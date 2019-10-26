Анализируя публикации последних двух месяцев (после летних отпусков и каникул), все более и более убеждаешься в том, что на примере Республики Армения происходит некая модернизация технологий цветных революций, апробирование совершенно новых форм разрушения государства. Я не стану нагромождать статью фактами, которые со всей убедительностью свидетельствуют о том, что к апрелю-маю 2018 года, когда в Республике Армения был совершен государственный переворот, в стране за последние два десятилетия были созданы условия для реализации рекомендаций Джина Шарпа, изложенных в труде, раскрывающей технологии цветных революций и государственных переворотов. Речь о его книге «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения», ставшей впоследствии политическим бестселлером, особенно приложение к ней, вышедшей под заглавием «198 методов ненасильственных действий». В арсенале гегемонов государственного переворота в Армении, почему-то именуемого «бархатной революцией», нашли место также и рекомендации от Стивена Манна, которые были опубликованы еще в 1992 году в статье «Теория хаоса и стратегическая мысль». Уже не приходится упоминать о последовательном применении другой небезызвестной технологии уничтожения устоев государственности, известной как «Окно Овертона». Причем «Окно Овертона», или, как ее часто называют, легализация греха в наши дни особенно востребована со стороны «народного премьера» Никола Пашиняна и КО, а было бы справедливо заметить, что не столько с его стороны лично, сколько со стороны его заокеанских кукловодов.

