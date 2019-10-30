Имя Павла Грудинина больше года не сходит с федеральной медиаповестки. Заняв по числу голосов второе место на президентских выборах, пусть и существенно уступив победителю — Владимиру Путину, он привлёк внимание и ко всей своей последующей деятельности. В конце октября 2019 года Грудинин, проиграв судебный спор на 1 млрд рублей, заявил, что таких денег у него нет. Аналитики предположили, что этот проигрыш может негативно отразиться на его предпринимательской деятельности. ИА REGNUM решило проанализировать судебные баталии, что развернулись вокруг Грудинина в последнее время, и те активы, что ещё остались лично у него, и обнаружили интересный факт. Бизнесмен в июне 2019 года создал две новые фирмы, стоимость его долей в которых превышает проигранный миллиард.

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Грудинин

Суд на миллиарды

29 октября 2019 года Арбитражный суд Московской области, куда с апелляционной жалобой обратились акционеры совхоза, частично удовлетворил их иск. С Павла Грудинина был взыскан 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей убытков вместо 2 093 793 000 рублей, которые изначально запрашивались. При этом в запрашиваемой сумме 1 095 499 000 рублей фигурировали в качестве реального ущерба, а 998 294 000 рублей — в качестве упущенной выгоды. На стороне истцов выступила и бывшая супруга бизнесмена — Ирина Грудинина.

Цитата из видео «Ирина Грудинина впервые после развода рассказала, что будет делать дальше» (Телеканал 360) Бывшая супруга Павла Грудинина — Ирина Грудинина

Спор касался двух крупных земельных массивов общей площадью 18 га, которые в 2008 году были внесены совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» (год назад — в сентябре 2018 года было принято решение о ликвидации общества). Ответчиком по делу выступал только Грудинин — как директор, который принимал решение о передаче земель. Истцы заявляли, что тот «скрыл факт своей заинтересованности при совершении указанной сделки», и указывали на то, что рыночная цена земель в 37 раз была выше той номинальной цены за долю, что получена была в создаваемом ООО, и в 18 раз выше всего уставного капитала новорожденной компании. Ответчик же настаивал на том, что решение о передаче принималось на общем собрании акционеров, да и срок исковой давности истёк. Суд тогда указал, что рыночная цена участков выросла после манипуляций, связанных с внесением их в уставный капитал, — сменилась категория, что повлияло и на кадастровую стоимость. Также судья отметил, что после принятия решения о ликвидации на баланс совхоза вернулся один из наделов, оценённый в 1 037 397 000 рублей. Второй участок к тому времени уже был продан и застроен. В феврале 2019 года для первой инстанции весомее оказались аргументы ответчика, и в удовлетворении иска было отказано.

Спустя несколько месяцев в апелляции истцы смогли оспорить вердикт. Мотивировки суда пока неизвестны, так как решение ещё не изготовлено и может быть обжаловано.

Между тем в рамках другого иска акционеров совхоза, где ответчиком, помимо Грудинина, было «дочернее» ООО и ряд физлиц, связанных с компаниями, в марте 2018 года суд признал «недействительным учредительный договор ООО «ТТ Девелопмент» от 19.08.2008 года», а также сделки по внесению совхозом в его уставный капитал двух участков. Тогда же выяснилось, что сделка не одобрена акционерами совхоза и прошла лишь с одобрения некоего наблюдательного совета ЗАО, у которого таких полномочий не было. Не в пользу участия в создании новой компании говорили и бухгалтерские документы совхоза, из которых следовало, что «ЗАО «Совхоз им. Ленина» в период с 2013 по 2016 год не получало каких-либо доходов от участия в других организациях».

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В ходе того спора также был обнародован и тот факт, что в состав участников (владельцев) ООО на этапе создания вошёл сам Грудинин и ещё один член наблюдательного совета совхоза Владимир Свиридовский, «являющиеся сторонами и выгодоприобретателями учредительного договора от 19.08.2008 года, что, безусловно, свидетельствует о заинтересованности указанных лиц в совершении оспариваемых истцами сделок». На сегодня в ЕГРЮЛ единственным участником ликвидируемого ООО числится лишь совхоз, но был промежуток, когда в состав входили не только Павел, но и Антон Грудинин. В августе 2018 года появилась запись, что Владимир,Екатерина Свиридовские,Александр Федоров, Павел и Антон Грудинины больше не являются участниками общества.

