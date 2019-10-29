Только государственная доля в стратегических компаниях и предприятиях России позволяет сегодня окончательно не развалить страну, сохранить хоть какую-то социальную ответственность устройства, называемого государством, и влияние власти на развитие страны. Сама по себе приватизация приносит бюджету одноразовый доход, который во все последующие за ней годы снижается вместе с уменьшением дивидендов, которые должны поступать в бюджет от доли государства в предприятиях. Снижается и возможность государства, влиять на те или иные планы по развитию предприятия и его деятельности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Куда смотрит господин и товарищ Кудрин?

Бизнес, как и капитализм, по сути своей не является социально-ответственным, — кроме прибыли и минимизации в этой связи расходов, бизнесу по большому счету всё равно, куда идёт страна, с кем она идет, кто в ней живет, сколько детей рождается. Правда, безразлично это бизнесу ровно до тех пор, пока он не сталкивается с кадровыми, технологическими трудностями, поглощением его более сильными, — вот тогда бизнес начинает указывать на существующие в стране проблемы, обвиняя и требуя решений от государства.

В начале 90-х годов ваучеризация или приватизация по-чубайсовски распылила большую часть активов России, что сначала позволило, порою, за очень недорого — за пакет с бутылкой водки и палкой колбасы, заполучить в частную собственность колхозы и заводы российским «инвесторам». Слово «инвесторы» беру в кавычки, потому как оно подразумевает инвестиции при покупке, но никак не скупку акций у нищих работников предприятий, которым не выплачивали заработную плату, из-за чего, собственно, они и готовы были отдать свои акции за колбасу. Позже и не все «инвесторы» оказались у дел. Их также скупали — уже более сильные, через заёмные деньги, скупку тех же акций у более мелких акционеров, и создаваемые какие-либо трудности. Теперь наступает новый период.

Господин Кудрин — «смотрящий» в России за правильностью расходования госсредств и господин Силуанов практически в один голос требуют продолжить банкет — раздербанить остатки госсобственности, что ещё больше породит неразбериху и погубит остатки социальной политики.

Причем уже сложно сказать, кто первый, проанализировав бюджетную устойчивость России к мировым экономическим встряскам, предложил продолжить процесс приватизации — МВФ или Кудрин с Силуановым. То ли наши «гардемарины» подсказали Вашингтону, то ли им подпел Вашингтон. Но факт — в ходе своего визита в Вашингтон, где недавно проходила ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка, наш министр финансов в ответ на замечание о скромных планах России по приватизации в ближайшие 3 года, пообещал дать поручение Минэкономразвитию разработать более нескромный план приватизации. Причём сделал он это незамедлительно — сразу же по возвращении в Россию.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов и не скрывает, что бюджет сейчас не нуждается в каких-то дополнительных мерах по его наполнению, и приватизация нужна вовсе не столько для получения доходов, сколько в принципе для того, чтобы избавиться от участия государства, называя это структурными реформами.

Между тем Силуанов, видимо, забывает, что ещё в 2016 году Владимир Путин на одном из совещаний, посвящённом приватизации, заявлял о том, что потенциальные покупатели госактивов обязаны быть зарегистрированы в российской юрисдикции, так же как недопустимы серые схемы и вывод активов в оффшоры, а также, что у новых собственников должны иметься четкие планы развития и деньги на это развитие. Поэтому, выдав обещания американским инвесторам, Силуанов, по сути, выступил против Путина. Или американские инвесторы, предлагая расширить приватизацию, беспокоились о наших российских инвесторах и нашей экономике? Сомневаюсь! Или это такой ход конем — в пользу российских инвесторов? Тоже сомневаюсь! Но почему же вдруг именно сейчас так активизировался Минфин в этом вопросе?

В ходе вышеобозначенной встречи в Вашингтоне Силуанов заявлял о необходимости пересмотра ранее принятых «Большой двадцаткой» решениях, мол, институт ВТО работает плохо, динамика роста экономики падает во всем мире. Ну так зачем же тогда глава российского Минфина, отдавая себе отчёт в том, что всё, что было сделано раньше, не привело к росту, а привело только к кризису, причём который будет более продолжительным в отличие ото всех прежних, вместе взятых?

Во-первых, чтобы было всё так, как хочет США, мешает действующая власть, об этом неустанно говорили и продолжают говорить на различных международных встречах. Поэтому Силуанов старается подложить кризис под власть. Во-вторых, не секрет, покупки лучше совершать во время кризиса, когда цены невысокие. Но, опять же, Россия сейчас не нуждается в дополнительных доходах — необходимости устраивать распродажи — нет! Но сейчас очень удобно покупать нефтяные госактивы, ведь нефть в цене не растёт, наоборот снижается. Даже если сейчас их продадут в пользу российских «олигархов», как то пророчат некоторые эксерты, то ничто не мешает потом глобальным корпорациям поставить их в условия, при которых они будут вынуждены «сдать» эти активы.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Совершенно очевидно, наш финансовый «гардемарин» Силуанов не для страны старается! Ни все прежние, соответственно, ни сегодняшние приватизации не приведут к росту экономики в стране. Они приведут лишь к тому, что озвучил в ходе Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) глава Правительства Дмитрий Медведев и о чём мечтает Герман Греф — к дистанционному управлению Россией извне, в котором подразумевается исключение политической воли. И войне элит, которую предрекают Путину в ближайшее время отдельные эксперты, — в этой схеме места не будет! Потому как при таком раскладе событий не будет места самим российским элитам!

Напомним, в ходе заседания КСИИ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство пока не может быть сторонним наблюдателем за экономикой страны. Герман Греф тоже довольно часто высказывается о выстраивании такой схемы работы Сбербанка, при которой не будет необходимости заниматься его управлением, мол, система будет работать сама по себе.

Как и не планирует США вместе Антоном Силуановым и Алексеем Кудриным создавать в России новые предприятия в пользу роста нашей экономики, а лишь готовы пользоваться готовыми ресурсными предприятиями, так и оцифровывать российскую экономику, очевидно — для внешнего управления, они готовы только за наш же счёт.

Нет сомнения, что в те планы по приватизации, которые готовит Минэкономразвития по поручению Силуанова, войдут компании и предприятия энергетической и нефтяной сфер, а также финансово-кредитные учреждения. Ведь именно эти сферы — основные, с помощью которых можно влиять на развитие страны и манипулировать народом, а по большому счету и ставить в целом вопрос о существовании страны, как таковой.