Армения

Думается, что читателю будет интересно узнать о том, что имелось в виду, когда говорилось о создании благоприятных условий, сделавших возможным государственный переворот апреля-мая 2018 года. Так, в 1997 году был создан Армянский филиал Фонда Сороса «Открытое общество» (Open Society Foundation, OSF). Следует отметить, что уже в 2003 году около 60 организаций, зарегистрированных в РА и финансируемых фондом Сороса, объединились в инициативу под названием «Партнерство ради открытого общества». В дальнейшем уже на регулярной основе наиболее рьяные поборники распространения западных ценностей, то бишь местные наймиты, в обязанности которых входило разрыхление основ армянской государственности под самыми благовидными предлогами, были щедро вознаграждены. На их головы, как из рога изобилия, посыпались вожделенные ими доллары США, более того, между этими холуями завязалась острая конкуренция за гонорары от дедушки Дьёрдя Шороша-Шварца, нынче известного как Джордж Сорос. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные примеры. Так, 24 января 2018 г. общественная организация «Союз информированных граждан» получила грант на сумму 39 млн 21 600 драмов, или около $81 000. Причем цели проекта, осуществляемого данной организацией, таковы: «подготовка 50 журналистов для освещения деятельности по мониторингу и защите интересов организаций гражданского общества в области прав человек, уголовного правосудия и социальной справедливости». В рамках этого проекта также предполагалось «обучение 75 молодежных активистов, которые должны были быть вооружены знаниями и навыками для участия в мониторинге и пропаганде организаций гражданского общества». Следует признать, что замысел авторов данного проекта полностью удался՛. Спустя два-три месяца мы стали очевидцами практической реализации указанными молодежными активистами полученных навыков, при самом активном участии которых срывались учебные занятия в школах, практиковалось подстрекательство старшеклассников к неповиновению руководству школ, происходило перекрытие дорог в Ереване, захват здания Общественного радио Армении. Их усилия не остались незамеченными. Так, 1 июля 2018 г. «Союз информированных граждан» получает второй грант на сумму $91 000, нацеленной на: «а) мониторинг и анализ пропаганды и популизма в социальных и традиционных СМИ, проведение дискуссий с представителями СМИ и гражданского общества о дезинформационных кампаниях; б) проведение исследований о коллективной памяти с 1991 года по настоящее время; в) проведение пропагандистских поездок для поддержки процессов демократизации в Армении». Что же, следует признать, что и этот проект вполне успешно реализовался. Большинство масс-медиа, обслуживающих интересы западных архитекторов цветных революций, хорошо усвоили основы пропаганды и популизма. Справедливости ради отметим, что в этом действе сильно преуспел «народный премьер» Никол Воваевич. Этот непревзойдённый популист, которого, увы, вовремя не остановили (хотя бы после захвата здания Общественного радио Армении), своей ложью загнал обезволенных нуждой граждан Армении в массовый психоз. Первая попытка Никола Воваевича на этом поприще, прямо скажем, удалась, а чтобы убедиться в этом достаточно внимательно всмотреться в видеокадры, где запечатлены выражения лиц участников многотысячных митингов, имевших место в апреле-мае 2018 года в Ереване. Увы, сия опасная для государства болезнь массового психоза граждан уж слишком медленно отступает. Надо также признать, что приспешники Никола Воваевича преуспели также и в проведении дезинформационных кампаний. Так, эфирное время большинства телеканалов, передачи интернет-порталов и публикации в масс-медиа перенасыщены разного рода дискуссиями, ничего общего не имеющими со злободневными задачами, стоящими перед Республикой Армения (РА). При этом нашим гражданам навязывается тематика, которая нацелена на разобщение армянского народа, особенно на возведение стены отчуждения между жителями Армении и Арцаха. Результатом же «исследований о коллективной памяти с 1991 года по настоящее время» указанных в целях этой программы, стала навязанная обществу гнусная дискуссия, якобы по выявлению заказчиков трагедии 27 октября 1999 года, когда в результате террористического акта в Национальном Собрании РА были убиты выдающиеся сыны нашего народа — спикер НС РА Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян, вице-спикеры НС РА Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутат НС РА Армен Арменакян, академик Национальной Академии наук РА, депутат НС РА Микаел Котанян, а также находившийся во время теракта в зале зданий парламента председатель редакционного совета газеты «Айастан» («Армения») Генрик Абрамян, который умер от сердечного приступа. В преддверии 20-й годовщины со дня их гибели хотелось вновь и вновь сказать — вечная память и вечная слава безвинно убиенным славным сынам армянского народа. Писать о цинизме публикаций, которыми в наши дни насыщено медиа пространство РА, поверьте, уважаемый читатель, мне очень и очень трудно. Дело не в эмоциях, которые захлестывают все мое сознание, а в осознании того, насколько стали нелюдями те, кто эту общенациональную трагедию стремятся подчинить достижению губительной для армянского народа цели — подрыву веры в святую память об убиенных, что в конечном счете является прямой дорогой разрушения армянской государственности. Да, да, уважаемый читатель, сказанное не есть преувеличение. Читая многие публикации на эту тему, неискушенного читателя подводят к ложному, кощунственному и опасному выводу о том, что за террористическим актом стоят второй президент РА Роберт Седракович Кочарян и высшее руководство России. Причем подобную галиматью пишут открыто, к примеру, в рупоре Джорджа Сороса (в данном случае, читай посольства США в РА), информационном интернет-издании 1in. am и газете «Жаманак» («Время»). Вызывает озабоченность, а точнее гнев, осознание того, что дать адекватный отпор этой системной информационной диверсии, преследующей далеко идущие цели, в сегодняшней Армении представляется почти невозможным.

Niccolò Caranti Джордж Сорос

Положим, что об этом я могу написать статью, которая в лучшем случае может быть опубликована в ИА REGNUM, армянском интернет-портале Shame. am, в газетах «Иравунк» и «Комсомольская правда в Армении», другие политики, прекрасно понимающие подлинный замысел информационной диверсии, тоже напишут об этом или выступят по чудом уцелевшим от тисков николвоваевской цензуры телеканалам. Но ведь этого крайне недостаточно. К примеру, телеэфир полностью закрыт для меня, даже те единичные телеканалы, которые в целом объективно рассказывают о реалиях современного положения в РА, критикуют опасную для Армении политику пашиняновской камарильи, к сожалению, при этом не развенчивают системный характер действий врагов Армении, а стало быть на системной основе не нейтрализуют их опасные последствия. Пусть такое положение дел останется на совести подлинных хозяев этих масс-медиа. Хотя психологически объяснить их действия можно. Ведь указанные масс-медиа, уважаемый читатель, аж с 2000 года и до государственного переворота апреля-мая 2018 года весьма добросовестно критиковали Вашего покорного слугу, навешивали оскорбительные ярлыки, клеветали. Естественно, это не оставалось без ответа с моей стороны, однако, Бог нас рассудит, сейчас вовсе не время сведения личных счетов и выяснения отношений, а об этом упоминается лишь с одной целью: все, кому дороги судьбы Армении и Арцахской Республики, обязаны объединиться, чтобы преодолеть навязанные нам извне опасные угрозы существованию двух армянских государств.

