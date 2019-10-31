Британская психологическая драма вокруг Брексита продолжается. В середине октября 2019 года британское правительство и Европейский союз достигли соглашения по Брекситу, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог протолкнуть это соглашение через парламент, чтобы страна могла покинуть ЕС 31 октября. По этой причине лидеры ЕС предоставили Великобритании ещё три месяца, продлив процедуру Брексита до 31 января. Великобритания также планирует провести 12 декабря парламентские выборы, которые могут помочь стране выйти из возникшего тупика, пишет бывший британский губернатор Гонконга Крис Паттен в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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Джонсон заключил соглашение с ЕС, частично отказавшись от своей прежней позиции. Джонсон согласился на установление таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Также британский премьер-министр согласился на менее выгодные условия, по сравнению с теми, которые вошли в соглашение по Брекситу, предложенное бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Соглашению по Брекситу ещё предстоит преодолеть ряд парламентских барьеров, при этом одним из самых серьёзных препятствий могут стать предстоящие выборы. Тем не менее в ближайшее время мы увидим, насколько выгодным или провальным окажется Брексит.

Встреча бывшего премьер-министра Терезы Мэй с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. 2017

Но, возможно, мне следует уточнить фразу «в ближайшее время». Ожидается, что после Брексита первые несколько лет Великобритания окажется в экономически сложных условиях, поэтому сторонники Брексита могут заявить, что нам стоит подождать с выводами. Один из британских министров даже заявил, что мы сможет полностью оценить все последствия Брексита только через 50 лет.

Бывший премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан в начале 1960-х годов пришёл к выводу, что стране нужно присоединиться к тогдашнему европейскому общему рынку, чтобы обратить вспять системный долгосрочный экономический спад. В период между 1951 и 1973 годами Британия занимала последнее место среди стран ОЭСР, при этом средние темпы роста составляли всего 2,7% в год. Экономика Японии росла быстрее всех, увеличиваясь в среднем на 9,5% в год, в то время как темпы роста Германии, Франции и Италии составили 5% и выше.

Британские политики ломали голову, задавая себе вопрос: что пошло не так? Лондон принял собственную версию французского централизованного планирования. Мы инвестировали в строительство новых больниц и дорог, а также закрыли убыточные железнодорожные линии. Однако каждый раз мы вновь и вновь возвращались к необходимости присоединения к новой европейской группе, к которой мы изначально относились с презрением.

Другой консервативный премьер-министр Великобритании Эдвард Хит в конечном итоге присоединился к европейскому проекту в 1973 году после смерти бывшего президента Франции Шарля де Голля, который всегда был заядлым противником членства Великобритании. Начиная с 1973 года и до 2016 года, когда состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС, британская экономика росла быстрее, чем экономика Германии, Франции и Италии. А после реального запуска единого рынка в 1992 году — одного из величайших достижений бывшего британского премьер-министр Маргарет Тэтчер — Великобритания добилась гораздо больших результатов, чем её традиционные конкуренты, по крайней мере до 2016 года.

Маргарет и Денис Тэтчер с визитом в Северной Ирландии в конце 1982 года

Конечно, существовали и другие факторы, включая профсоюзные реформы Тэтчер, которые способствовали успеху Великобритании. Но суть заключалась в том, что до вступления в ЕС Великобритания испытывала экономический спад, а после вступления в ЕС произошло резкое улучшение ситуации. Более того, Великобритания добилась успеха, опираясь на собственные условия: страна не присоединилась к евро, продвигала свободную торговлю и инициировала расширение ЕС в Центральной и Восточной Европе.

Что ждёт Великобританию после заключения сделки, которую предложил Джонсон? Крайне показательным является то, что канцлер казначейства Саджид Джавид отказался дать оценку последствий нового соглашения по Брекситу. В конце концов, почему Великобритании будет лучше за пределами крупного европейского рынка, чем внутри него? Зачем нам самостоятельно заключать более крупные и выгодные торговые сделки с другими странами, если мы может делать то же самое, являясь частью рынка, который почти в десять раз больше британского рынка? Некоторые оптимисты полагают, что Великобритания сможет взять штурмом мир, превратившись в «Сингапур на Темзе». Но они игнорируют тот факт, что отмена экологических норм и пересмотр стандартов в сфере безопасности, а также прав работников могут привести к негативным политическим последствиям для Консервативной партии.

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Если предположить, что Великобритания откажется от условий соглашения Джонсона, то до конца 2020 года она должна будет заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, при этом правительство, по-видимому, рассматривает существующее соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС в качестве наиболее предпочтительной модели. Однако оценка будущих экономических показателей Великобритании показала, что подобный вариант занимает второе место в списке худших сценариев, после выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Petr Kratochvil Фунт Стерлингов

Более того, страна станет беднее. Согласно оценкам экономических аналитических центров, на которые часто ссылаются в британском правительстве, мы, похоже, уже стали беднее на 2,5% по сравнению с периодом до запуска процедуры Брексита. Странно, что страна хочет стать менее процветающей и менее влиятельной в мире. Кто-то говорит, что это не имеет значения. Но давайте задумаемся о том, что произойдёт, когда у нас окажется меньше денег на поддержку деятельности страны и её отдельных граждан? Обещания и прогнозы, связанные с Брекситом, скоро столкнутся с реальностью. Когда это произойдёт, я не хотел бы оказаться на месте сторонников Брексита.