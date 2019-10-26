И после объявления о решении президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, и даже после Сочинской встречи президентов России Владимира Путина и Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана и подписания двустороннего меморандума о, по сути, прекращении военных действий со стороны турок против Сирии, ситуация пока не проясняется.

Ирак

Дело в том, что, видимо, прав Иран — с Вашингтоном совершенно невозможно иметь общие дела и строить какие-то отношения. К 26 октября выяснилось, что США собираются сохранить своё военное присутствие в Северной Сирии, но уже в провинции Дэйр-эз-Зор, в основном возле нефтяных скважин и площадок. А это — так или этак, но граница с Ираком и Турцией. Политическое и военно-политическое трюкачество в крови американцев. Судя по всему, это и вынудило Минобороны России 26 октября предпринять довольно резкий шаг. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные получили подтверждения того, что Пентагон США контролировал и по сей день продолжает отслеживать добычу нефти на территории Сирии, а также её транспортировку за пределы республики. В Минобороны России фактически прокомментировали заявления главы Пентагона о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии, якобы «для предотвращения доступа «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к нефтяным полям».

Москва заявила, что заявление главы Пентагона М. Эспера о какой-то необходимости сохранения группировки американских войск на востоке Сирии «для охраны нефтяных полей» от «террористов ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны вызывать недоумения. Минобороны РФ представило снимки космической разведки, на которых изображены автоцистерны с нефтью, уходящие с территории Сирии под охраной военнослужащих Сил специальных операций (ССО) США и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). Российские военные опубликовали карту нефтяных месторождений и фотографии космической разведки, сделанные в сентябре 2019 г. Как подчеркнул Конашенков, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии. Конашенков указал на то, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии. По его словам, то, чем сейчас занимается Вашингтон, а именно захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии, «является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом». Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что «ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, — по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа».

Mil.ru Игорь Конашенков

Такова фабула остальных событий, продолжающихся в данном регионе планеты — разрастается «нефтяной скандал» в Сирии вокруг более чем странных «охранных мероприятий» американских военных и сотрудников американских ЧВК. Но вот куда уходит-то сворованная сирийская нефть? Конашенков чётко об этом не сказал. А логика говорит следующее: 1) это либо в Турцию; 2) либо в Ирак, точней — в Иракский Курдистан. Как известно, объявляя о своём решении, США заявляли, что, видимо, порядка 200−300 военнослужащих всё-таки оставят в Сирии, из той 1 тыс. военных, которых собрались выводить в Ирак. Интернет, новостные выпуски многих телеканалов мира пестрели кадрами, и по много раз — из них следовало, что американцы уже пересекают сирийско-иракскую границу. Мы уже писали, что сразу после Сочи МИД России потребовал от США демонтажа базы в Эт-Танфе на юге Сирии. Было логичным считать, что эти самые 200−300 американских военных, которых Пентагон собирался сохранить в Сирии — это именно те солдаты и офицеры, которые базировались в Эт-Танфе. Однако сейчас выходит, что США вообще не имели в виду свою группировку сил в Южной Сирии — американцы говорили и говорят о своём военном присутствии именно в Северной Сирии. И из заявления Конашенкова очевидно, что военные США и американские ЧВК там не только для «защиты нефтяных полей» Сирии, но и для сохранения контроля над дорогами, по которым ворованную нефть увозят — не то в Турцию, не то в Ирак…