Дальнейшие художества фонда Сороса по финансированию «Союза информированных граждан» на перечисленном ранее не заканчиваются. Так, 31 октября 2018 года сей враждебной армянскому народу организации был выделен очередной грант на сумму $67 500 с целью обеспечения якобы объективной информации. Видимо, под объективной информацией предполагается широкое освещение благоглупостей откровенно русофобской направленности и, что не менее существенно, полное отсечение от возможности использования масс-медиа со стороны инакомыслящих, то есть политиков, развенчивающих антинациональную сущность николвоваевской пропаганды. Что же, признаемся, уважаемый читатель, что и эта задача, поставленная перед «Союзом информированных граждан», успешно реализуется, поэтому было вполне ожидаемо очередное денежное вливание. Так, 9 июля 2019 года сия антиармянская организация получила очередной транш от фонда Сороса на сумму $137 500. Причем цели данного проекта проливают свет на многие вопросы. Так, заявлено, что «целью проекта является содействие формированию общественного мнения в послереволюционной Армении» (имеют в виду государственный переворот). Для достижения этого, как пишут заокеанские заказчики, необходимо «проведение систематического мониторинга социальных и традиционных СМИ, для картирования развития и изменений в создании новостей (оказывается новости, которые нам преподносятся, вовсе не являются таковыми в обычном понимании, а создаются) для проверки фактов, анализа и публикации результатов для информирования граждан и содействия формированию фактов на основе общественного мнения» (вдумайтесь, уважаемый читатель, что факты подводятся под сформированное, причем на ложных посылах, общественное мнение). Во-вторых, на пути к ожидаемым крупным демократическим реформам в стране, проект направлен «на организацию публичных обсуждений, чтобы помочь сформировать информационный общественный спрос на реформы и на открытое пространство для реальных общественных проблем» (видимо, политическое судилище над вторым президентом РА Робертом Кочаряном, а также циничное третирование членов семьи председателя Конституционного суда РА Грайра Товмасяна и его самого, следуя этим подсказкам от Сороса, должно быть представлено обществу не иначе, как слагаемые информированного общественного спроса на судебную реформу — А. Г.). Я специально столь подробно изложил главные цели, преследуемые заокеанскими кукловодами Н. Пашиняна в разрезе всего лишь одной единственной организации — «Союза информированных граждан». А таких организаций, которые, к примеру, финансировались фондом Сороса в 2018 году было 50, а на 30 сентября 2019 года финансирование от фонда Сороса получили 34 организации. Заметим, что в своей совокупности все соросовские выкормыши в конечном итоге работают на достижение одной цели — изменения генетического кода армянского народа путем последовательного вытравливания из сознания наших граждан формировавшиеся на протяжении тысячелетий черты национального характера, как-то: привязанность к семье и детям, что для армян святое, особое уважение и почитание к старшим, ярко выраженная национальная гордость и достоинство, особая любовь к Родине — Республике Армения и Арцахской Республике, трудолюбие, осознанное следование на протяжении всей своей жизни христианским ценностям, носителем которых является Армянская Апостольская Святая Церковь. Между тем, внимательно анализируя цели, преследуемые заокеанскими кукловодами и местными грантоедами, приходишь к однозначному выводу — мы имеем дело с изощренной системной работой, повторюсь, по изменению генетического кода армянского народа. Итогом проведения подобной антинациональной диверсии, совершаемой «образованными» отбросами армянского общества, явятся разрыв стратегического союза с Россией и как следствие этого — потеря Арменией государственности. Увы, это не есть преувеличение.

