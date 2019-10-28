



Иван Шилов ИА REGNUM Армия Нагорного Карабаха

У музыкантов существует такое занятие: писать партитуру для оркестра на основе исходного материала. Все зависит от имеющейся мелодии и искусства автора вводить в оркестр звучание разных инструментов, при определении, конечно, какому их них предназначается исполнение главной мелодической функции, затем выстраивать гармонию и ритмику, плюс аккордовые обозначения.

К таким приемам часто прибегают и политики, и эксперты, особенно когда пытаются выявить главную мелодию тех, кто сегодня пишет партитуру для ближневосточного оркестра. Академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин заявлял по этому поводу, что «на Ближнем Востоке утверждается парадигма полифонии, ситуация множественности, когда сложно улавливать всю палитру звучаний». Да, в регионе отмечают тенденцию ослабления национальных государств, осложнения во взаимоотношениях между шиитами и суннитами, видят признаки распада системы международных отношений, сложившейся после Первой мировой войны. С таких позиций легче анализировать отдельные конфликты: арабо-израильский, иранский ядерный, международный терроризм. В сотнях монографий и статей констатируется факт формирования новой геополитической карты, изменений политической идентичности жителей региона. Нет панарабизма и пантюркизма. И что бы сейчас ни говорили по этому поводу, общая идея отошла на второй, а то и третий план на фоне распада системы централизованных ближневосточных государств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир. Эрдоган

На Ближнем Востоке существовали институты, способные стать основой для перехода к стадии постнационального развития. В качестве примера можно привести негосударственное движение «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое вроде бы было готово в Египте сменить национальную военно-олигархическую систему, сделать страну центром нового Ближнего Востока — транснациональным государством с мусульманской спецификой. Но не сделали. Турция также имела шансы осуществить мирный и бескризисный переход к постнациональной формации. Желая попасть в ЕС и соответствовать европейским стандартам, Анкара проводила серьезные структурные реформы, успешно преодолела ограниченность прежнего национализма, стала выстраивать новые отношения с соседями, которых кемалистская националистическая идеология представляла в качестве вечных врагов. Но ряд объективных факторов, равно как и серьезные тактические, а теперь уже и стратегические просчеты турецких политиков, привели к обратным результатам. Страна скатилась обратно к кемализму, оказалась в клетке национального государства, и стали вылезать наружу исторические травмы. В турецком случае это конфликт с курдами.

Так Анкара начала «писать» главную мелодию региона — подъем национализма курдов, который свел на нет проекты построения неоосманской империи и реанимировал «восточный вопрос», в котором главная роль стала отводиться курдам. Они стали единственной силой в регионе, способной изменить геополитическую конструкцию сразу четырех государств — Ирака, Турции, Сирии и Ирана. Еще недавно трудно было представить, чтобы президент США состоял в контакте и даже в переписке с командирами курдских ополчений. И вот Дональд Трамп навязывает Сирийские демократические силы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в качестве переговорщиков. «Турция атакует курдов, которые воевали друг с другом 200 лет, — заявляет Трамп. — У нас есть три выбора: послать туда тысячи солдат и выиграть военным путем, очень жестко ударить по Турции санкциями и в финансовом отношении или выступить посредниками сделки между Турцией и курдами!». Карты выложены на стол, и США не обращают внимание на то, что Анкара относит боевые отряды сирийских курдов к разряду «террористических».

Свое военное присутствие в Сирии американцы объясняли тем, что таким образом они препятствуют сирийским курдам нанести удар по Турции и «превратить ее в Сирию». Одно время американские эксперты открыто заявляли, что между Вашингтоном и сирийскими курдами «заключена по этому поводу сделка». Потом Трамп, рассуждая об обстоятельствах вывода войск США из Сирии, говорил, что «уничтожит» экономику Турции в случае, если Эрдоган атакует курдов. Белый дом предложил создать 20-мильную «безопасную зону» между участками сирийской территории, которые контролируют турки и курды. После того, как американцы дали понять Турции, что могут оказывать влияние на ход событий в восточных вилайетах страны, Анкара приняла решение о смещении со своих постов прокурдских мэров трех городов на юго-востоке страны — в Диярбакыре, Ване и Мардине «в связи с начатым расследованием их предполагаемой причастности к «террористической деятельности». Сейчас Трамп, объявляя о ликвидации главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, поблагодарил Сирию, Россию, Ирак, Турцию, а также сирийских курдов за то, что они сыграли свою положительную роль в этой операции. Анкара возмутилась.