Минобороны России, как и ожидалось, усиливает военную группировку в Сирии. Это стало известно после 24 октября. В эту страну прибудет ещё один батальон военной полиции (ВП). Это около 500 военнослужащих контрактной службы (и как минимум 60−70 единиц бронеавтомобилей). Их главной задачей станет патрулирование сирийско-турецкой границы. Насколько долго оно продлится, неизвестно. В то же время, как заявил пресс-центр Народных сил самообороны Курдистана (НСС), противники Анкары переходят к партизанским действиям не только в Сирии, но и в самой Турции. Что и кто там вдруг решил перенести огонь войны на территорию Турции, ещё предстоит уточнять. Но явно, что атаки против турок не могут быть с той части сирийской территории, где будут совместные патрули Сирийской арабской армии и российской военной полиции. Судя по тональности переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с главкомом «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлумом Абдо, курдские отряды SDF лояльно и с благодарностью относятся к российским военнослужащим. Но это не значит, что данные отряды прекратят борьбу против турецкой армии и поддерживающих их вооружённых формирований «умеренной оппозиции». Курдские Отряды народной самообороны (YPG) Сирии 24 октября сообщили о ведении курдскими партизанами снайперского огня «против вражеского подразделения». Протурецкие боевики на севере Сирии, в свою очередь, сообщают о террористических актах, связанных со взрывами заминированных автомобилей в некоторых населённых пунктах, которые они заняли. Несколько ранее информационный портал «Курдистан Тудей» рассказал о действиях бойцов из так называемых «отрядов возмездия» в Стамбуле и Измире, которые поджигали автомобили и магазины, принадлежащие партии президента Турции Эрдогана. Сообщалось также, что в ходе протестов против вторжения Анкары в Северную Сирию в Турции были сожжены четыре завода. Что касается партизанских действий курдов Сирии, то понятно, что в самой Сирии ими могут быть охвачены те территории, которые пока оккупированы турками (например, Африн, Эль-Баб, Ааззаз и т. д.)

(сс) Kurdishstruggle Курды

Таким образом, сейчас трудно говорить о том, насколько совместный меморандум России и Турции о прекращении боевых действий на севере Сирии действительно будет способствовать стабилизации в регионе. Хотя для его выполнения Россия значительно усилила численность в Сирии своего воинского контингента. Заметим, что в Сирии кроме авиагруппировки (не менее 50 военных самолётов и вертолётов) и подразделений ПВО, спецназа и военных советников уже действуют как минимум два батальона ВП в зоне деэскалации «Идлиб» и на границе с Израилем в районе Голанских высот. По численности это более 5 тыс. военнослужащих. Их взаимодействие, например, с Сирийской армией и союзными Сирийской армии ополчениями — это и есть гарантия того, что и сирийцы, и мир в целом могут рассчитывать хотя бы на частичную стабилизацию. Кстати, 23 октября было сообщено, что Сирия выставит 15 пограничных постов вдоль границы с Турцией, следует из карты, опубликованной Минобороны РФ. Посты сирийских пограничников создаются в рамках Меморандума о взаимопонимании. В частности, пять постов погранслужбы Сирии будут размещены к западу от зоны турецкой операции — в районе населённого пункта Айн-эль-Араб (Кобани). К востоку от зоны операции Сирия выставит десять постов пограничников вплоть до границы с Ираком, в частности, в районах населённых пунктов Дербисия, Камишли и Дерик. На карте указана 10-километровая зона совместного российско-турецкого патрулирования, в которую попадают посты сирийских пограничников. Кроме того, на карте Минобороны РФ отмечена зона отвода от границы Сирии с Турцией на глубину до 30 километров курдских отрядов и их вооружения.

