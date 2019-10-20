Джокер — злодей из вселенной комиксов DC, противостоящий Бэтмену. Комичного персонажа в ярких костюмах и с крашеными волосами в 2008 году режиссер Кристофер Нолан превратил в террориста-анархиста, блестяще воплощенного Хитом Леджером. Однако, такая трактовка придала больше веса образу Бэтмена, который не просто побеждал врага, но и являл собой средоточие консервативных ценностей. Однако конъюнктура изменилась, так как президентом стал демократ Обама, и в фильме «Отряд самоубийц» студия Warner вернулась к привычному криминальному Джокеру-психопату, которого сыграл Джаред Лето. А роль Бэтмена досталась Бену Аффлеку, который несколько десятков лет плотно общается с верхушкой Демократической партии США и является единственным представителем Голливуда, напрямую связывавшимся по электронной почте с Хиллари Клинтон. Новая картина про Джокера давала возможность рассказать про злодея без упоминания Человека — летучей мыши. Тем более Аффлек дискредитировал себя скандалом, непристойным поведением в отношении нескольких актрис и, хотя принес извинения, на экранах после этого появился лишь однажды. «Джокер» получился скорее авторским, что подтвердил главный приз Венецианского кинофестиваля. Это уникальное достижение для продукции, связанной с комиксами, как и то, что лента стала самой кассовой в категории R (дети до 17 пускаются на сеанс в сопровождении взрослого).

Иван Шилов ИА REGNUM

Если сказать одним словом про идеологическую сторону кинопостановки, то новый фильм Тодда Филлипса можно назвать антитрамповским. Это не оригинально, так как последний президент США постоянно является мишенью для всех «горячих» и «холодных» медиа, говоря языком Маршалла Маклюэна. Основное отличие «Джокера» от прочей, схожей по нападкам кинопродукции в экстремальности образов и в высоком художественном уровне, выраженном в качестве актерской игры Хоакина Феникса. При этом картина Филлипса одновременно является грубой агиткой, что не бросается в глаза за исполнительским мастерством и атмосферной стилизацией поздних семидесятых.

Цитата из к/ф «Джокер». реж Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

Главный злодей в «Джокере» не одноименный персонаж, но крупный бизнесмен Томас Уэйн, отец малолетнего Брюса-Бэтмена. И хотя некоторые линейки комиксов рисовали его фигуру не в радужном цвете, каноническая версия Уэйна-старшего состоит в том, что он являлся крепким семьянином и меценатом, работавшим на благо Готэм-сити. В «Джокере» он становится средоточием ненависти горожан, которые называют заводчика фашистом и активно протестуют против его возможного мэрства. При этом в городе много дней не вывозят мусор, и Уэйн-старший выражает готовность решить проблему с утилизацией, но это, видимо, не сильно беспокоит жителей. У этой ситуации есть историческая параллель: в 1981-м (а именно в этот год происходит действие картины) в Нью-Йорке произошла 17-дневная забастовка мусорщиков, когда профсоюзы требовали повышения оплаты труда. Кстати, мэром и губернатором тогда были представители Демократической партии.

Цитата из к/ф «Джокер». реж Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

Томас Уэйн стал в фильме лжецом и обманщиком. Обладая большими финансовыми возможностями, он упекает в психиатрическую лечебницу свою прислугу, которую ранее соблазнил. Когда плохих парней, пристававших к девушке в метро, убивает Джокер, то Уэйн-старший выступает в их защиту, так как они были служащими из его корпорации. Всех противников собственного мнения он называет клоунами. Однако заметно, что авторы сценария так и не смогли определиться с тем, как соотнести с паяцами этого прототипа нынешнего президента США. Трамп-клоун или клоуны против Трампа? Но достаточно и того, что его имя будет вызывать клоунские ассоциации.

Джокер носит в фильме имя Артур Флек. У него болезнь, выражающаяся в неконтролируемом смехе. Но социальные пособия на медицинские расходы урезают, и Артур не может эффективно противостоять недугу. Эта гнетущая ситуация заставляет вспомнить про реформы Трампа, который выступает за постепенное снижение бюджетных расходов на социальные выплаты, включая здравоохранение. И хотя Уэйн-старший в фильме даже не мэр, но почему бы не понагнетать?

