, что статистика, озвучиваемая Поповой — это данные опроса, проведённого ООН в 2011 году. При этом в эти цифры вошло не только физическое и сексуальное насилие, но и вербальное, психологическое. Причем не только в семье, а вообще, в жизни женщины. И вот эти данные опроса лоббисты вторжения в семью без тени сомнения переносят в 2019 год.

«И все это — и реальное насилие, и если вас в подворотне обозвали, — почему-то суммируется, и получается, что каждая пятая женщина подвергается в РФ насилию», — подчеркнула Мамиконян.

Петр Данилов ИА Красная Весна Мария Мамиконян в ОП РФ на круглом столе «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности»

Только лишь идеологемами засевшими в головах феминисток, ЛГБТ-активистов дело, конечно, не ограничивается. За законопроектом о СБН отчетливо видны коммерческие интересы НКО. Во-первых, как о том можно судить по целому ряду высказываний, определять степень насилия, профилактировать и предпринимать прочие меры будут специализирующиеся на помощи женщинам НКО, специалисты по гендерной идентичности и защитники прав секс-меньшинств. В ряду этих мер — курсы по управлению гневом для мужиков, которые поспорили с женой или, не дай бог, унизили взглядом мимо проходящую женщину, создание и содержание кризисных центров для жертв насилия. За все это и за многое другое должно будет заплатить государство, а также домашние тираны и маскулинные мужланы, не так смотрящие по сторонам.

Кроме того, СБН открывает широкие возможности для честного отъема собственности у мужчин. Ну и не стоит забывать о том, что в январе 2019 года было объявлено о старте проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017−2022 годы». В проекте в том числе идет речь о сотрудничестве российской стороны с представителями Совета Европы в сфере защиты женщин от домашнего насилия. Горячо поддержавшая инициативу посол ЕС по гендерным вопросам Мара Маринаки также сообщила, что ЕС на реализацию проекта в России выделит €500 тыс.

Обсуждая уже породившую острый общественный конфликт инициативу феминисток, невозможно обойти стороной угрозы, которые воспоследуют в случае принятия закона о семейно-бытовом насилии. Свою оценку данной новации дал доктор политических наук Владимир Павленко.

Петр Данилов ИА Красная Весна Владимир Павленко в ОП РФ на круглом столе «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности»

Политолог четко указал на то, что законопроект является ничем не прикрытой попыткой приватизировать государственные функции в пользу НКО, которые безусловно будут проводить в жизнь не общественные, а свои корпоративные интересы. Кроме того, он отметил деструктивный характер предлагаемого законопроекта, который создает двойные стандарты и тем самым дискредитирует власть в глазах граждан. А к тому же и резко усиливает коррупционную ёмкость правоохранительной системы.

Также, по мнению Павленко, в основании нынешней концепции устойчивого развития, которая как раз и включает в себя инструментарий по ограничению численности населения Земли, лежит ограничение рождаемости под видом планирования семьи, защита прав секс-меньшинств, гендерное равноправие. Восходит эта концепция к Римскому клубу, участники которого озаботились степенью воздействия человека на природу.

Именно в рамках клуба в 1972 году впервые была названа причина грозящего планете перенаселения, ею стал значительно снизившийся уровень смертности. Тогда же для преодоления возникшего дисбаланса было предложено либо снизить темпы прироста населения, либо позволить уровню смертности снова возрасти.

«Доклад был издан в пяти млн экземпляров и распространён в двадцати странах мира, включая СССР. Потому что в нём была изложена дорожная карта принудительных глобальных перемен. Это программный документ с концепцией будущего, который уже более полстолетия конкретизируется десятками других документов, большая часть из которых разработана под эгидой ОНН в сотрудничестве с Социнтерном. Это конкретный план замены семьи традиционной на нетрадиционную, путём пропаганды всяких пороков с целью депопуляции. Это генеральный тренд глобальной политики. Поэтому правильный ответ на вопрос, когда прекратится поставленное на поток производство подобных законопроектов, состоит из двух пунктов. Тогда, когда будет восстановлен приоритет национальных законов над так называемым международным правом, и когда Россия перестанет брать на себя обязательства, решения по которым приняты на глобальном уровне», — подчеркнул политолог.