А 24 октября командование формирований SDF 24 обвинило Турцию в нарушении режима прекращения огня на севере Сирии путём проведения широкомасштабных наступательных действий в трёх деревнях. «Несмотря на приверженность наших сил решению о прекращении огня и выводу наших войск со всего района прекращения огня, турецкое государство и связанные с ним террористические группировки всё ещё нарушают процесс прекращения огня», — говорится в заявлении SDF. Эта структура настоятельно призывает все стороны соглашения, особенно Соединённые Штаты, немедленно вмешаться и проконтролировать полное выполнение соглашения о прекращении огня. Глава пресс-службы SDF Мустафа Бали также заявил, что США должны привлечь к ответственности нарушителей: «Несмотря на перемирие, турецкая армия нападает на деревни Ассадия, Мишрафа и Манажер, применяя большое количество наёмников и всех видов тяжёлого оружия. SDF воспользуются своим правом на законную самооборону, и мы не несём ответственности за нарушение соглашения». Если это правда, то президент США Трамп, да и президент Турции Эрдоган практически одновременно оказываются в дурацком положении — причём турецкий лидер, получается, сразу же срывает свои договорённости с президентом России Владимиром Путиным, а не только соглашение с вице-президентом США Майком Пенсом. Только-только, за сутки до этого заявления SDF, сам Трамп лично объявил, что «все санкции, наложенные на Турцию 14 октября, теперь отменены, если не произойдет что-то, что нас не устраивает». Минфин США тут же заявил, что снял санкции, введённые против глав министерства национальной обороны, МВД и министерства энергетики и природных ресурсов Турции. И вдруг — такой конфуз! Очередные обвинения сирийских курдов против Эрдогана. В итоге Трамп 25 октября на своей странице в Twitter записал, разразившись двусмысленными намёками, касающимися как будто именно Анкары, и намёки связаны именно с сирийской нефтью: «Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений. Все идёт хорошо. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под стражей у курдов, а Турция готова подключиться в случае необходимости. Нефть находится в безопасности. Наши солдаты покинули и продолжают покидать Сирию, направляясь в другие места. А потом они вернутся домой! Предполагалось, что мы будем там 30 дней, и это было 10 лет назад. Когда эти дураки-эксперты… спрашивают, что мы получаем от этого соглашения, я просто говорю: нефть, мы также возвращаем домой наших солдат, а ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под стражей».

Дональд Трамп

Вот так — всё предельно ясно, нужна была не Сирия, не смена власти в Дамаске, а нефть Сирии… Так что, с одной стороны, Трамп как бы в очередной раз предупреждает турок — не нарушайте, а то будут «широкомасштабные санкции». А с другой — игнорирует обвинения SDF о том, что турки нарушают перемирие. Но косвенное свидетельство того, что США всё же не жертвуют своими союзником — Турцией, мир получил 24 октября, когда Эрдоган заявил в интервью государственному телевидению, что США должны арестовать и сдать Анкаре главкома сил SDF, выше уже упоминавшегося Мазлума Абдо. Министр юстиции Турции подаст запрос Вашингтону о передаче командующего SDF Анкаре, сказал Эрдоган, назвав Абдо «разыскиваемым террористом» с красным уведомлением Интерпола… Иными словами, союзники США — и сирийские курды (обвинениями в адрес Анкары), и Эрдоган опять-таки ставят Вашингтон перед неким выбором. Разве это не дурацкая ситуация — для США? В то же время, если вдруг Россия поверит в заявление командования SDF о нарушении турками перемирия — то чем будет отвечать Эрдоган, если Москва задаст вопросы? Ведь он не может потребовать у России выдачи того-то или того-то из SDF… Одним словом, неразберихи пока становится больше — за исключением той части сирийско-турецких границ, где уже стоят сирийские военные и российская военная полиция.

Но давайте вспомним одно из заявлений, которые звучали из Ирана, именно после того, как Турция начала свою операцию «Источник мира», а США объявили о якобы выводе 1 тыс. военных из Сирии в Ирак. Напомним, данные слова были озвучены секретарём Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмиралом Али Шамхани, который охарактеризовал ситуацию и агрессию Турции как «организованный США заговор, направленный на возрождение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке». С этой позиции важно знать, что творится-то в Ираке, куда войдёт энное количество дополнительных военных сил США. Тут — разбираться и разбираться. И в августе, и в сентябре Ирак был охвачен антиправительственными выступлениями. Причём носившими кровавый характер — ни протестующие, ни власти не стеснялись, были и убитые, и раненные. При этом все религиозные шиитские мероприятия проходили и проходят фактически без всякого рода инцидентов и рецидивов. Но общая ситуация взрывоопасна. Взрывы негодования и акции протеста были и в начале октября.