Vigen Hakhverdyan Эчмиадзинский кафедральный собор

Читатель вполне резонно может задаться вопросом: неужели все приводимые выше установочные цели зарубежных кукловодов являются открытой информацией или это является предположением автора данной статьи. Да, уважаемый читатель, армянское государство разрушается в открытую. Достаточно заглянуть на официальный сайт Армянского филиала фонда Сороса Оsf.am (см. также), чтобы убедиться в том, что, к примеру, денно и нощно охаивающая прежние власти РА и при этом, естественно, позиционирующая себя как антироссийская, русофобская организация «Хельсинкская Гражданская Ассамблея — Ванадзор» 7 января 2019 г. получила грант на сумму $220 900, Информационный центр «Фактор» 31.07.2019 г. получил грант на сумму $94 317, причем заметим, что в январе 2018 г. эта организация получила грант на сумму $100 000. В данном случае непонятно, почему в текущем году финансовое вливание в эту организацию сократили на $5683. Ведь достаточно войти в видеохостинг YouTube на территории РА, чтобы убедиться в том, что недостатка в самых разных откровенно предвзятых передачах с антироссийским душком, в репортажах Factor. am не наблюдается, более того, они в избытке. Естественно, прочитав вышеизложенное, читатель, недоумевая может поинтересоваться: почему власти Армении в лице второго и третьего президентов РА столь долгие годы терпели у себя под носом существование этих откровенно антинациональных организаций? И читатель, безусловно, будет прав. Ведь соросовские прихлебатели, подтачивая основы армянской государственности, одновременно разрыхляли и саму власть, кульминацией чего и стал государственный переворот апреля-мая 2018 года в Армении и немедленно последовавшее за этим политическое судилище над первым президентом Нагорно-Карабахской Республики, вторым президентом РА Робертом Кочаряном. Дать однозначный ответ на сей вопрос, кажется, будет выглядеть не вполне корректно. И это тема отдельного анализа.

Для полноты картины скажем, что руководитель пресловутой организации «Союз информированных граждан Армении» Даниел Иоаннисян на днях высветился, где бы вы думали, уважаемый читатель, в Конгрессе США. Так, 23 октября 2019 года патриот Армении, координатор движения «ВЕТТО» Нарек Малян, выступающий против засилья в стране выкормышей Сороса, на своей странице в Facebook обратил внимание официальных лиц РА на то, что во время слушаний в Конгрессе США на тему «Реформы в Армении: оценивая прогресс и возможности для политики США», была озвучена тревожная информация из выступления на этом мероприятии Даниела Иоаннисяна:

«Будет очень полезным, если Федеральное Бюро Расследований или другие правоохранительные органы США поделятся своим опытом с армянскими коллегами, поскольку подобные тренинги (по разрушению основ армянского государства — А. Г.) эффективны для постсоветских стран».

(сс) Adam Moss Капитолий

Другой деятель все из той же когорты «народного премьера» преуспевший русофоб Арсен Харатян (бывший помощник по внешнеполитическим вопросам премьер-министра РА Никола Пашиняна — А. Г.) поблагодарил США за то, что:

«Нет сомнений в том, что революция («бархатная», то есть государственный переворот — А. Г.) осуществлялась исключительно внутренними силами Армении, однако она была бы невозможна без огромной поддержки гражданского общества и Соединенных Штатов».

Что называется, приехали. Автор этих строк с апреля 2018 года приводил множество доводов в подтверждение сего откровенного признания николовца. И все мои доводы, как «глас вопиющего в пустыне», растворялись в огромном потоке информации, представляющей антигосударственный переворот как некую «бархатную революцию», преследующую лишь благие цели, конечно, в понимании Сороса и его местных прихлебателей. Огромная благодарность ИА REGNUM за публикацию моих статей на эту тему, которые в дальнейшем публиковались также все в тех же Shame. am, газетах «Иравунк» и «Комсомольская правда в Армении». Вызывает возмущение другой факт, что на этих же слушаниях в Конгрессе США генеральный директор Национального фонда демократии (США) Мириам Ланская разоткровенничалась до того, что прямо заявила:

«Армения судит своего бывшего президента — это огромное достижение. До сих пор ни в одной постсоветской стране президентов не судили (надо же, что новое мерило демократии в устраивании судилища над президентом страны — А. Г.). Кочарян — друг Путина, и никто не ожидал, что его могут осудить».

