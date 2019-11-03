«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» — это очаровательное кино. Настолько, насколько очаровательным может быть фильм об убийстве оживших мертвецов. Тем не менее зомби-тематика не должна пугать неподготовленного зрителя. «Zомбилэнд» — не ужастик и не суровый экшен о выживании. Это всё ещё добрая и немного странная комедия о семье и настоящей дружбе.

Zомбилэнд контрольный выстрел

С момента выхода первой части прошло десять лет. Коламбус, Вичита, Таллахасси и Литл-Рок (все персонажи дилогии носят имена своих родных городов) решили перестать вести кочевой образ жизни и, наконец, найти постоянное пристанище. Им для героев становится Белый дом — бывшая резиденция президентов США. Несколько месяцев четвёрка протагонистов пытается быть «обычной семьёй» и, по одному из правил Коламбуса, «радоваться мелочам».

Афиша предыдущей части Зомбилэнда

С этого момента новый «Zомбилэнд» становится классической ситуационной комедией о человеческих отношениях. Коламбус хочет сделать предложение Вичите, а девушка не готова к столь серьёзному шагу. Таллахасси слишком опекает Литл-Рок и считает её своей дочерью, а девочка, в свою очередь, повзрослела и хочет общаться не с ним, а с ровесниками. Эти линии будут тянуться на протяжении всего фильма, лишь изредка прерываясь на абсурдные юмористические вставки и другие сюжетные ситуации.

Впрочем, такой формат подходит этой картине как нельзя лучше. Химия между героями, появившаяся ещё в первой части, ко второй только усилилась. Пререкания педантичного и занудного Коламбуса с независимой и уверенной в себе Вичитой уморительны. Таллахасси всё так же хорош в своём образе «туповатого, но очень крутого ковбоя». Неприятно выделяется из четвёрки протагонистов только Литл-Рок: в сиквеле она классический «трудный подросток» со всеми вытекающими. Тем не менее если поместить этих персонажей в любую другую среду помимо зомби-апокалипсиса — всё равно получится смешное и интересное кино с запоминающимися героями.

Steve Rogers Джесси Айзенберг премьере фильма Добро пожаловать в Zомбилэнд в 2009 г

За это хочется сказать огромное спасибо исполнителям главных ролей. В «Zомбилэнде» снимаются три номинанта на «Оскар» (Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эбигейл Бреслин) и один обладатель этой премии (Эмма Стоун). От осознания этого факта ещё веселее наблюдать за тем, как именитые актёры играют очаровательных идиотов — и делают это отменно. Для Айзенберга словно и не было десятилетнего разрыва между двумя фильмами: настолько молодо, задорно и органично он выглядит в роли Коламбуса.

Радует и тот факт, что к уже привычной четвёрке добавилась «свежая кровь»: Зои Дойч, Розарио Доусон и другие. Дойч сыграла Мэддисон — классическую глуповатую блондинку, постоянно одетую в розовое. И если в любом другом фильме настолько клишированный персонаж вызывал бы раздражение и недоумение, то в «Zомбилэнде» она находится на своём месте, постоянно создавая уморительные ситуации. Розарио Доусон же досталась роль Невады — опытной и обаятельной хозяйки придорожного отеля, а также любовного интереса Таллахасси.

Exchange Зои Дойч

Правда, все новички меркнут на фоне Люка Уилсона и Томаса Миддлдитча. Этим актёрам достались роли Альбукерке и Флагстаффа — карикатурных двойников Коламбуса и Таллахасси. И, несмотря на то, что почти все сцены с их участием показали в трейлерах, смотреть на взаимодействие оригиналов и копий было невероятно смешно.

С комедийной точки зрения «Контрольный выстрел» очень похож на современные «взрослые» мультсериалы: «Рик и Морти», «Южный Парк» и немного на «Гриффинов». Юмор здесь жёсткий, абсурдный и в большинстве ситуаций он опирается на многочисленные отсылки к поп-культуре. Даже новые подвиды зомби главные герои назвали в честь популярных персонажей: неповоротливого и глупого в честь Гомера Симпсона, а выносливого и сильного в честь терминатора Т-800.

Не обошлось и без «острых» тем. В Белом доме Таллахасси садится за президентский стол, на что Вичита язвительно отвечает: «ну, что, сделаешь Америку снова великой?». В эту же копилку идут многочисленные расистские шутки, нетерпимость к субкультурам и стереотипы о жителях определённых американских регионов. Благо, в картине эти выпады подаются через необразованного и хамоватого Таллахасси, и благодаря харизме Вуди Харрельсона, раз за разом «заходят».

Создатели фильма не забыли и про фишку первой части с «зомби убийством недели». Правда, в сиквеле она развилась до «зомби убийства года». Реализовано это всё ещё через абсурдные скетчи, сильно увеличивающие градус безумия картины. Например, в фильме есть сцена, где итальянский мужчина поднимает домкратом Пизанскую башню и опрокидывает её на группу зомби.

Вуди Харрельсон

В плане ликвидации оживших мертвецов, сиквел лихо обгоняет оригинал. Сцены сражения с зомби стали более изобретательными, масштабными и крутыми. Во время просмотра даже складывается ощущение, что создатели картины специально сделали перестрелки с «ходячими» такими пафосными и эффектными, чтобы их потом выкладывали на YouTube отдельными роликами.

Изменились и сами зомби. За десять лет они эволюционировали, приобрели уникальные свойства и, наконец, начали доставлять неудобства главным героям. Собственно, на их эволюции и построена вторая сюжетная линия картины. В финале главным героям предстоит вновь объединить усилия, победить всех мертвецов под стильную музыку, а потом круто уйти в закат. А чего ещё можно ждать от фильма такого рода? Правда, после всех экшен-сцен «Zомбилэнд» всё равно вернётся к своему первоначальному мотиву и устами Коламбуса скажет финальную фразу о важности семьи в жизни каждого человека.

Gage Skidmore Эбигейл Бреслин

Мартин Скорсезе был неправ, сравнивая фильмы Marvel с парками аттракционов. Настоящий киноаттракцион — новый «Zомбилэнд». Это весёлый, развлекательный и по-своему добрый фильм, раскрывающий сеттинг зомби-апокалипсиса с неожиданной стороны. Если вы не умеете «выключать» мозг в кинотеатре и не готовы мириться с откровенно глуповатыми идеями этой картины — лучше потратьте время на что-то более серьёзное. В противном случае, «Контрольный выстрел» — это ваш фильм.