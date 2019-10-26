Это может быть воспринято как ересь, но Россия заслужила тот успех, которого она достигла на Ближнем Востоке. Россия использует тот же набор военных и дипломатических инструментов, который на протяжении многих десятилетий позволял США доминировать в регионе. Соединённые Штаты не проиграли битву за влияние, они просто сдались, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

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Попытки президента США Дональда Трампа преподнести своё отступление в Сирии как победу вызывают чувство позора. Трамп лишил США их рычагов влияния, бросил наших курдских союзников перед лицом турецкого вторжения и тем самым предоставил побеждённому врагу — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — возможность возобновить атаки на Запад.

Действия Трампа позорят США, особенно американских военных. Представьте, что чувствовали спецназовцы, покидающие сирийское поле битвы, когда разгневанные бывшие курдские союзники забросали их гнилыми помидорами — печальный финал того, что когда-то было чрезвычайно успешной кампанией против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь в северо-восточную Сирию пришла Россия. Полезно было бы рассмотреть причины, которые позволили президенту России Владимиру Путину достигнуть подобных успехов. Путин победил отчасти потому, что он эффективно распорядился инструментами власти. Он вмешался в сирийский конфликт в 2015 году, решительно задействовав ограниченный военный контингент.

Kremlin.ru Военная полиция в Сирии

У России есть рычаги влияния отчасти потому, что она ведёт диалог со всеми враждующими между собой ближневосточными игроками. Москва поддерживает дружеские отношения как с Ираном, так и с Израилем. Россия ведёт диалог с турками, а также с их смертельными врагами — курдами. Путин никогда не исключает возможность переговоров.

Не так давно США также занимали подобную переговорную позицию. США выступали в качестве основного партнёра, потому что вели диалог со всеми сторонами. Соединённые Штаты являются верным союзником Израиля, но они также наладили тесное взаимодействие (первоначально втайне) с палестинскими группировками. США заключали сделки между сторонами, которые не могли вести переговоры напрямую.

Пристрастие США к санкциям — это один из элементов процесса собственного самоуничтожения. Мы задействовали санкции против России, Сирии, Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. После того, как Трамп безрассудно поддержал вторжение Турции в Сирию, реакция США вновь свелась к санкциям. Этот инструмент теперь стал контрпродуктивным, потому что им сильно злоупотребили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

Своими недавними успехами на Ближнем Востоке Россия также обязана хорошо подготовленным дипломатам, которые превосходно говорят по-арабски и участвуют в многосторонних переговорах. Когда-то то же самое делали и США. С 2017 года Россия инициировала переговоры по Сирии, также известные как астанинский процесс, к которому присоединились Турция, Иран и различные сирийские группировки для обсуждения вопросов восстановления страны. Американская альтернатива — женевские переговоры — почила в бозе.

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Россией движет интерес, а не идеология. «Россия вмешалась в 2015 году, чтобы предотвратить распад государства и восстановить стабильность… Русские не пытаются переделать регион… Они заинтересованы в стабильности и хотят вести бизнес», — заявил представитель одной западной неправительственной организации, которая в течение пяти лет тесно сотрудничала с российскими чиновниками в Сирии. Собеседник издания добавил, что в отличие от России, США, руководствуясь «идеологическими фантазиями», осуществляют интервенции, которые приводят к нестабильности.

Американский солдат под Манбиджем

Я бы сказал, что американские ценности остаются одной из наших сильных сторон, но интервенционистский импульс доставил нам немало хлопот.

Россия веками мечтала добиться влияния на Ближнем Востоке. Однако странно, что в конечном итоге, то, что Россия так отчаянно хотела получить, Трамп отдал ей бесплатно.