Развил и придал современное звучание озвученным политологом тезисам другой участник публичных слушаний журналист Максим Карев. Он поделился результатами своего исследования, которые позволяют по-иному взглянуть на лоббистов закона о профилактике семейно-бытового насилия.

Петр Данилов ИА Красная Весна Максим Карев в ОП РФ на круглом столе «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности»

В частности, исследователь остановился на биографиях создательниц интернет-проекта «Насилию.нет» Анны Ривиной, Алены Поповой и Мари Давтян, которые лоббируют принятие закона о семейно-бытовом насилии.

Обратившись лишь к отрытым источникам, Карев выяснил, что Ривина и Давтян — сотрудники Консорциума женских неправительственных объединений (КЖНО), зонтичной организации, борющейся за права женщин в РФ и созданной при непосредственном участии США. Среди спонсоров КЖНО: Российский фонд правовых реформ, USAID, фонд Макартуров, фонд Форда, институт «Открытое Общество» Сороса, Канадский фонд поддержки российских женщин, IREX и д.

Первоначально КЖНО спонсировался USAID и фондом Евразия (дочка USAID). В 1995−97 гг. более 50% средств, поступающих российским феминисткам из фонда Форда, фонда Макартуров и USAID, направлялись через 3 основных организации в Москве: Московский центр гендерных исследований (МЦГИ), Информационный центр независимого женского форума и КЖНО. За всё время фонд Макартуров предоставил МЦГИ (входит в состав КЖНО) $1,2 млн.

С 2001 по 2013 гг. в совет директоров фонда входила Д. Горелик, одна из самых влиятельных женщин в США, входящая в ближний круг четы Клинтон и по долгу службы плотно вписанная в разведсообщество США.

Первым координатором КЖНО в России стала правозащитница из США Мартина Ванденберг. Она же является членом попечительского совета кризисного центра «АННА», возглавляемого Мариной Писклаковой-Паркер. «АННА» — член КЖНО. Сотрудники «АННЫ» приняли непосредственное участие в разработке законопроекта о СБН и распространении мифа о «14 тысячах женщин, гибнущих от рук мужей ежегодно».

С 1997 г. центр «АННА» финансировалась фондом Форда (перечислил свыше $2 млн). Специалистам хорошо известно о прочной связи фонда Форда с американскими спецслужбами. В 2016 г. «АННА» была признана иностранным агентом.

Исследователь также отметил активное участие Поповой и Ривиной в «болотных» протестах 2012 г. А, как явствует из показаний Юрия Аймалетдинова, которые он дал по делу осуждённых за организацию массовых беспорядков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, Анна Ривина проходила стажировку в лагерях в Литве, в которых обучали методам проведения «цветных революций» и взятия власти. А также была каналом передачи денег из-за рубежа помощнику Удальцова — Константину Лебедеву.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Анна Ривина

В свете описанных политологом Владимиром Павленко проводимых под эгидой ООН программ по сокращению населения планеты и представленного Максимом Каревым на суд общественности бэкграунда российских поборниц гендерных прав, уже не остаётся никаких сомнений в истинных намерениях лоббистов СБН. Не так ли?

В заключение отмечу, что проводники чужеродной воли и чуждых нам ценностей вновь навязывают обществу правила, подрывающие семью и взрывающие и без того непростые отношения между мужчинами и женщинами. Никак иначе стремление законодательно оформить желания радикальных феминисток, ЛГБТ сообществ и НКО диктовать нам нормы поведения — невозможно.

Подрываются не только основы и без того неэффективной демографической государственной политики, но и сохраняющееся после правительственных реформ последних лет подобие социального мира. Под предлогом защиты слабых, нашему якобы суверенному государству вновь диктуются нормы, бьющие по дееспособности этого самого государства.

Тем более удивительно узнавать, что в данном процессе активно участвуют российские парламентарии — от рядового депутата до, страшно подумать, главы Совфеда Валентины Матвиенко и её зама — сенатора Кареловой. А у ж им ли не знать о том, что российское законодательство в данной сфере является не только одним из самых демократичных, но и передовых и эффективных. Вместо того, чтобы проанализировать правоприменительную практику и внести законодательные коррективы, парламентарии то ли под давлением соответствующего мирового и отечественного лобби, либо в силу иной заинтересованности, стремятся поучаствовать в очередной авантюре.