Цитата из видео «More than 20 killed as anti-government protests grip Iraq» пользователя Al Jazeera English. youtube.com Протесты в Ираке

В специальном докладе, подготовленном Управлением по правам человека МООНСИ, изложены основные проблемы в области прав человека в связи с демонстрациями, которые произошли в Ираке с 1 по 9 октября 2019 г. — настолько уже всё в стране, куда выводятся американские войска, было крайне плохо. Промежуточные выводы МООНСИ указывают на то, что во время недавних протестов были совершены серьёзные нарушения прав человека. В докладе содержится ряд рекомендаций и настоятельный призыв к иракским властям принять конкретные меры для обеспечения предотвращения нарушений прав человека и обеспечения возможности проведения мирных демонстраций в будущем. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку (МООНСИ) Жанин Хеннис-Пласшерт сказала: «Ирак прошёл большой путь, важно не допустить дальнейшего подрыва его многочисленных достижений. Атмосфера запугивания и страха недостойна потенциала Ирака как открытого и демократического общества. В докладе МООНСИ освещаются недостатки и меры по их устранению в будущем».Предварительные выводы МООНСИ включают достоверные сообщения о нарушениях права на жизнь, в том числе о преднамеренных убийствах безоружных демонстрантов и о чрезмерном применении силы подразделениями, развёрнутыми для управления демонстрациями. В докладе также подчёркивается обеспокоенность в связи с широко распространенным применением репрессивных мер для ограничения общедоступной информации о демонстрациях, а также утверждений о произвольных арестах, угрозах и преследованиях. Кроме того, он призывает всех демонстрантов осуществлять свое право на собрания мирным и ненасильственным образом в соответствии с законом.

Но так называемая «фишка» здесь, в Ираке, заключается в том, что протестующие — это шииты. Не зря охвачены протестами в основном крупнейшие города — столица Багдад и Басра. И протестуют они против… шиитского правительства. Ситуация настолько серьёзная, что крупнейшие шиитские фракции грозят уйти из парламента и правительства. Суть проста — усилились требования не только социально-экономического характера, но и требования о разрыве соглашений с США о полном выводе 5-тысячного американского военного контингента из Ирака. И вот в заранее объявленный день — 25 октября, протестующие шииты вновь вышли на улицы иракских городов. На сей раз к Багдаду и Басре присоединились ещё 9 иракских городов. Правительство на сутки раньше даже объявило чрезвычайное положение перед демонстрациями и митингами. Повод всё тот же — опять протестовать против коррупции, плохих государственных услуг и безработицы, а также… американских военных. Помимо объявления ЧП, министерство внутренних дел призвало силы безопасности проявлять сдержанность во время акций протеста, поскольку в результате предыдущих демонстраций погибли более 100 человек и около 6000 человек получили ранения…

Американская авиабаза Айн-аль-Асад в Ираке

Согласимся, с точки зрения усилившейся внутренней нестабильности в Ираке, решение Трампа о выводе (пусть и части) американских военных из Сирии в Ирак выглядит странным и даже провокационным. Все шаги Вашингтона воспринимаются скептически и с подозрениями. Агентство Reuters сообщало 21 октября, что шеф Пентагона США Марк Эспер заявил журналистам на борту самолёта, направляющегося на Ближний Восток, что все военнослужащие США, покидающие север Сирии после начала турецкой операции «Источник мира», будут размещены в западной части Ирака, чтобы продолжить отсюда борьбу с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «помогать защищать Ирак». По словам главы Пентагона, переброска американского контигента численностью 1000 солдат и офицеров из Сирии в Ирак займёт несколько недель и будет осуществляться как по земле, так и по воздуху. Потом Трамп уточнил — не меньше четырёх недель. В Ираке перебрасываемые американские военные присоединятся к дислоцированному в этой арабской республике пятитысячному контингенту ВС США. Пока неясно, намерены ли США использовать Ирак в качестве базы для проведения наземных операций в Сирии и нанесения авиаударов по боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Между тем из Вашингтона указывали, что передислокация в Ирак была в предварительном порядке согласована с правительством в Багдаде. Понятно, почему пополнение личного состава военной миссии США в Ираке вызвало негативную реакцию в народе и даже в ряде правительственных кругах и парламенте этой страны, учитывая, что там уже не раз поднимался вопрос полного вывода американских солдат и офицеров с иракской территории по завершении боевой фазы борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Как сообщало Reuters, американские войска пересекали по суше границу Сирии и входили в Ирак через пограничный переход Сахела в направлении северной провинции Дохук. Курдский источник сообщал агентству, что американские войска направились в Иракский Курдистан. Источник также сообщил, что американские войска везут с собой около 30 трейлеров и «Хаммеров» с тяжёлой техникой. Ясно ведь, с чего в Ираке усилилось недоверие к США?..

