Лидер правой итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини вновь заявил о себе на политической арене. Ранее лидер «Лиги Севера» исчез из политического поля зрения после того, как попытался организовать новые парламентские выборы в августе 2019 года на фоне распада итальянского правительства и не смог одержать на них победу. Триумф, достигнутый партией Сальвини на местных выборах в воскресенье, 27 октября, указывает на то, что он готов вернуться, пишет журналист Фердинандо Джульяно в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Читайте также: The Hill: США играют в опасную игру в киберпространстве

Итальянская правая коалиция, в которую вошли «Лига Севера», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия», завоевала победу на выборах в небольшом центральном регионе Умбрия, который традиционно считался оплотом левых политических сил. Череда местных скандалов помогла правой коалиции завоевать беспрецедентную победу. Результаты прошедших выборов — это предупредительный выстрел для правящей итальянской коалиции, состоящей из Демократической партии и «Движения пять звёзд» Луиджи Ди Майо. Результаты выборов в Умбрии также показали, что Сальвини остаётся чрезвычайно популярным политиком среди избирателей.

Quirinale.it Луиджи Ди Майо (в центре)

В течение последних двух месяцев левые центристы и их популистские партнёры по правящей коалиции из «Движения пять звёзд» непрестанно заверяли международных инвесторов в том, что Италия не заинтересована в развязывании конфликта с Европейским союзом, чего ранее добивался Сальвини, не говоря уже об отказе от единой валюты. Сдержанный бюджет позволил сократить расходы по займам страны, повысив доходность 10-летних облигаций до 1%. Однако обеим сторонам не удалось достигнуть понимания с электоратом, поскольку бюджет также предусматривал увеличение налогов и новые административные обязательства.

Большую часть своего времени в правительстве Демократическая партия и «Движение пять звёзд» потратили на непрестанные споры между собой. Итальянские избиратели пытались понять, к чему это в конечном итоге может привести. Возникшие разногласия в правящей коалиции ободрили Сальвини после событий трудного лета. Лидер «Лиги Севера» обесточил предыдущее коалиционное правительство, разорвав альянс с «Движением пять звёзд», надеясь на проведение досрочных парламентских выборов. Однако оппоненты Сальвини переиграли его. Рейтинг Сальвини ушёл в пике.

С тех пор Сальвини провёл перегруппировку сил, восстановив альянс со своими бывшими партнёрами из партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони и крайне правой партии «Братья Италии», после чего подверг критике решение нового правительства о повышении налогов. Это позволило «Лиге Севера» повысить свой рейтинг примерно до 33%, согласно результатам опросов общественного мнения. Теперь правоцентристские партии взяли курс на достижение абсолютного большинства на любых последующих выборах.

«Желто-красная» коалиция из «Движения пять звёзд» и Демократической партии всегда вызвала немало вопросов. Обе стороны в течение многих лет не переставали обмениваться оскорблениями. Разногласия между двумя партиями особенно обострились после того, как «Движение пять звёзд» сформировало коалицию с «Лигой Севера». Лучше бы они позволили Сальвини одержать победу на предыдущих выборах. В этом случае Сальвини столкнулся бы с настоящими испытаниями, связанными с единоличным правлением.

Здание парламента Италии

«Лиге Севера» пришлось бы отказаться от неопределённости в отношении членства Италии в евро — неопределённости, которой Сальвини мог пользоваться, пока «Лига Севера» оставалась партнёром «Движения пять звёзд» по правящей коалиции. Тем временем Демократическая и другие партии выиграли бы время для создания надёжной оппозиционной альтернативы.

Читайте также: Bloomberg: геополитическое будущее ЕС вызывает обеспокоенность

«Движению пяти звёзд» и Демократической партии в будущем предстоит преодолеть немало сложностей. Луиджи Ди Майо столкнулся с чередой внутрипартийных восстаний после того, как «Движение пяти звёзд» опустилось в Умбрии ниже отметки в 10%. Лидер Демократической партии Никола Зингаретти столкнулся с аналогичными проблемами, источником которых стал его предшественник Маттео Ренци, который создал собственную центристскую партию и может в конечном итоге дестабилизировать правительство. Страх перед Сальвини объединяет правящую коалиции, однако этого недостаточно для того, чтобы правительство могло выработать единую программу действий.

Италии удалось найти краткосрочный ответ на проблему нестабильности рынка, создав коалиционное правительство, однако она до сих пор нуждается в долгосрочном ответе. Медленные темпы роста экономики, высокий уровень государственного долга и крайне неопределённая политика доставят Риму ещё немало проблем.