Такие вот дела, уважаемый читатель, такая вот поддержка Николу Воваевичу из-за океана.

Limegirl Роберт Кочарян

Было вполне ожидаемо, что власти РА никак не среагируют на это хамское высказывание Мириам Ланской. Заметим, что сия особа уже не первый год специализируется на насаждении в сознание граждан Армении антироссийских, русофобских настроений. Еще в октябре 2016 года (после событий захвата вооруженной террористической группой «Сасна Црер» в составе 31 человек 17 июля 2016 года полка ППС в Ереване и гибели троих полицейских — А. Г.) в Вашингтоне организация Policy Forum Armenia организовала обсуждения по внутриполитической ситуации в Армении, сложившейся в связи с событиями, которые, со слов организаторов этого мероприятия, дают повод для серьезного беспокойства. В числе докладчиков, как сказал бы известный персонаж из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», — Ба! Знакомые все лица! Так вот, директор Национального фонда содействия демократии России и Европы все та же неугомонная Мириам Ланская в своем выступлении отметила:

«Армения зависит от России в плане безопасности, однако в апреле я находилась в Армении и могла видеть, как в Армении изменилось восприятие России, в котором в настоящее время преобладает огромное разочарование, так как Армения резко отказалась от соглашения с Евросоюзом, вступив вместо этого в Евразийский экономический союз. Однако, во время военных событий нынешнего года (имеет в виду четырехдневную Апрельскую войну 2016 г. — А. Г.) Армения не почувствовала поддержки России (о том, что кровопролитие было остановлено 5 апреля 2016 г. после встречи в Москве начальников Генеральных штабов Армении и Азербайджана, состоявшейся при посредничестве и по настоянию МО России, естественно, ни слова — А. Г.). Наоборот, Россия поставляет оружие Азербайджану, и это чувство предательства и неопределенность дальнейшего пути действительно чувствуется в Армении».

Видимо, эти антироссийские изыски Мириам Ланской взял на вооружение Никол Воваевич, когда как минимум дважды публично заявлял о том, что Азербайджан начинал войну (в апреле 2016 года) против Арцахской Республики лишь после согласования с Россией, причем подобная провокационная ересь была произнесена им и с трибуны Национального собрания РА.

Primeminister.am Никол Пашинян в Национальном собрании РА

Не буду нагромождать статью приведением других фактов, свидетельствующих об антироссийской сущности политики, проводимой действующими властями РА, при этом последовательно размывающими фундамент армянской государственности, начало которого было положено после насильственного антиконституционного роспуска Национального Собрания РА VI созыва, а продолжением стал арест второго президента РА Роберта Кочаряна. По существу, николвоваевская камарилья Роберта Седраковича держит в заложниках для политического торга с Российской Федерацией — будь то по экономическим или по оборонным вопросам. Из этой же серии циничные посягательства на членов семьи председателя Конституционного Суда РА Грайра Товмасяна. Уже не приходится говорить о возмутительном поведении пашиняновских гангстеров от правосудия в отношении живой гордости армянской медицины, детского хирурга-уролога с мировым именем, доктора медицинских наук, профессора Ара Саеновича Баблояна, который был председателем Национального Собрания РА VI созыва. Так вот, николвоваевские скоморохи от Фимиды привлекли Ара Саеновича в качестве подозреваемого по делу «Об узурпации власти группой лиц», возбужденного на основании сообщения, а если точнее — низкопробного доноса депутата НС РА Армана Бабаджаняна, того самого, кто руководит антироссийским, русофобским интернет-изданием 1in. am и газетой «Жаманак» («Время»). Не буду вдаваться в подробности этой нечистоплотной стряпни заокеанского политического подкидыша, в заявлении которого оспаривается законность пребывания действующего главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна в этой должности. Напомним читателям, что Г. Товмасян впал в немилость Пашиняна за свою все еще непоколебимую приверженность действующей Конституции РА и признание Конституционным Судом РА незаконным вердикт суда первой инстанции на арест Роберта Кочаряна.