Sovhozlenina.ru Посёлок совхоза имени Ленина

Возможно, в апелляционной инстанции акционеры на решении 2018 года и обосновали свои требования о многомиллиардном убытке. Теперь Грудинин, если не оспорит вердикт, обязан будет выплатить более 1 млрд рублей.

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Миллиарды не колобок, по сусекам не наскребёшь. Сам Грудинин уже высказался на этот счёт. В комментарии журналу Forbes он заявил, что «ни миллиарда, ни ста миллионов» у него нет. Тогда же он предположил, что главная цель этого судебного спора — это его доля акций совхоза. В нём, напомним, бизнесмену принадлежат порядка 43%.

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Дела судебные

Проигранный спор у экс-кандидата в президенты не единственный, где он фигурирует в какой-либо роли. К примеру, 26 ноября 2019 года московский арбитраж планирует рассмотреть иск Ирины Грудининой, Владимира и Любови Потаповых к ЦБ РФ и совхозу. Грудинин хоть и выступает третьим лицом, но как крупнейший акционер также может «пострадать», если иск удовлетворят. Ведь требование иска — это «признание недействительным дополнительного выпуска акций и решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций», а, как известно, при размещении дополнительных акций акционерных обществ доли владельцев могут измениться. Пока не ясно, о каком довыпуске идёт речь, и подробности спора неизвестны, но слушания уже несколько раз откладывались.

В том же суде 28 ноября должны начать рассмотрение иска Дмитрия Ерошкина к Павлу Грудинину и ООО «Универсальная финансовая компания» (покупателю акций) «о переводе прав и обязанностей покупателя акций». Совхоз в дело привлечён третьим лицом, что даёт основание предполагать, что спор касается именно его акций.

А 6 ноября в арбитраж Московской области по иску ООО «Универсальная финансовая компания» пригласят уже Антона, Дарью,Александру Грудининых и Александра Федорова. Спор также касается акций совхоза, но подробности пока неизвестны. Достоверно известно лишь то, что истец с октября 2018 года находится в стадии ликвидации, его участники — международная коммерческая компания «Бонтро Лтд» (Белиз) и Сергей Хмельницкий.

AlexChirkin Митинг 12 июня в поддержку ЗАО «Совхоз им. Ленина»

Помимо этого, Ирина Грудинина (третье лицо в деле) на предварительном заседании заявила, что «имеет подозрения о проведении собрания с нарушением, и в случае если в протоколе от 2019 года фигурируют два участника (один из которых прекратил свою деятельность в 2018 г.), то будет настаивать на оставлении искового заявления без рассмотрения».

В ворохе судебных споров не лишним будет вспомнить и о решении суда от октября 2018 года, по которому признана «недействительной сделка по внесению ЗАО «Совхоз имени Ленина» в уставный капитал ЗАО «Каширский молл» (ИНН 5 003 069 521) земельного участка с кадастровым номером 50:21:040112:658 общей площадью 33 390 кв. м». Следующим шагом вполне может стать иск акционеров совхоза по аналогии с тем, что фигурировал в проигранном споре на 1 млрд рублей. Тем более по ЗАО решение в мае 2019 года устоялось в вышестоящей инстанции.

Личные активы Грудинина

Если говорить о тех компаниях, где учредитель — лично Павел Грудинин, то, согласно выписке ЕГРЮЛ, таковых три. Первая — это ООО «Таир», учрежденное 26 февраля 2007 года в посёлке Совхоз им. Ленина Московской области для предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Директор и владелец доли в 50% — Ирина Грудинина, два других совладельца с долями по 25% — Павел и Артём Грудинины.

Вторая компания — это московское ООО «Центр-инвест». Компания учреждена 28 июня 2019 года для «деятельности головных офисов». Её директор — Павел Грудинин, владеющий также долей в 28,26%, оцениваемой в 532 006 055,51 рубля. Также в числе совладельцев — Александр Федоров (доля 26,09%), Екатерина Свиридовская (21,74%), Людмила Ефимова (19,56%), Владимир Свиридовский — 4,35%. Уставный капитал компании — 1 882 540 890 рублей.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

И, наконец, третья компания, в собственниках которой отметился Грудинин, — это московская «Альфа». Компания также учреждена 28 июня 2019 года с абсолютно тем же составом владельцев и директором, и теми же целями, что и вторая. Даже уставный капитал у «Альфы» идентичен, как и доля Грудинина.

Не лишним будет напомнить, что по закону об обществах с ограниченной ответственностью «оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами».

Таким образом, как минимум 1,064 млрд рублей у Павла Грудинина в активе есть — на случай, если придётся рассчитываться за проигранный иск.