Цитата из к/ф «Джокер». реж Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

В фильме «Возвращение Темного рыцаря» происходит классовый бунт, который очень долго не могли унять ни Бэтмен, ни правительство США. Режиссер Кристофер Нолан этим сюжетом предупреждал об ужасах революции. Создатели «Джокера», напротив, не прочь разжечь пламя классовой войны в надежде сменить власть в окружающей действительности. Граница между протестующими и их противниками проходит как раз по избирательным предпочтениям. С одной стороны агрессивные люмпены; с другой — белые воротнички. По законам требуемого жанра зачинщики беспорядков правы, хотя непонятно, что они требуют, а богатые и обеспеченные должны сгинуть. Даже такой досконально известной сцене, как убийство родителей Уэйна-младшего, в «Джокере» был придан классовый оттенок. Но есть еще один известный фильм, который является прямым родственником новой ленты Тодда Филлипса. Это «V значит вендетта», снятый по сценарию пары Вачовски. В этой картине речь шла про противника системы, скрывающегося под улыбающейся маской средневекового заговорщика Гая Фокса. Фильм был создан в канун промежуточных выборов в Конгресс США 2016 года и играл на руку противникам республиканцев. Однако кинообраз тайного мятежника был настолько ярким, что сразу же стал символом протестного движения в целом. Маски Гая Фокса многократно использовались в различных акциях, начиная от «Захвати Уолл-стрит» и кончая Украиной. Поэтому клоунские маски в «Джокере» — это прямой привет от «V значит вендетта» (хотя формально авторы заимствовали их образ из «Темного рыцаря», а те, в свою очередь, процитировали аналогичную сцену «На гребне волны» Бигелоу, где были маски президентов США). И вот уже за последний месяц протестующие в Ливане, Гонконге, Чили, Великобритании и США надели на себя клоунские маски или грим из «Джокера», причём, зачастую одновременно в толпе были и маски Гая Фокса.

Цитата из к/ф «Джокер». реж Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

Еще одна, воистину забавная особенность новой картины состоит в том, что некоторые критики подают ее читателю под соусом того, что главный герой в ней есть яркий сторонник Трампа. Белый психопат, убивающий людей и держащий в страхе город, — ну как тут может не прийти на ум нынешний президент США! Подобные интерпретации можно встретить на известных медиаресурсах, вроде CNN («подтверждение обиды белого мужчины, что помогло привести президента Трампа к власти»), но не следует слишком сильно этому удивляться, потому что пресса способна связать с режимом Трампа даже королеву Ингрит из «Малефисенты». Тем не менее психоз поддерживают и некоторые государственные ведомства, которым выгодно повысить градус напряженности в обществе перед надвигающимися выборами. В прессу попали специальные инструкции, как вести себя силовикам при захвате кинотеатров представителями некой группой под названием инцелы. Это те, кто не может себе найти партнера для сексуальной связи и оттого озлоблен на мир. ФБР якобы нашло переписку в даркнете, где обсуждалась атака на место кинодосуга, и речь шла об инцелах, которым нравится фигура Джокера из-за того, что он одинок. Тут же в публикациях приводится инцидент в кинотеатре «Аврора» в 2012 году, когда 24-летний Джеймс Холмс убил 12 человек. Пресса писала, что преступника вдохновлял образ Джокера, но впоследствии полиция это опровергла. В общем, туманные угрозы и попытка связать в одну цепочку разные события под объединяющей фигурой белого экстремиста с оружием в руках. В истории США был похожий прецедент, когда в 2014-м неопознанные хакеры угрожали кинотеатрам терактами за прокат фильма-комедии «Интервью» про убийство Ким Чен Ира. На волне этого противостояния две палаты Конгресса быстро проголосовали за продление законодательного акта, позволившего получить голливудским мейджорам сотни миллионов долларов налоговых вычетов. Угроза национальной безопасности со стороны неназванных лиц, очевидно, очень хорошо монетизируется.

Таким образом, мы наблюдаем формирование нового протестного образа. Если V-Анонимус имел черты умного, утонченного и скрытого противника системы, то клоуны уже могут не прятаться и массово выходить на улицы, громя всё вокруг. Протест во имя сумасшедшего лицедея.