Parliament.am Грайр Товмасян

Пишу эти строки чувствуя при этом и собственную вину. Ведь, по сути, моя борьба с антинародным режимом Н. Пашиняна пока сводилась лишь к написанию статей и в последнее время к участившимся встречам с активом, к счастью, все еще многочисленными членами партии «Национальное Единение», которые все более и более осознают, что в лице «народного премьера» Армении мы имеем откровенного разрушителя армянского государства. Вместе с тем многие и многие из них недоумевают, почему подлинные патриоты нашей страны, которые безопасность и процветание Армении видят исключительно в тесном военно-политическом и экономическом союзе с Россией, по сути, оказались беспомощными перед разрушительной системной работой, проводимой заокеанскими кукловодами Никола Воваевича и КО, причем посредством их же самих. При этом у всех еще теплится надежда, что политические сумерки, которые уже более полутора лет накрыли небосвод армянской государственности, наконец-то озарятся Северной перспективой, долгожданным восходом солнца над Родиной мирового армянства — Республикой Армения и Арцахской Республикой. Альтернатива этому — не только потеря государственности двух армянских государств, но и угроза развязывания новой крупномасштабной войны в регионе Ближнего Востока и Южного Кавказа. Ведь не секрет, что западным стратегам ой как не по душе с большим трудом прокладываемое Российско-Турецкое сотрудничество. Да, да, уважаемый читатель, не удивляйтесь сказанному, я не ошибся и скоро мы станем очевидцами, как было в начале ХХ века, вновь всплывает на мировую повестку Армянский вопрос: актуальность признания мировым сообществом Геноцида армян в Османской империи в 1915—1923 гг. Не приходится сомневаться, что жажда справедливости всколыхнет как Армению, так и всю Армянскую диаспору, весь армянский народ, что заокеанскими стратегами будет коварно перенаправлено против России, против политики ее выдающегося лидера, Президента Владимира Владимировича Путина, который во имя прекращения кровопролития в Сирии, установления мира в этой многострадальной, дружественной Армении стране, давшей приют чудом уцелевшим от турецкого ятагана сотням тысяч армян, пошел на переговоры с турецким президентом. Не приходится сомневаться, что, в Армянских СМИ щедро финансируемых из-за океана, развяжется очередной виток информационной войны против Владимира Владимировича, который с их же подачи «взял под защиту Роберта Кочаряна» и этого оказалось немало, стал «дружить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом». Можно не сомневаться, что десятки других чувствительных для армян вопросов будут заложены в разного рода целевые проекты соросовских гадюшников, обосновавшихся в Армении.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

