



Иван Шилов ИА REGNUM

Критический саммит в Сочи

Как сообщает турецкий телеканал NTV, за несколько часов до завершения 5-дневного перерыва в операции Турции по уничтожению террористических целей на севере Сирии, о котором договорились Анкара и Вашингтон, состоялась критическая встреча в российском городе Сочи. Президент России Владимир Путин провёл в Сочи 6-часовую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед встречей лидеры сделали заявления для прессы. Путин отметил, что ситуация в регионе очень острая, и все это видят и понимают. «Я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона», — сказал он. Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил президента России Путина за приглашение. «Наша встреча очень важна в свете событий, происходящих в регионе, и она принесёт пользу. До этого визита у нас были очень продуктивные переговоры по этой (сирийской) тематике. Конечно, у нас будет возможность обсудить также двусторонние отношения. Верю, что эти переговоры обеспечат очень серьёзные возможности для операции «Источник мира», — добавил он. Со стороны Турции во встрече также приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры

Турция и Россия договорились о зоне безопасности

Согласно информации турецкого новостного телеканала NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. По итогам шестичасовых переговоров президенты подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Согласно меморандуму, в течение 150 часов курдские формирования Отрядов народной самообороны (YPG) / Рабочей партии Курдистана (РПК) должны будут уйти вместе с вооружением на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После чего начнётся совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы. Российский лидер поблагодарил президента Турции за то, что он принял приглашение Москвы. «Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и роста этноконфессиональных противоречий в данном районе. Эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время, на наш взгляд, искусственно подогревались со стороны. Важно, чтобы действиями турецких вооружённых сил не воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи боевики содержатся в плену у курдских вооружённых формирований и пытаются вырваться на свободу. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Важно, что турецкие партнёры разделяют такой подход. Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе. И здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись. Страны — гаранты Астанинского формата кропотливо работали в течение всего последнего времени над созданием Конституционного комитета. Мы также обсудили гуманитарную проблематику. Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину», — сказал Путин. По словам Эрдогана, на встрече главной повесткой дня в основном было обсуждение событий в Сирии, а также вопросы двусторонних отношений. «Мы приняли решение о развитии работы по расчёту и платежам в национальной валюте. По С-400 продолжается работа, поставки идут в соответствии с расписанием, в предстоящий период в рамках двустороннего сотрудничества на благо двух стран будут решительным образом продолжаться. В области оборонной промышленности мы делаем серьёзные шаги, будем продолжать их осуществлять с уважаемым другом Путиным во имя обеспечения стабильности и мира на территории Сирии. В результате наших совместных усилий мы приняли много важных решений. 30 октября Конституционный комитет соберётся впервые. В повестке дня затронули зону деэскалации Идлиба. Здесь относительно спокойно. Турция с российскими друзьями во имя обеспечения всех их беспокойств, мы делаем всё возможное на этом направлении. Наша цель — обеспечение возвращения сирийских беженцев. Это поможет сохранению сирийской территориальной целостности и политической целостности. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении», — заявил турецкий президент.

Kremlin.ru Заявление для прессы

Эрдоган сделал важные заявления перед вылетом в Сочи

Как сообщает газета Sözcü, Эрдоган перед вылетом в Сочи сделал заявление в аэропорту для прессы. «Если обещания Америки нашей стране не будут выполнены, мы продолжим нашу операцию с гораздо большей решимостью», — сказал турецкий президент, комментируя пятидневный перерыв в операции «Источник мира». Эрдоган также отметил, что количество террористов, покинувших предполагаемую «зону безопасности», насчитывает от 700 до 800, кроме этого, еще 1200−1300 боевиков продолжают спешно покидать оговорённую территорию. Турецкий президент заявил, что благодаря механизмам, установленным с Россией, соответствующие министры и учреждения находятся в постоянном контакте, и в этом контексте, наконец, был подписан меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать торговле в национальных валютах. По словам Эрдогана, у Москвы и Анкары есть воля развивать отношения на основе взаимного уважения и общих интересов.

Жёсткая реакция Эрдогана в адрес Ирана и Франции

Как сообщает газета Sözcü, президент Эрдоган резко отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о продлении срока вывода курдских формирований Отрядов народной самообороны (YPG) / Рабочей партии Курдистана (РПК). «Макрон не предлагал мне подобного. Он обсуждает эти вопросы с террористами. Они таким образом передают через него свои желания. Франция не является стороной обсуждения этого процесса, мы обсуждаем все вопросы с США. А он (Макрон — А.А.), видимо, пытается извлечь для себя какую-то пользу в этом процессе», — сказал Эрдоган. Комментируя вопрос другого журналиста, который напомнил заявления Ирана по поводу зоны безопасности, турецкий президент отметил, что некоторые заявления из Тегерана огорчили его. «Весь мир знает отношение Эрдогана к Ирану, например, мои комментарии 15−20-летней давности в вопросе ядерного оружия. И я это позволил себе, несмотря на окружающее мнение и реалии того времени. Однако из Ирана, к сожалению, звучат неприятные звуки. Не от господина (президента Ирана Хасана — А.А.) Рухани, а от его коллег. Было бы хорошо, если бы он заставил их замолчать. Подобные комментарии серьёзно беспокоят всех моих коллег, особенно меня».

