Троянская война, которой не было и которая была
Лев Клейн. Троянская война: эпос и история. СПб.: Евразия, 2019
В жизни многих народов бывали примеры, когда миф предопределял их последующее историческое развитие. Археолог и историк Лев Клейн (СПб) рассказывает об одном из таких преданий, известных, пожалуй, каждому современному школьнику.
Согласно ученому, Троянской войны, как мы ее себе представляем благодаря гению Гомера, никогда не было. В основу эпоса легли вооруженные конфликты между возникшем на территории Малой Азии (Анатолии) Хеттским царством и Древней Грецией. Клейн отмечает, что было два периода возможной вражды хеттов города Вилуса (Илион), с ахейцами (одно из племен греков). Первый в начале XIII в. до н. э., второй — в конце того же столетия. По мнению историка, первый более вероятен, так как именно в то время «интересы ахейцев в Малой Азии в основном сосредотачивались в северо-западном углу полуострова: между Вилусой (Илионом) и Милаватой (Милетом)». Напомню, что Илион — это одно из названий Трои.
Только, в отличие от гомеровского эпоса именно
Интересно, что и после падения Хеттской империи контроль над спорной территорией греки не получили. Там возникло Фригийское царство.
Утверждения Клейна подтверждаются материалами археологических раскопок Трои, зафиксировавших лишь разрушения от землетрясения.
Поэтому исследователь задается риторическим вопросом:
И сам же отвечает на него: «В истории, которую будут учить наши потомки, скорее всего, Троянской войны не будет».
Тем не менее, мифическая война сыграла важную роль в политической и социальной культуре античных греков. В сочинении Гомера
Иными словами, миф послужил одним из важнейших факторов национальной самоидентификации, которая в значительной степени сформировала сначала древнегреческую, потом древнеримскую, а затем и всю европейскую культуру. Ведь, как вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели», так и вся западная цивилизация родилась из античной туники. Так что выражение «родился в рубашке» не совсем верно: или в шинели, или в тунике.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».