По удивительному стечению обстоятельств 24 октября 2019 года на своей странице в Twitter член Палаты Представителей США, сопредседатель комиссии по армянским вопросам Френк Паллоне написал: «На следующей неделе палата представителей США проведет историческое голосование об официальном признании Геноцида армян. Америка должна высказаться против преступлений против человечности, тем более что Турция в Северной Сирии угрожает новой кампанией по этнической чистке». Замечу, что в искренности Френка Паллоне я не сомневаюсь, однако … К этому добавим также, что члены комитета Конгресса США по армянским вопросам заявили: «Мы рады сообщить, что резолюция о признании Геноцида армян будет направлена на голосование. Геноцид, совершенный в 1915—1923 годах, в результате которого было убито 1,5 миллиона армян, а также представителей других этнических групп и народов, в реальном времени был зафиксирован американскими дипломатами». Заметим, что Американские СМИ считают вероятным, что демократы Палаты Представителей США на следующей неделе ратифицируют данную резолюцию. Казалось бы, возрадуйся армянский народ, на наших глазах наконец-то свершится историческая справедливость — конгрессмены-демократы в течение 8 лет, имевшие своего однопартийца Барака Хусейновича Обаму в должности Президента США несмотря на то, что в те годы так и не смогли провести через Конгресс США резолюцию «О Геноциде армян в Османской империи», сейчас при президенте-республиканце, прошу. Читатель может вполне резонно утверждать — вот и хорошо. Мои опасения в другом: чтобы уязвленное самолюбие страдающего самомнением нынешнего османского правителя Эрдогана не дало бы волю его неоосманским амбициям и в отместку американцам, чтобы вдруг не случилось непоправимое, чтобы он поддавшись соблазну, не дал бы отмашку своему коллеге — Апшеронскому султану Ильхаму Алиеву на начало широкомасштабной войны против Арцахской Республики. Тем более, что информационный фон для начала подобной военной агрессии создан, притом не без помощи армянских властей, о чем уже приходилось писать в ранее опубликованных ИА REGNUM статьях: «Провокация Пашиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха» (17 августа 2019 г.), «Не дать Пашиняну втянуть Армению и Арцах в войну!» (8 сентября 2019 г.), «Отстранить Пашиняна от власти — спасти Армению от разрушения» (24 сентября 2019 г.). Пишу эти строки и на память, как навязчивая идея, приходят слова премьер-министра Великобритании Роберта Гаскон — Сесила Солсбери, который в 1896 году, выступая в Палате лордов с речью, в которой разъяснял невозможность остановить резню армян Западной Армении в Османской империи посредством военного вмешательства, цинично заявил: «Британские корабли не могут подняться на горы Тавра» … Не наступить же нам, армянам, вновь на те же грабли.

