Сообщение о том, что наша страна за последние десятилетия списала африканским странам долгов на 20 млрд долларов, вызвало, как видно из СМИ, преимущественно критическую реакцию. Между тем полная информация о том, что это были за долги и как их списывали, в сети имеется. Напомню главное: эти долги образовались ещё в период существования СССР и в преобладающей части это были долги по кредитам, выданным на закупку у нас военной техники, обучение военного персонала, ремонт этой техники и так далее.

«Африка борется — Африка победит». Советский плакат

Военное противостояние с Западом в Африке в то время было делом неизбежным, мы в нём достойно держали необходимые позиции, и это, естественно, требовало вложений. Да, африканцы вели и свои войны за власть, но и они были частью большой «холодной» в Европе, но «горячей» в Африке войны. Просто нечестно было бы оставить всё бремя последствий той войны на одних африканцах.

Другие долги мы списали наиболее бедным странам континента. Неужели кто-то полагает, что их реально можно было бы получить в ближайшие годы? Тогда что, сидеть и ждать, наблюдая, как другие страны осваивают этот богатейший во всех смыслах континент? Или лучше всё-таки было трансформировать эти долги и сам подход к ним в новые возможности сотрудничества, получения необходимых российской промышленности полезных ископаемых, наращивания в африканских странах таких промышленных и сельскохозяйственных возможностей, которые позволят им покупать больше российской продукции?

В случае с Алжиром, например, было сделано так: списание этой стране 4,7 миллиардной задолженности сопровождалось её обязательством закупки российской продукции на эту или большую сумму. Контракт о закупке Алжиром нашей военной техники на 7,5 млрд долларов уже подписан. Это, напомню, дополнительные рабочие места, взносы в бюджет и так далее.

Kremlin.ru Церемония фотографирования глав делегаций государств – участников саммита Россия – Африка

Ну и, наконец, в том числе и в результате правильно взятой линии по африканским долгам нашей стране удалось успешно провести действительно беспрецедентный форум «Россия — Африка», имевший не только сильный политический, но и весомый экономический результат: подписание контрактов на сумму в 800 млрд рублей.

Одним словом, международная политика и экономика — материя сложная; хочешь понимать — изучай, думай, а голословных сетований и тем более обвинений повторять за огульными критиками не надо.