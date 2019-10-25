Проходивший на этой неделе визит в США председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, состоявшиеся и, возможно, несостоявшиеся его встречи с визави на континенте показали, что в церковной дипломатии православного мира есть серьезные аномалии.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Если следить за графиком Илариона по сайту ОВЦС, то он выглядит так. 21 октября он посетил Свято-Владимирскую семинарию в Нью-Йорке, высшее учебное заведение Православной церкви в Америке (ПЦА), и в тот же день в том же городе встретился с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей. 22 октября митрополит уже в Вашингтоне, где общается с послом России в США Анатолием Антоновым. 23 октября председатель ОВЦС прибывает в Энглвуд (штат Нью-Джерси), где в резиденции главы Антиохийской архиепископии Северной Америки митрополита Северо-Американского Иосифа и в его присутствии беседует с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором. Наконец, 24 октября Иларион отправляется в Сайоссет (штат Нью-Йорк), где находится канцелярия Православной Церкви в Америке. Здесь у него встреча с предстоятелем ПЦА митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.

И вот первая аномалия: она связана не с тем, что есть на сайте ОВЦС, а с тем, чего там нет. Во вторник, 22 октября, российские информационные агентства передали новость о том, что «госсекретарь США Майкл Помпео встретится во вторник в американской столице с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства. «15:30. Госсекретарь Помпео встречается с митрополитом Волоколамским Иларионом в Госдепартаменте», — отмечается в распространенном документе». Это выглядело загадочным, поскольку до сих пор американские дипломаты не жаловали своим вниманием представителей Русской православной церкви. Но еще больше загадок стало на следующий день, после того, как ОВЦС и Госдеп в рот набрали воды, ничего не говоря о том, так произошла эта встреча или нет. Что дало повод для различных спекуляций.

Kremlin.ru Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев Григорий Валериевич)

Так, украинский портал «Релігійна правда» написал со ссылкой на какие-то «собственные источники в официальных кругах Вашингтона», что «встреча с митрополитом Иларионом готовилась заранее, но в связи с тем, что она наложилась на встречу с митрополитом Епифанием, что могло быть неправильно интерпретировано, митрополит Иларион встретился с работником рангом ниже. С кем именно, собеседник Релігійної правди не уточнил». Учитывая, что 22 октября председатель ОВЦС физически был в Вашингтоне, в отсутствие опровержений или подтверждений информации украинского портала говорить что-либо определенное трудно. Точно здесь известно то, что Помпео в среду, 23 октября, действительно принял в Госдепе главу Православной церкви Украины митрополита Епифания. Как заявила пресс-служба внешнеполитического ведомства, «госсекретарь и митрополит поделились своими опасениями по поводу злоупотреблений свободой вероисповедания в оккупированном Россией Крыму и контролируемых Россией частях Донбасса» и «выразили надежду на дипломатическое урегулирование спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины».

В этой встрече проявила себя вторая аномалия церковной дипломатии. Дело в том, что Помпео общался с Епифанием в присутствии заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента. Напомним, что тот в настоящее время курирует политику в отношении Украины и других стран на постсоветском пространстве, в 2015—2018 годах являлся заместителем руководителя миссии в Киеве. При этом Кент в середине октября сего года дал показания в Конгрессе членам Палаты представителей, ищущим компромат на президента США Дональда Трампа, чтобы подвергнуть его процедуре импичмента. «Несмотря на указ Белого дома не сотрудничать с тем, что они называют незаконным расследованием, мистер Кент был одним из высших должностных лиц, которые нанесли визит в защищенные комнаты Комитета по разведке на Капитолийском холме, — информировала The New York Times. — Они подробно рассказывали, как мистер Трамп стремился манипулировать американской политикой на Украине для достижения своих целей, обходя карьерных дипломатов и политических экспертов». Таким образом, можно сделать вывод, что во время встречи с митрополитом Епифанием госсекретарь сознательно говорил банальности, использовав присутствие Кента как «предохранитель» от возможных подозрений. А в чём?

Сам же факт проявления Помпео заинтересованности в религиозной ситуации на Украине подводит нас к третьей церковной аномалии. Помимо делегатов из ПЦУ, в Госдепе бывают представители Константинопольского патриархата, причем случается, что их привечают даже в Белом доме. Сегодня между Константинопольским патриархатом и Московским выросла стена из-за Украины. Поэтому встреча митрополита Илариона и митрополита Элпидофора вызывала повышенный интерес. Сам глава ОВЦС в интервью РИА Новости по ее итогам рассказал, что обсуждался «украинский вопрос», добавив: «Мы молимся о сохранении единства Православной церкви. И надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено». Что любопытно, в вышедшей 19 октября на телеканале «Вести 24» программе «Церковь и мир» Иларион, комментируя действия Элладской православной церкви, пояснял, что «полнота ответственности за признание» ею «украинских раскольников, если это признание окончательно оформится, лежит, прежде всего, на константинопольском патриархе». Получается, что Московский патриархат разводит по разным углам епископат Константинопольского патриархата (в том числе митрополита Элпидофора) и патриарха Варфоломея?

Greek Ortodox Archdiocese Дональд Трамп и митрополит Элпидофор

Суммировав сказанное, сделаем предварительные выводы. Складывается впечатление, что США становятся посреднической площадкой для православного сообщества, которое пытается найти сейчас новый статус-кво в условиях противостояния Константинопольского и Московского патриархатов. Понятно, что такой площадкой не могут выступать Москва и Стамбул. Однако статус посредника подразумевает нейтралитет. С учетом постоянного и публичного внимания, которое Вашингтон оказывает Православной церкви Украины, говорить о его равноудаленности нельзя. Поэтому США в межправославном конфликте, скорее, выступают принимающим решения судьей, чем посредником. Московский патриархат с этим согласен или нет? Предлагались ли какие-то иные регионы в качестве переговорной площадки, например, Европа? Помимо того, в ситуации, когда спикеры Русской православной церкви не дают никаких объяснений по поводу несостоявшейся встречи Помпео и Илариона, всё выглядит так, как будто у Московского патриархата есть самостоятельная и отдельная от МИД России дипломатия с американским Госдепом.

И это странно. Никто не отрицает права со стороны Русской церкви хранить тайны отношений с другими Церквами и религиозными организациями. Но отдельные выходы на внешнеполитические ведомства иностранных государств вызывают большие вопросы.