Henry Morgenthau Армяне, уничтоженные в Алеппо

Вместо послесловия. Не хотелось завершать статью на грустной ноте, благо представилась возможность написать и о светлом, вспомнить о выдающемся гражданине Армении и Арцаха, Народном артисте СССР, Народном депутате СССР (1989−1991) Сосе Арташесовиче Саркисяне. Так, 24 октября 2019 года коллектив созданного Сосом Арташесовичем театра «Амазгаин» отметил 90-летие светлой памяти Соса Саркисяна. Не скрою, что в ходе представления, благодаря полной самоотдаче и таланту артистов театра, их неподдельной любви к Мастеру, я испытал немало волнительных минут. Перед глазами представилась картина 34-летней давности: приём в 1985 году первым секретарем ЦК КП Армении Кареном Серобовичем Демирчяном Соса Саркисяна в связи с присуждением ему звания Народный артист СССР. После приема, будучи помощником Карена Серобовича, я проводил Соса Арташесовича к машине первого секретаря ЦК КПА, которая подъехала к подъезду N 1. После проводов я в приподнятом настроении доложил Карену Серобовичу о впечатлениях Соса Саркисяна от беседы с ним, о чем он успел поделиться со мной по дороге к машине. Внимательно выслушав меня, с улыбкой в глазах К. Демирчян проронил: «Сос — великий актер и очень порядочный человек». Уже по прошествии ряда лет, вспоминая слова Карена Серобовича, я пришел к простому выводу — только великие люди способны оценить величие других. Судьба сложилась так, что 24 октября 2019 г., отмечали 90-летие со дня рождения великого армянина — Соса Арташесовича Саркисяна, а 27 октября граждане Армении отметят скорбную дату — двадцатую годовщину гибели другого великого армянина — Карена Серобовича Демирчяна. Можно было бы продолжить мои воспоминания о Сосе Арташесовиче, его незабываемое выступление на заседании Совета народных депутатов города Еревана в ноябре 1989 года в защиту моей скромной кандидатуры, выдвинутой Бюро ЦК КП Армении и лично первым секретарем ЦК КП Армении светлой памяти Суреном Гургеновичем Арутюняном на должность мэра г. Еревана. Подумайте только, уважаемый читатель, что во времена безудержной травли всех членов КПСС, разгула демократии на должность председателя Исполкома Ереванского городского Совета народных депутатов выдвигается первый секретарь Маштоцкого райкома Компартии Армении Арташес Гегамян. Тогда случилось, казалось бы, невообразимое: из более чем 400 депутатов лишь 6 депутатов проголосовали «против», все остальные проголосовали «за», поддержав предложение Соса Саркисяна. На память пришли и другие события. Так, в сентябре 1990 года я навестил в Москве (в гостинице «Москва») группу Народных депутатов СССР из Армении и НКАО, которые в знак протеста против упразднения М. Горбочевым конституционной власти в Нагорно-Карабахской Автономной области объявили политическую голодовку. Напомню читателям, что в числе объявивших голодовку были Народные депутаты СССР, ученый с мировым именем, президент Академи наук Армянской ССР Виктор Амбарцумян, Народный артист СССР Сос Саркисян, ведущий идеолог Нагорно-Карабахского национально-освободительного движения, известный публицист Зорий Балаян, руководители Нагорно-Карабахской Автономной области Вачик Григорян и Семен Бабаян. Увидев изможденное лицо Соса Арташесовича, вначале я смутился, но всмотревшись в его лучистые глаза и услышав уверенный голос мастера, несколько успокоился, а после и вовсе пришел в изумление, когда он своим баритоном поинтересовался о том, как моя семья, жена и дети, родители. Не скрою, обычно за словом в карман я не лезу, но в тот момент меня ударило как молнией. Благо обстановку разрядил вошедший в гостиничный номер Соса Арташесовича Народный депутат СССР от Армении светлой памяти Генрих Суренович Игитян, невообразимый оберегатель и пропагандист армянского изобразительного искусства, ангел-хранитель юных и молодых талантливых живописцев, выдающийся патриот Армении и Арцаха. Поймав на себе мой, видимо, вопросительный взгляд, Генрих Суренович спросил — ты наверно думаешь, а чего это я не присоединился к политической голодовке? Не дождавшись ответа, он продолжил — это Виктор Амазаспович силой своего авторитета с Зорием и Сосом запретили мне и Сергею Александровичу Амбарцумяну, выдающемуся ученому механику с мировым именем, ректору Ереванского государственного университета, присоединиться к голодовке. Доводы были бесспорны: кто же тогда будет с трибуны съезда Народных депутатов СССР поднимать и отстаивать волю Нагорного Карабаха к независимости, как единой возможности избежать геноцида со стороны властей Азербайджана. Надо признать, что и Генрих Суренович, и Сергей Александрович блестяще справились с возложенной на них миссией. Помнится ставший притчей во языцех упрек Г. Игитяна в адрес М. Горбачева, да простит меня уважаемый читатель, за дословный перевод его слов, произнесенных с трибуны съезда: проститутке (имел в виду М. Горбачева — А. Г.) достается то, что положено проститутке. Генрих Суренович подразумевал зачитанное ранее на XXVIII съезде КПСС заявление первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина о выходе из КПСС. Да, ничего так не задевает армян, как предательство, принесшее неисчислимые беды нашему народу на протяжении всей его многотысячелетней истории.

Сос Саркисян

В завершение статьи хотелось бы привести выдержки из письма Соса Саркисяна азербайджанскому интеллигенту (2011 год): «Вы что, всерьез готовитесь начать войну? Драгоценные мои соседи, не выйдет ничего, кроме невинных жертв. Почему? Вполне ясно: для Вас Карабах — территория, а для нас — святая Родина. Мотивы для войны абсолютно разные, и психологический настрой солдат также разнится … О Карабахе окончательно забудьте». Вспоминая эти события из недавней истории, все более утверждаюсь в понимании простой истины: грядущее поколение строго осудит нас, если мы и впредь будем терпеть антинародный режим Пашиняна, коварно навязанный армянскому народу заокеанскими архитекторами государственных переворотов, нынче называемых цветными или бархатными революциями. Как и в заглавии романа Джека Лондона «Время не ждет», уверен, что в отстранении Пашиняна от власти время не ждет, ибо это единственный путь спасения армянской государственности.