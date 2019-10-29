Как выяснилось, подавляющее большинство семей с детьми не знают о льготах, которые полагаются многодетным. Такие результаты показал опрос, который провела Общественная палата России. Оказалось, что более 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами. Причина проста — они не знают о мерах социальной поддержки, полагающихся по закону.

Кузьма Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде. 1920

Исказители смыслов скажут, что дело в недостаточной пропаганде, и самые ушлые освоят под неё несколько крупных сумм из бюджета. Возможно, какая-то доля людей, кто не знает, как пользоваться Сетью и поиском, действительно есть. Однако истинный ответ на поверхности: про меры поддержки многодетных ничего не знают из-за их несущественности.

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Что предлагают многодетным семьям власти богатой Москвы? Единовременную выплату, компенсирующую расходы при рождении тройни. Таких случаев в многомиллионном городе — 30 за весь год. Компенсируются выплаты за коммуналку, пользование телефоном, рост стоимости продуктов питания, комплекты одежды. Кроме того, одному из родителей многодетной семьи предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте, а также бесплатной парковки автомобиля на парковочных местах для инвалидов. Почему именно одному, если в полной семье двое родителей? Видимо, из экономии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Большая доля мер поддержки носит натуральный характер. Например, первоочередное устройство в детские сады. Это притом, что проблема очередей в дошкольные учреждения утрачивает актуальность. Или возможность скидки на билет в музей и на стадион, а раз в месяц — бесплатное посещение. Сколько сэкономят родители? 200, 500, а может 900 рублей? Сколько раз многодетные родители захотят воспользоваться правом на безвозмездное посещение зоопарка?

Все эти льготы показывают только одно — реальное отношение властей к многодетности. Но они никак не влияют на жизнь многодетной семьи. И главное, они не влияют на принятие решения о деторождении.

Не секрет, что наша страна находится в демографической яме. У России чудовищная статистика рождаемости, более того, правительство РФ уже давно говорит прямо — женщин репродуктивного возраста на всё государство осталось 35 млн. Можно ли представить женщину, принимающую решение о многодетности, исходя из стимулирующих мер властей? Из-за походов в зоопарк или права бесплатно ездить в метро (если с мужем договорится).

Страна, общество должны задуматься: какими мы хотим видеть наших российских женщин. Прекрасными моделями, терзающими сердца с подиумов и журналов, объектами всеобщего обожания? Карьеристками или бизнес-леди, соревнующимися в погоне за благосостоянием? А может быть, и вовсе, поддавшись инстинктам, стоит открыто ценить в женщинах доступность и порочность?

Или, может, всё-таки настало время оценить и воспеть материнство и приложить усилия, чтобы сделать этот выбор для неё привлекательным? Чтобы многодетные матери не только не испытывали нужды, но и были примером, достойным для подражания других?

Алексей Корзухин. Воскресный день. 1884

Пока же власти всеми своими действиями говорят, что никаких детей семьям заводить не нужно, и что это — лишние хлопоты, создающие в жизни дополнительные проблемы. Меры поддержки имитируются, не меняя положительно жизнь людей. Они эффективны не более чем, если бы за рождение детей давали, скажем, по килограмму чеснока или выделяли по часовому сеансу игры в биллиард. Нечто условно полезное.

Многодетное материнство не должно прозябать на обочине жизни, оно достойно права возведения на пьедестал. Также следует поставить вопрос: а достойны ли привилегий те женщины, что выбрали иные приоритеты в жизни? Этих преимуществ немало, они есть в Уголовном и Семейном кодексах, в этических нормах поведения. Доходит до анекдотов, когда государственное предприятие «Московский метрополитен» предлагает пассажирам уступать места не беременным женщинам, а просто женщинам.

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Может, пришло время провести жирную черту, над которой должны оказаться многодетная семья и мать, решившаяся на рождение детей? Внизу же те, кто отверг биологическую способность, выбрав ложный путь благополучия потребления.

Пока же власть, имитирующая меры поддержки, и общество, молчаливо взирающее на происходящее, на стороне тех, кто занимается травлей «яжематерей» и пропагандирует «осознанное материнство» — добровольный отказ или бесконечное откладывание решения о деторождении.