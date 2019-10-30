Накануне, 29 октября, отмечалась пусть и не круглая, но тем не менее рубежная дата — созданная по инициативе Министерства обороны России и лично Сергея Шойгу массовая молодежная патриотическая организация «Юнармия» отмечала четырехлетие с момента своего основания. За прошедшие годы было немало сделано для популяризации движения среди российской молодежи — школьников и подростков в первую очередь. «Юнармия» в короткий срок смогла стать не просто одной из самых массовых молодежных организаций страны, она также смогла выработать и предложить молодежи понятные и адекватные ей ценностные установки, в основе которых лежит безусловная любовь к Родине, уважение к ее истории и достижениям, чувство товарищества и взаимовыручки, а также готовность к службе в вооруженных силах.

Yunarmy.ru «Юнармии» – 4 года: как Шойгу объединяет молодых патриотов

«Юнармия» сейчас насчитывает в своих рядах более 300 тысяч человек актива, движение охватывает все регионы страны. Потребность в такой организации, которая прививала бы своим активистам чувство гражданской ответственности, дисциплины, умение слаженно работать в команде, ощущалась в молодежной среде всегда.

Не будет большим преувеличением сказать, что в последовавшие после развала Советского Союза годы моральные ориентиры и система работы с молодежью были попросту сломаны под лозунгами тотальной «деидеологизации». В момент, когда государство и общество — причем не только у нас, но и во всём мире — входило в эпоху всеобщей информатизации и бурного развития телекоммуникационных и интернет-технологий, молодежь оказывалась под мощнейшим прессингом. И дело даже не только в пресловутой проблеме засилия культа потребительства или насилия в компьютерных играх.

Yunarmy.ru «Юнармии» – 4 года: как Шойгу объединяет молодых патриотов

Проблема коренилась в стремительной атомизации общества, снижении порога чувствительности по отношению к продвигаемым из-за рубежа идеологическим и историческим трактовкам. Неудивительно, что инициатором создания «Юнармии» стало Министерство обороны и лично руководитель ведомства Сергей Шойгу. Именно они осознали в какой-то момент всю важность «перехвата повестки» в молодежной среде, необходимость работать на опережение, формировать привлекательный образ не только и не столько вооруженных сил, сколько России в целом, нашей общей ценностной базы и исторического прошлого.

«Когда мы встречались с детьми, когда мы участвовали в масштабных и красивейших мероприятиях, я видела, как дети по-настоящему прониклись идеей патриотизма, — вспоминает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая вместе с «Юнармией» реализует сразу несколько проектов и даже входит в центральный штаб движения. — Ведь, как говорят, сколько раз ни говори «сахар», слаще не станет. Здесь то же самое: сколько раз ни говори «патриотизм», его не прибавится. Но это возможно было сделать только личным примером».

При этом создание и поддержка молодежных патриотических организаций является общемировой практикой. Тут и скаутское движение в Соединенных Штатах, и Союз харцеров в Польше. Во многих европейских странах, во Франции и Великобритании в частности, имеется целая сеть военно-патриотических организаций, которые активно сотрудничают с вооруженными силами своих стран и в соответствующем духе воспитывают своих ребят. Более того — в этих организациях имеется даже некий налет элитарности и закрытости — чего нет, к примеру, в российской «Юнармии», которая максимально открыта и демократична.

Yunarmy.ru Юнармейцы

Организация выполняет важную функцию формирования системы здорового и продуктивного досуга молодежи в противовес уходу всей активности подростков в «виртуальное пространство» со всеми сопутствующими минусами и возникающими проблемами. В данном случае не следует впадать в ханжество и говорить о том, что Сеть — это безусловное зло. Однако, даже не будучи экспертом по онлайн-коммуникациям, становится ясно, что то общение, которое предлагается молодым людям на платформах соцсетей, является эрзацем. Социальные связи, создаваемые в Сети, более нестабильные, рыхлые и недолговечные, нежели нарабатываемые контакты в результате живого общения. «Юнармия» дает возможность позитивной социализации и продуктивного творчества в среде сверстников, при этом предлагая им целый набор творческих возможностей и создавая задел навыков для самостоятельного творчества и саморазвития.

Шойгу, выступая в 2015 году инициатором создания «Юнармии», по сути, сильно расширил рамки понятия «защитника Отечества». Настоящий защитник Родины должен воспитываться с раннего возраста, быть всесторонне развитым человеком, готовым не только на воинские свершения, но и на работу по трудным научным, учебным и организационным направлениям — в том числе и в гражданской жизни. Свое четырёхлетие «Юнармия» встретила в процессе становления и активного развития именно в качестве такой системной интегрирующей силы на поле патриотического и общегражданского воспитания российской молодежи.