(сс) kurdishstruggle Курды

Помощник турецкого президента Ибрагим Калын напомнил Трампу, что террористы не могут быть американскими «союзниками и партнерами», и призвал «уважать стратегические отношения между США и Турцией». Но по всем признакам американский президент на курдском направлении либо прошел «точку невозврата», либо очень близок к ней. Впрочем, дело не только в этом. Как только была обозначена главная мелодия в партитуру, в ход пошел новый инструмент, который может усилить ближневосточную симфонию. На следующей неделе на пленарном заседании Палаты представителей США будет рассматриваться резолюция о признании Геноцида армян. Если дойдет до голосования, то это произойдет впервые с 1984 года, что исключает случайность акции. На сей счет существуют суждения разного свойства. Одни считают, что таким образом усиливается давление на Турцию в преддверии предстоящего визита Эрдогана в Вашингтон. Другие полагают, что демократы в момент избирательной компании вынуждают Трампа определиться по «армянскому вопросу», чтобы в случае его негативного или нейтрального отношения настроить против президента мощную армянскую диаспору.

Наконец, есть и такие, которые предполагают, что США готовят на Ближнем Востоке в увязке с курдской проблемой и «армянским вопросом» новую многоходовую комбинацию. Сами турки говорят об этом уже открыто. Вспомним, как в сентябре 2016 года, после неудавшегося государственного переворота в Турции, министр экономики этой страны Нихат Зейбекчи заявлял, что его целью «был раздел государства между Арменией и Курдистаном», явно намекая на Севрский договор августа 1920 года. Такие суждения рождались не на пустом месте. Недавно американские экспертные группы в составе Foreign Policy in Focus (более известная как FPIF), Federation of American Scientist (FAS) и Bipartisan Policy Center выступили с прогнозом о «скором распаде Турции» и вспомнили о соглашении Сайкса-Пико. По их мнению, «почти 100 лет план Сайкса-Пико обеспечивал стабильность региона, но после американского вторжения в Ирак в 2003 году все изменилось». Это государство с 2003 года фактически разделено на три зоны, находящиеся соответственно под контролем шиитов, суннитов и курдов.

Раздел Ирака и потенциально Сирии на три составляющие — шиитскую, суннитскую и курдскую — привел бы к возникновению как минимум шести новых микрогосударств, однородных по этническому и религиозному составу. Этому подыграл и Эрдоган, который заявил, что «все конфликты в регионе имеют в качестве первопричины события столетней давности». Но по факту курдская проблема спроецирована после Ирака и Сирии теперь уже на Турцию. И не исключено, что в дальнейшем она будет увязываться с «армянским вопросом», однако не обязательно с нынешней Арменией. В ближневосточный оркестр вводится армянский дудук, что преображает игру и звучание общей мелодии. Можно предположить, что США начнут активно вовлекать в ближневосточные процессы Ереван, попытаются скорректировать его политику на российском направлении. Хотя, как считает хорватское издание Advance, вряд ли Армения готова «к такой большой игре», а «нынешнее руководство Еревана способно мыслить столь масштабно». Другое дело — армянская диаспора в Лос-Анджелесе, которая, по оценке этого издания, «умеет выстраивать и часто реализовывать свои планы».

Никол Пашинян и Дональд Туск обсудили перспективы развития отношений Армения-ЕС. 10 Июля 2019. Ереван

В любом случае сам факт введения в активный политический оборот этих вопросов становится фоновым сопровождением увертюры оркестра. Трамп может сделать все, что угодно, превращая курдскую проблему и «армянский вопрос» в рабочий материал в разнообразных комбинациях на пути к достижению собственных целей. А пока приходится ждать, когда зазвучит в ближневосточном оркестре армянский дудук, и поведет ли он главную мелодию.