И даже если верить, что войска США из Ирака якобы будут продолжать «бороться с ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одновременная массированная переброска американской военной авиации в этот регион заставляет думать, что Вашингтон занимается маскированием своих истинных замыслов. К войне с терроризмом намерения США не имеют никакого отношения. 20 октября шесть истребителей F-16C из состава 79FS/20FW ВВС США (приписанные к авиабазе Shaw AFB) в сопровождении двух самолётов-заправщиков выполнили перелёт через Атлантику и прибыли на испанскую авиабазу «Морон» с последующим планируемым перелётом в регион. 21 октября еще пять американских истребителей F-15E с британской авиабазы «Лейкенхит» начала перелёт на Ближний Восток. Мы склонны связывать эту активизацию военных перемещений со стороны США именно с заявлением иранского контр-адмирала Шамхани, которое показало, что спецслужбы Ирана не теряют бдительности и продолжают следить за американцами и турками в регионе. Не знаем, все ли заметили — но думается, что вот в Сирии, Ираке и Иране точно заметили и запомнили, что советник турецкого президента Ясин Актай 20 октября сообщил СМИ, что Анкара устно договорилась с Вашингтоном о разделе Сирии. Речь идёт о создании на сирийской земле «зоны безопасности» к востоку от реки Евфрат протяженностью 444 км и глубиной 32 км. По словам Актая, отсутствие письменной договоренности не означает наличие разногласий между Турцией и США. Именно после этого в Ираке потребовали незамедлительно изгнать американские войска, пришедшие в страну из Сирии.

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган и Майк Пенс на переговорах в Анкаре

Случаен ли тот факт, что именно 24 октября в Ираке внезапно «возродилось» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его боевики совершили нападение на иракскую армию и гражданских лиц в спорном городе Ханакин (между Багдадом и курдами Эрбиля). Мы думаем, что нет, это закономерно, ведь предупреждал же иранский контр-адмирал Шамхани: турецкая агрессия против Сирии — это «организованный США заговор, направленный на возрождение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке». Сообщается о двух убитых и нескольких раненных, без уточнения, были ли убиты гражданские лица или сотрудники службы безопасности Ирака.

Пытаясь предотвратить митинги и акции протеста, имевшие место 25 октября, премьер-министр (шиит) Ирака Адель Абдул Махди заявил в среду, 23 октября, что Багдад начал принимать «все международно-правовые меры» в связи с вводом американских войск, которые вошли в страну из соседней Сирии. «Мы опубликовали официальное заявление, в котором говорится, что принимаем все международно-правовые меры. Мы просим международное сообщество и Организацию Объединённых Наций сыграть свою роль в этом вопросе», — сказал иракский премьер, которого цитировало агентство Reuters. Страх Абдула Махди понятен, ведь 22 октября Объединённое командование вооружённых сил Ирака заявило, что все выведенные из Сирии американские войска должны покинуть иракскую территорию. Немаловажный нюанс — именно 23 октября в Багдаде с необъявленным визитом побывал шеф Пентагона США Марк Эспер и провёл переговоры с Абдул Махди, чтобы «обсудить последние события». Возможно, поэтому заявления иракского премьера народ не воспринял?

