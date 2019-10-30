Итак, японцы, включенные в «пилотный тур» на российские южные Курилы, со второго раза все же высадились на острова, которые считают «своими». Несмотря на соответствующие запросы в МИД РФ, так и не сообщается, на каких условиях совершена эта высадка. Дается лишь понять, что совместная хозяйственная деятельность, включая туризм на острова, «не должна нарушать юридические позиции обеих стран».

Иван Шилов ИА REGNUM

При отсутствии разъяснений компетентных российских органов остается предположить, что японским гражданам предоставлена возможность посещать Курильские острова, на которые открыто претендует японское правительство, без оформления обязательных по российскому законодательству при въезде на территорию нашей страны виз. Тем самым, получается, соблюдена японская «юридическая позиция» о непризнании суверенитета РФ на этих территориях.

Тем, кто не знает или сомневается, в чем состоит эта позиция, напомним недавнее заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ в высшем законодательном органе страны — парламенте. «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», — заявил глава японского правительства.

Коль так, похоже, японцам удалось настоять на весьма серьезной уступке Москвы, ставящей, скажем прямо, под сомнение полный суверенитет нашей страны над южными Курилами. Хотелось бы ошибиться, но в условиях, когда опровержения такого допущения нет, остается считать, что японцы прибыли на Кунашир и Итуруп как «хозяева» этих территорий.

Ёсихидэ Суга

О том, что в Токио рассматривают подобный десант на «свои» острова отнюдь не как обычный туризм для ознакомления с достопримечательностями, свидетельствует включение в группу посетителей правительственных чиновников, а также официальное заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга о целях «пилотного тура».

«Нынешняя пилотная поездка, — сказал он, — должна выявить будущие задачи на этом направлении. Нужно, чтобы она привела к разработке полномасштабных туристических проектов». Включая туризм в «совместную хозяйственную деятельность» на южных Курилах, Суга не скрывает, что «хотелось бы работать над их (проектов СХД) конкретизацией с тем, чтобы это привело к решению территориального вопроса и заключению мирного договора с Россией». А как следует из вышеприведенного официального заявления премьер-министра Абэ, под «решением территориального вопроса» в Токио понимают не что иное, как признание Россией суверенитета Японии над всеми южными Курилами. А не только над Малой Курильской грядой (Шикотан и Хабомаи), как пытаются нас убеждать некоторые политики и политологи.

Надо отдать должное японским политикам. Их позиция тверда и бескомпромиссна. Генсек Суга не раз подтверждал, что Япония сохраняет свой подход к ведению «совместной экономической деятельности» с Россией на «северных территориях». «Мы твердо намерены настаивать на своих идеях», — заявляет официальный представитель правительства Японии. Отсюда следует, что линия на тесное увязывание возможного экономического сотрудничества на Курилах с политическими претензиями Токио на эти территории будет сохранена, и никаких изменений ожидать не приходится.

Российские же власти не разъясняют доходчиво свои цели при настаивании на СХД на Курилах, что порождает всевозможные слухи и подозрения. А вот японцы не стесняются резать, что называется «правду-матку». Они давно озвучили и даже пропагандируют среди нашего населения свой подход к «совместной хозяйственной деятельности» на русских Курилах.

Liangtai Lin Базальтовые колонны, остров Кунашир

Не так давно японская газета «Санкэйсимбун» писала: «Поскольку Хабомаи и Шикотан станут японскими, японцы смогут там жить и вести экономическую, а также культурную деятельность. Кунашир и Итуруп будут находиться под российским суверенитетом, и можно будет разработать систему для того, чтобы признать здесь особый статус Японии, необходимый для экономической деятельности. Можно заключить специальное соглашение».

Речь идет о том, что Москва должна будет предоставить японским гражданам для работы на Кунашире и Итурупе «особую», отличную от российской «законодательную систему». То есть, дабы не признавать японскими властями и японскими гражданами принадлежность этих островов России, Токио требует введения для них вопреки Конституции РФ и законодательной системе нашей страны «экстерриториальности». А именно непризнания российских законов на «временно оккупированных японских территориях». Напомним, что с 2009 года на всех российских южнокурильских островах обе палаты японского парламента объявили «суверенитет Японии». А правительство и парламент России, лишь пожурив тогда японских законодателей за вызывающее и оскорбительное поведение, никаких серьезных мер воздействия не приняли и так и живут с дальневосточной соседкой при «японском суверенитете» на Курилах, да еще и ведут переговоры о принадлежности законно принадлежащих России территорий.

Ну, а японцы без стеснения упрямо гнут свою линию, уповая на будущую «японизацию» Курил: «Японцы будут ездить на Итуруп и Кунашир, и не исключается возможность того, что в будущем за счет японизации этих островов они станут японскими, о чём будет подписано соглашение с Россией».

Не приходится сомневаться, что именно так рассматривают в Токио начавшийся «пилотный тур» на пока еще наши Курилы.