Nûçe Ciwan Отряды народной самообороны (YPG)

Кремль: Асад заявил о полной поддержке Сочинского соглашения

Как передаёт турецкая газета BirGün, президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада об итогах встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и изложил основные положения меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам консультаций. Согласно заявлению Кремля, президент России подчеркнул, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий по политическому урегулированию ситуации, включая работу в рамках Конституционного комитета. Асад поддержал принятые решения. Президент Сирии поблагодарил Путина и заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу.

В НАТО прокомментировали Сочинское соглашение

Как сообщает турецкое новостное издание Ahval, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны НАТО в Брюсселе прокомментировал Сочинское соглашение по Сирии, подписанное между Турцией и Россией. Генсек НАТО отметил, что преждевременно говорить о результатах соглашения, между тем, добавив, что Сочинское соглашение обнадёживает и является основой для политического урегулирования в Сирии. «Нужно увеличить усилия для дипломатического решения кризиса», — сказал Столтенберг. Глава НАТО также коснулся соглашения между США и Турцией, заявив, что «приятно наблюдать, что после соглашения насилие на севере Сирии уменьшилось».

Policy Networks Йенс Столтенберг

Заявление Ирана

По данным турецкого новостного издания Ahval, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран приветствует достигнутое соглашение Путина и Эрдогана по урегулированию в Сирии. «Иран приветствует любые инициативы во имя территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Мы рассматриваем достигнутое между Российской Федерацией и Турцией соглашение о прекращении конфликта на севере Сирии как позитивный шаг к обеспечению стабильности и мира в регионе», — сказал представитель МИД Ирана. По словам Мусави, данное соглашение позволит Турции решить вопрос безопасности и укрепит территориальную целостность Сирии. Он также отметил, что Иран готов помочь Анкаре и Дамаску начать диалог для решения вопросов безопасности Турции в рамках Аданского соглашения.

Европейский инвестиционный банк прекратил кредитование Турции

Как передаёт турецкое интернет-издание Aktif Haber, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил все запланированные новые сделки с Турцией и отказался от финансирования новых проектов. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники. Комитеты ЕИБ не приняли положительного решения ни по одному проекту в 2019 году, подписав только ранее одобренный кредит в размере 67 млн евро. «Если турецкая политика не изменится, мы приблизимся к нулю», — сказал один из чиновников ЕИБ в беседе с немецкой газетой. Европейский банк ранее в среднем предоставлял 1,5 млрд евро кредитов в год на различные проекты, в 2016 году финансирование ЕИБ достигло 2,2 млрд евро, в этом году ожидается, что банк предоставит Турции менее 100 млн евро.

Gov.tr Центральный банк Турции

Военная операция Турции в Сирии завершилась

Согласно сообщению Sputnik Türkiye, 120-часовое соглашение, в результате которого Отряды народной самообороны должны были покинуть территорию «зоны безопасности» на севере Сирии, подошло к концу во вторник, 22 октября, в 22:00. Министерство национальной обороны Турции заявило, что на данном этапе нет необходимости проводить новые операции за пределами нынешней области «Источник мира». Кроме этого, министерство опубликовало шесть пунктов из Сочинского меморандума. «В рамках меморандума, подписанного между Турцией и Российской Федерацией, не было необходимости проводить новую операцию за пределами зоны «Источник мира», — говорится в сообщении.

Россия: Турции получила все элементы С-400

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия поставила все элементы систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», в том числе ракеты. «Мы успешно справились с логистикой и отгрузкой. Было выполнено 72 рейса. Все было сделано чётко, никаких заминок не было», — сказал Михеев. Он также добавил, что контракт был выполнен раньше запланированных сроков.

СДС: Опасения были переданы России

Как сообщает агентство Mezopotomya, генштаб Сирийских демократических сил (СДС) заявил, что главнокомандующий СДС генерал Мазлум Абди передал российским властям свою обеспокоенность по некоторым пунктам соглашения, достигнутого между Турцией и Россией в Сочи. Он подчеркнул необходимость диалога по этим моментам. В письменном заявлении Генштаба СДС также говорится, что вечером 23 октября состоялись переговоры по видео-конференц-связи министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Абди. В переговорах принимал участие начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.