



Лев Клейн. Троянская война: эпос и история. СПб.: Евразия, 2019

Лев Клейн. Троянская война: эпос и история. СПб.: Евразия, 2019

В жизни многих народов бывали примеры, когда миф предопределял их последующее историческое развитие. Археолог и историк Лев Клейн (СПб) рассказывает об одном из таких преданий, известных, пожалуй, каждому современному школьнику.

Согласно ученому, Троянской войны, как мы ее себе представляем благодаря гению Гомера, никогда не было. В основу эпоса легли вооруженные конфликты между возникшем на территории Малой Азии (Анатолии) Хеттским царством и Древней Грецией. Клейн отмечает, что было два периода возможной вражды хеттов города Вилуса (Илион), с ахейцами (одно из племен греков). Первый в начале XIII в. до н. э., второй — в конце того же столетия. По мнению историка, первый более вероятен, так как именно в то время «интересы ахейцев в Малой Азии в основном сосредотачивались в северо-западном углу полуострова: между Вилусой (Илионом) и Милаватой (Милетом)». Напомню, что Илион — это одно из названий Трои.

Только, в отличие от гомеровского эпоса именно

«хетты ликвидируют ахейское господство в Милете (…) Стало быть, никакого разгрома Илиона, никакой победы ахейцев нет. Все как раз наоборот».

Интересно, что и после падения Хеттской империи контроль над спорной территорией греки не получили. Там возникло Фригийское царство.

Утверждения Клейна подтверждаются материалами археологических раскопок Трои, зафиксировавших лишь разрушения от землетрясения.

Поэтому исследователь задается риторическим вопросом:

«Какой тогда смысл называть это все Троянской войной — без разгрома Илиона, без взятия Трои ахейцами, вообще без Трои, скорее всего, и без большой войны?»

И сам же отвечает на него: «В истории, которую будут учить наши потомки, скорее всего, Троянской войны не будет».

Тем не менее, мифическая война сыграла важную роль в политической и социальной культуре античных греков. В сочинении Гомера

«можно усмотреть (…) призыв к единению всех греческих племен в борьбе за освоение и защиту Эгейского мира (…) Призыв прозвучал своевременно: за век-два до самого опасного, персидского нашествия».

Иными словами, миф послужил одним из важнейших факторов национальной самоидентификации, которая в значительной степени сформировала сначала древнегреческую, потом древнеримскую, а затем и всю европейскую культуру. Ведь, как вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели», так и вся западная цивилизация родилась из античной туники. Так что выражение «родился в рубашке» не совсем верно: или в шинели, или в тунике.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».