Khamenei.ir Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи

25 октября, по сообщениям СМИ, было более страшным для правительства, чем предыдущие выступления протеста. В Багдаде протестующие попытались проникнуть в укрепленную «Зелёную зону», где расположены правительственные учреждения и посольства иностранных государств. По данным Reuters, по меньшей мере 25 протестующих были убиты после того, как силы безопасности использовали слезоточивый газ, а некоторая часть ополченцев из «Аль-Хашд-аш-Шааби» открыла огонь, чтобы разогнать демонстрантов. Источники в полиции сообщают, что в городе Амара протестующими были убиты офицер правительственной разведки и член влиятельного ополчения «Асаиб Аль-Хак». Это относят на действия неких провокаторов. Новостной портал Shafaaq News сообщил, что несколько офисов партий и здание администрации одной из провинций были сожжены протестующими. По поступающей информации, сотни манифестантов собрались ранее вблизи местного совета города Эн-Насирия — административного центра провинции Ди-Кар в 350 км южнее Багдада. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, заявив, что не покинут улицы до тех пор, пока кабмин премьера Аделя Абдель Махди не уйдёт в отставку. После перепалок с силовиками участники акций пошли на штурм здания, ворвались внутрь и подожгли его. По данным медицинских источников, во время пятничных демонстраций было ранено около 1800 человек. Кстати, досталось и прежним властям — в провинции Васит протестующие, в частности, подожгли здание шиитской коалиции «Государство закона» бывшего премьера Ирака Нури аль-Малики. Митингующие и демонстранты перекрыли контрольно-пропускной пункт Сафван на границе Ирака с Кувейтом. Собравшиеся там жгли покрышки на ведущей к терминалу дороге. По сообщению телеканала Sky News Arabia, во время новых акций протеста в Багдаде погибли два человека, около 90 пострадали.

То есть ситуация в Ираке ну явно не благоприятная для увеличения там численности американских войск. Да и что с того, что прибыли и вроде как должны продолжать перемещаться из Сирии в Ирак? Нападение террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ханакин-то имело место. Разве военные США что-то предприняли в связи с этим? А затем были странные и удивительные сообщения. То вдруг некий неназванный источник «в Белом доме» говорит, что, мол, «за месяц американские войска покинут Ирак». То — вообще неожиданно, 26 октября из Дамаска поступили известия, что начался «обратный процесс». Войска США вернулись в сирийскую провинцию Хассеке из Ирака. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии, колонна движется под прикрытием вертолётов. Что-то не устраивает Вашингтон сейчас — ни в Ираке, ни в Сирии, или же американская разведка обладает данными о том, что начнёт происходить вскоре с Ираком (за исключением территории Иракского Курдистана, где дислоцируется большая часть пятитысячного американского контингента).

Сейчас в центре внимания — не только манёвры в стиле «туда-сюда-обратно» в исполнении американских военнослужащих в данном регионе. Мир стал свидетелем ещё одного провокационного заявления из США, озвученного вышеупомянутым шефом Пентагона Эспером, который 24 октября во время брифинга в Брюсселе резко высказался о политике Ирана, заявив, что, если Исламская Республика не изменит свое поведение, она рискует быть втянутой в военное столкновение с США, пишет газета «Исраэль ха-йом». Эспер также сказал: «Иран продолжает угрожать свободе международного судоходства в водах Персидского залива. Это недопустимо. Иран должен изменить свою политику, или он рискнуть быть втянутым в военный конфликт. Мы не ищем войны с Ираном, но мы готовы к ней в случае необходимости». А Эрдоган 26 октября в телевизионном интервью турецкой сети TRT сделал заявку на полную «этническую зачистку» Северной Сирии от курдов: «Важно наладить жизнь в этом обширном регионе, и люди, наиболее подходящие для этого, — арабы. Эти районы не подходят для жизни курдов…». Как видим, аппетиты США (против Ирана) и Турции (против курдов) всё никак не насыщаются. К сожалению, возобновление атак бандитов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, как видим, подтверждает правоту иранских высших должностных лиц и, с другой стороны, показывает уязвимость сочинского меморандума, ибо Эрдоган не перестал мечтать о некурдонаселённой Северной Сирии.